Címlap » Hírek » Két új Steinberg USB audio interfész Két új Steinberg USB audio interfész Épp amikor az ember már azt gondolná, hogy a minőségi USB interfészek piaca totálisan telítődött, a Yamahához tartozó Steinberg elhatározza, hogy kihoz két új USB audio interfészt, az UR-TR2 és UR-TR4 modelleket. Mi az, ami mégis érdekessé teszi ezeket a nem éppen olcsó eszközöket? Az egyik ok valószínűleg az a technológia, ami a Rupert Neve Designs nevéhez fűződik, ők az egyik legnagyobb presztízsű stúdió-audio brand napjainkban. Nézzük tovább! A mikrofon előerősítőket a Yamaha tervezte és készítette, a Rupert Neve Designs biztosította az audio transzformátorok áramköreit – saját tervezés, kifejezetten audio interfészek számára – a többi a Steinberg dolga volt. A Yamaha újratervezett előerősítője Darlington tranzisztorok köré épül, melyek kristálytiszta, kivételesen széles dinamikájú hangzást biztosítanak. A Rupert Neve audio transzformátorok bekapcsolt állapotban ebbe a jelútba lépnek be, felharmonikusokban gazdag, természetes torzítást eredményezve. Tovább emelve a Gaint enyhén kompresszált hangzás keletkezik és a jel olyan telítetté válik, amit nem kapunk meg egy teljesen tiszta előerősítőtől. Az a lehetőség, hogy két különböző színezetű hangzás között választhatunk: tiszta előerősítő, vagy audio transzformátorokkal illesztett jel, rugalmassá teszi a Steinberg új interfészeit. Lehetőségünk van, hogy a rögzíteni kívánt hangszerhez – legyen az akusztikus, elektromos hangszer, vagy ének – a számunkra legkívánatosabb hangzást állítsuk elő. Az UR-RT2 modellen négy bemenetet találunk, 2 kombó XLR/TRS bemenetet elől, és két 6,3 mm-es jacket a hátoldalon. A kimenetek szempontjából 2 x 6,3 mm-es jack és 1 fejhallgató kimenet áll rendelkezésünkre. Szintén a hátoldalon találjuk a MIDI In/Out csatlakozókat, a 48 V fantomtáp kapcsolóját, az USB 2.0 portot és a 12 V tápfeszültség aljzatát. Csatornánkénti Gain szabályzó, felette a Ruper Neve audio transzformátorok nyomókapcsolója, csúcsokat jelző LED-ek, fejhallgató kimenet szintszabályzó és Output potméter kapott még helyet az első panelen. Az UR-RT4 verzióval 4 kombó XLR/TRS bemenetet kapunk, négy Gain potival, két fejhallgató kimenettel. A hátoldalon még két vonalbemenetet, 2 x 6,3 mm jack fő kimenetet, 4 x 6,3 mm-es vonalkimenetet és a MIDI In/Out csatlakozóit helyezték el. A Steinberg új eszközei masszív fémházat kaptak, mindkét interfész 24 bit felbontás mellett 192 kHz-es mintavételezést tesz lehetővé. Mindkét modell a Yamaha D-PRE mikrofon előerősítőjével, és DSP vezérlet effektekkel büszkélkedhet. Az effektek között a következőket találjuk: REV-X reverb, Channel Strip és Guitar Amp Classics. A szoftvercsomag tartalmazza a dspMixFx editor alkalmazást Windows, macOS, és iOS platformra, a Cubase AI programot Mac-re és PC-hez, valamint a Cubasis LE szoftvert iPad-hez. Ár és elérhetőség



A Steinberg több USB interfészt is kínál pl. az UR22mkII modellt, ami rendkívül kelendő és az ára is kedvezőbb. Az UR-RT2 várható ára 399 EUR, míg az UR-RT4-é 649 EUR. Ezeket a modelleket feltehetően nem azoknak a zenészeknek szánták, akik most kezdnek kísérletezni első otthoni stúdiójukban. Egyértelmű, hogy az igényes, audiofil réteget célozták meg az új interfészekkel. A beépített SSP2 DSP chipnek és a dspMixFx szoftvernek köszönhetően az új Steinberg modellek effektezett, nulla latency-s monitorozást tesznek lehetővé Windows, macOS és iOS platformon. A Yamaha D-PRE előerősítők és Rupert Neve audio transzformátor áramkörök olyan minőségű felvételeket tesznek lehetővé otthoni környezetben, ami eddig csak stúdiókban volt elérhető. A Steinberg UR-RT2 és UR-RT4 megjelenése június folyamán várható.

További információk és hazai ár a hivatalos Yamaha viszonteladóknál. https://hu.yamaha.com/hu/products/musical_instruments/index.html