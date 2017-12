Címlap » Hírek » Yamaha Genos teszt - egy új korszak kezdete Yamaha Genos teszt - egy új korszak kezdete A Yamaha digitális munkaállomások új zászlóshajója páratlan minőségű hangmintákkal, kivételesen jól eltalált dizájnnal és professzionális igényeket kielégítő csatlakozási lehetőségekkel büszkélkedhet. Nincs olyan kísérő-automatikás hangszeren játszó zenész, aki ne tűkön ülve várta volna már jó ideje a Yamaha GENOS hangszer megjelenését. A japán cég azt kommunikálja, hogy az új kísérő-automatikás hangszer nem a Tyros 5 utódja, hanem egy teljesen új elgondolás, egy teljesen új munkaállomás. Valóban, sokban hasonlít a Tyrosra, mégsem lehet összehasonlítani a két hangszert. A GENOS egy újabb gyöngyszem a Yamaha cég palettáján. Külsőre egy űrállomásra hasonlít, de ezt már megszokhattuk a távoli ország új termékeinél. Most mégis számos új kezelőszerv található a GENOS felületén. Féderek, joystick és egy hatalmas színes TFT kijelző, ami természetesen touch screen, azaz végre érintőképernyő. A hangszer hátlapját vizsgálva azonnal feltűnik, hogy nem találok videó kimenetet. Kis utánajárással kiderült, hogy a digitális kimeneten keresztül, egy átalakítóval tudom a kijelzőm képét egy külső megjelenítő eszközre küldeni. A GENOS ugyanúgy alkalmas a dalszövegek kijelzésére, ahogy az előző kísérő-automatikás top-hangszerek esetében azt már megszokhattuk. A hangszernek egyébként 1 USB kimenete és három USB bemenete van. A három USB bemenetből egy hátul, egy elől, egy pedig a hangszer testének alján, egy csavarhúzó segítségével kinyitható kis rekeszben található. Ez utóbbi többek között azért hasznos újítás, mert így illetéktelen nem férhet hozzá a pendrive-unkhoz. A három pedál bemenet és a digitális kimenet is fontos lehet, de amit a mikrofon bemeneten fejlesztett a cég, az bámulatos! Végre tökéletes stúdió minőségben sampling-elhetek, a mikrofon bemenetet ugyanis felturbózták egy +48 V fantomtáp kapcsolóval is. További csodás újítás, hogy az Articulation kapcsolóból nem csupán kettő, hanem három található a GENOS-on, ezek mindegyikére külön-külön állíthatok különböző artikulációkat. A csak 76 billentyűs verzióban kapható GENOS, a nyolc tolópotméternek és felettük elhelyezett körpotmétereknek köszönhetően inkább hasonlít egy szintetizátorhoz, mint egy kísérő-automatikás hangszerhez, bár a variációk az, az INTROK-k, illetve az ENDING-ek is megtalálhatók, ahogy azt eddig is megszokhattuk. A féderek felett viszont egy új, a régi kvarcórákra hajazó kékes kijelzőt látunk. Nagyon retro… A szintetizátor-feelinghez a joystick is hozzátartozik, végre joystickkel játszhat minden lead-őrült muzsikus. Tulajdonképpen a legnagyobb eltérések a külsőn a féderek, az érintőképernyő és a joystick. A hangszer szoftvere semmiképpen nem hasonlít a Tyros sorozatéhoz, hiszen mindent máshol találunk meg, mint ahol eddig. Kétségkívül a Yamaha egy új hangszert alkotott. A hangszínek között kutatva feltűnt, hogy nem a megszokott zongora hangszínt halljuk, hanem az AWM Stereo Sampling technológiának köszönhetően már a szintetizátorokból is jól ismert CFX nagyzongora hang hallható. A Rhodes-ok zörejekkel tűzdelt mintái is a MONTAGE hangszerből jöttek. A polifónia 256 hang, ahogy a legnagyobb digitális zongorák esetében szokott lenni, és nem kevesebb, mint 1652 hangszín áll a rendelkezésünkre. A napnál is világosabb, hogy a cég megtette az első lépést a professzionális csúcskategóriás, de különböző felhasználók által használt hangszerek egyesítésére. Azt gondoltuk, hogy az audio-stílus technológia folytatódni fog majd a következő generációs kísérő-automatikás hangszerek között is. A dob szettek között kutatva 10, úgynevezett "Revo" hangszínt hallottam, találtam. Ismerős az érzés, amikor felismerhetően MIDI hangot hallunk egy felvételen. Könnyedén elárulja magát a dal, hiszen minden egyes pergő megütés ugyanolyan. A Revo dobok esetében viszont egy véletlen-generátor szabályozza a pergő megütések mintáit, azaz teljesen úgy hangzik az adott stílus, mintha élőben dobolnák. A hangszínpark lenyűgöző, az effektek szintúgy. A DSP effektek garmadája áll rendelkezésünkre. A gyárilag is nagyon szép effektekkel felvértezett gitárhangszíneknél próbáltam minél több DSP effektet bekapcsolni, de úgy tűnik, nem tudom kiakasztani a hangszer processzorát. Számtalan DSP pakolható egymásra úgy, hogy nem lesz minőségveszteség. Az 500 feletti stílus mennyiség bőven eléri azt a szintet, ahol már nem panaszkodhatunk, hogy nincs elég különböző kíséretünk a dalainkhoz. A megújult DJ stílusokkal, és a sliderekkel bárki DJ-vé válhat néhány másodperc alatt. A lehetőségek határtalanok. A szokásos Song üzemmódban minden eddigit megtalálunk, azaz tizenhat sávon rögzíthetjük MIDI-ben a dalainkat, de természetesen Audio Recording funkció is van, szintén 16 sávon. A hangszer saját stílus szerkesztőjét hihetetlenül egyszerűvé varázsolták. Néhány lépés alatt „komponálhatjuk" meg a számunkra fontos stílust. Az előd kísérő-automatikás hangszerekben a megszokott merevlemezes, azaz a mozgó alkatrészes adattárolót használtuk, de a GENOS már nem használ ilyen „elavult” eszközöket. A hangszerben egy nagyjából 60 GB-os belső flash memória található, a külső egység pedig az USB-n csatlakoztatható pendrive-unk méretétől függ. A régi Tyros tulajdonosoknak fontos, hogy a hangszerbe tölthető hangszínek, illetve stílusok a Tyros 2-ig visszamenőleg kompatibilisek a GENOS-szal. A bővítő csomagok esetében folyamatosan konvertálja a cég a GENOS-ra az eddigi csomagokat, A cég honlapján az olvasható, hogy a kedvenc "Central Eastern European" csomag (sok magyar vonatkozású stílussal és hangszínnel) áprilistól lesz kapható. Az ára is mutatja, hogy a GENOS a Yamaha kísérő-automatikás hangszerek generációjából átlépett a csúcs-szintetizátor minőségű hangszerek automatikás keveredésének munkaállomásává. Meglenne a tökéletes hangszer az énekes/dalszerző, a szintetizálni vágyó, a bálokban, bulikban muzsikáló és a sidemen zenészek számára? Úgy tűnik... Neumann Balázs További információk és ár a hivatalos Yamaha viszonteladóknál. Pl.: Mezzoforte Hangszeráruház

