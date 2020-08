Címlap » Teszt / Bemutatás » Effektek » Megjelent a Zoom V3 multieffekt ének processzor Megjelent a Zoom V3 multieffekt ének processzor A Zoom bejelentette egyszerűen használható és könnyen hordozható V3 ének processzorát. A Zoom V3 az alapvető effektek mellett 16 további hangátalakító effektet tartalmaz. A Zoom V6, a cég első vokál processzora, amit tavaly ősszel mutattunk be, kistestvért kapott. De ameddig a V6 pedál formátumú és elsősorban színpadi használatra fejlesztették, a kisebb Zoom V3 asztali kivitelű. Ez nem azt jelenti, hogy színpadon ne lenne használható – sőt mikrofon állványra is rögzíthető a Zoom valamelyik kézi felvevőjének tartóelemével – de az egyértelmű, hogy a gyártó nem csak színpadra szánta a V3-at. A Zoom a színpadon kívül többek között stúdióba, podcast céljára, streameléshez és YouTube videókhoz is ajánlja új vokál processzorát. Kezelőfelület

A V3 kezelőfelületét 16 nagyméretű megvilágított kapcsoló uralja, melyekkel 16 féle effektet érhetünk el rendkívül egyszerűen. Találunk közöttük olyan, az énekhez szükséges alapvető funkciókat, mint a Harmonizer mellyel a saját énekünkhöz plusz két szólamot generálhatunk. A hangnemet egy forgó kapcsolóval állíthatjuk be, és lehetőségünk van a harmóniafordítás, azaz a szólamok elhelyezésének (alatta/felette) beállítására is. Szintén egyszerűen kezelhető a Pitch Correction, (hangmagasság korrigáló) az oktávemelő és a duplázó effekt. Még erőteljesebb hangeffektként vokóder, telefonhang, robothang, torzító, valamint Formant Character effekt áll rendelkezésünkre, amivel az un. formánsokat, az énekhang színét adó rezonanciás úton felerősített felhangtartományt változtathatjuk meg. Ez radikális módon megváltoztatja az énekes hangjának jellemzőit, anélkül, hogy a hangmagasság változna, így elképesztően izgalmas hangzásokat hozhatunk létre. Az kiválasztott effektet egy Effect Adjust gombbal kezelhetjük. Zoom Sound Lab · Harmony - Female Voice Zoom Sound Lab · Unison - Female Voice Az említett 16 féle effekt, hangátalakító algoritmus mellett a Zoom V3 olyan klasszikus effekteket is kínál, mint Reverb, Delay és Kompresszor. Ezen effektek mindegyike egy saját gombbal kezelhető, érezehető módon az összetettebb beállítás helyett itt is az egyszerű kezelésre törekedtek. A V3 professzionális mikrofon előerősítővel rendelkezik, így az Enhance funkció minden mikrofon hangzását automatikusan optimalizálja.

Ki- és bemenetek

Ha megvizsgáljuk a hátsó panelt, akkor látható, hogy a mikrofon bemenet XLR csatlakozással történik és ez a bemenet kapcsolható 48 V fantomtáppal is szolgál kondenzátor mikrofonok számára. Kapunk egy sztereó mini jackes AUX bemenetet is, ami azért is érdekes, mert a Zoom V3 micro USB portján keresztül számítógéphez csatlakoztatva audió interfészként is használható, akár felvétel, akár podcast céljára. Az analóg audió kimenetet két 6,3 mm-es jack aljzat képviseli, és persze van fejhallgatókimenet is (sztereó mini jack). Expression pedált, vagy lábkapcsolót is csatlakoztathatunk az eszközhöz (6,3 mm jack) az effektek közötti váltáshoz és a paraméter állításhoz. A Zoom V3 USB portról is kaphatja a tápfeszültséget, de 4 db AA elemmel is üzemeltethető, így gyakorlatilag bárhol bevethető. Opcionális tartozékok Zoom SGV-6 mikrofon Az opcionálisan beszerezhető innovatív SGV-6 mikrofont úgy tervezték, hogy az oldalirányú (off-axis), más hangszerekből származó hangokra kevésbé legyen érzékeny. Az énekhang ilyen jellegű izolációja teszi lehetővé, hogy a V6 kivételesen jó minőségben effektezze az éneket.

Lábkapcsoló, Expression pedál, mikrofonállvány adapter

A ZOOM FS01 lábkapcsolóval könnyedén válthatjuk az effekteket, míg a ZOOM FP02M pedállal bizonyos effektek paramétereit szabályozhatjuk. A V3 asztali használata mellett a mikrofonállványra is szerelhető a Zoom HRM-7 (7 inches) vagy a HRM-11 (11 inches) Handy Recorder rögzítővel. Fontosabb technikai adatok



Effektek száma: 16

Egyidejűleg használható effektek száma: 5

Mintavételi frekvencia: 44.1 kHz

A/D konverzió: 24-bit 128x túlmintavételezés

D/A konverzió: 24-bit 128x túlmintavételezés

Jelfeldolgozás: 32 bit

Frekvencia tartomány: 20 Hz–20 kHz (+1 dB/−3 dB) (10 kΩ load)

Audió interfész: 2-in/2-out USB2.0 Full Speed, 44.1 kHz, 16/24/32-bit

Méret: 150 mm x 190 mm x 50 mm (mélység x szélesség x magasság)

Súly: 0,59 kg, elem nélkül

Tájékoztató ár: 254 EUR (16% ÁFÁ-t tartalmaz)



Ahogy a hazai ár rendelkezésünkre áll, frissítjük cikkünket.

A Zoom európai és hazai forgalamzója a Sound Service. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó