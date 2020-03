Címlap » Teszt / Bemutatás » Erősítők » Synergy Steve Vai signature előerősítő modul Synergy Steve Vai signature előerősítő modul A Synergy Amps a napokban jelentett be egy izgalmas új előerősítő modult, amit a gitár legendával, Steve Vai-jal közösen fejlesztettek.

Ez a cég első signature terméke, ami azzal a nem titkolt céllal készült, hogy Steve Vai gitárhangzásai egy kompakt egységben elérhetők legyenek. A Steve Vai signature előerősítő modul része a Synergy cserélhető, moduláris egységekből álló előerősítő rendszerének. Eddig a Synergy Amps más gyártókkal kooperálva különböző hangzású előerősítő modul sorozatok készítésére koncentrált. Ezek között olyan high-end butik erősítő gyártók modelljei voltak megtalálhatók, mint a Friedman, a Soldano, a Bogner, a Diezel, az ENGL, a Morgan, a Fryette és a Metropoulos. Synergy Steve Vai signature csöves előerősítő Az új előerősítőt két 12AX7 cső hajtja, és a modult minden szempontból Mr.Vai ízlésének megfelelően hangolták, hiszen az egész arról szól, hogy a gitárosok a lehető legjobban megközelíthessék Steve Vai hangzását. Két csatorna áll rendelkezésünkre, az első a BLUE (Tiszta) csatorna, melyen a Volume és Gain szabályzók, valamint a háromsávos EQ mellett a Bright és Fat mód közül választhatunk, míg a RED (Overdrive) csatorna Bright és Boost kapcsolókat kínál. Egy háromállású kapcsolóval állíthatjuk a bemeneti cső katód rácsfeszültségét – BIAS – az optimális bemeneti erősítés és mélyátvitel érdekében. Ezen kívül egy másik apró tolókapcsolóval a Dual/Single állás között válthatunk, ami lehetővé teszi az olyan régebbi pl. Egnater és Randall erősítőkkel történő használatot is, melyek nem tudják kezelni a Dual Channel módot.



Synergy SYN 1 Lényeges, hogy a Steve Vai signature modul használatához szükség van a Synergy SYN 1 csöves előerősítő rackre, ami persze kompatibilis és használható bármilyen más Synergy modullal. A Synergy SYN 1 rack sztereó effekt loop csatlakozói lehetővé teszik, hogy a meglévő erősítőnk effect send/return aljzataihoz csatlakozva további két csatornával bővítsük az erősítőt, és a Synergy SYN 1-hez tartozékként kapott lábkapcsolóval válthassunk saját erősítőnk és a Steve Vai signature modul csatornái között. A Synergy SYN 1 házba helyezett modulok, persze csatlakoztathatók végerősítőhöz, az erősítőnk gitárbemenetére, de a hangfalszimulált XLR kimenetről küldhetünk jelet PA rendszerre, aktív monitorra, vagy audio interfészre.









Egy 2019-es interjúban Steve Vai elmagyarázta miért kedveli a Synergy rendszerét. „Miért használjak egy nagy erősítőt, amikor a Synergy-vel mindegyiken játszhatok. Amit a Synergy csinál, az valóban figyelemreméltó” – mondta. „A Synergy ezeknek a csodálatos butik erősítőknek a specifikációja – sok esetben a teljesen pontos gyári specifikációja – alapján elkészíti az előerősítő modulokat. Ez azért fontos, mert szinte minden az előerősítőben dől el. Itt van az EQ, az ellenállások, itt dől el a torzítás szintje, a gain szintje, ez mind az előerősítő dolga és ezek valódi csöves előerősítők. Ez nem modellezés, ez igazi csöves hangzás.”

Tájékoztató árak: Synergy SYN 1 előerősítő ház: 180 000 Ft

Synergy Steve Vai signature modul: 400 USD



További információk: http://synergyamps.com/



