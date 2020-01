Címlap » Teszt / Bemutatás » Erősítők » NAMM 2020: Boss Katana-Artist MkII 100 W-os kombó NAMM 2020: Boss Katana-Artist MkII 100 W-os kombó A Boss bejelentette 100 Wattos Katana-Artist MkII kombóját, a cég rendkívül népszerű Katana MkII sorozatból ismert erősítő speciális változatát.

A Boss még októberben frissítette kivételes népszerűségnek örvendő – és kereskedelmileg is sikeres – Katana sorozatát 50W, 100W és 100W 2x12 kombókkal és egy 100 Wattos fejjel, melyeket mi is bemutattunk. Most, hogy a sorozat zászlóshajója a Katana-Artist is megkapta az MkII frissítést, lényegesen több hangszín és effekt opcióval rendelkezik, és „hardver” oldalon találunk újdonságokat. Az új jellemzők közül ki kell emelnünk a háromállású Tone Shape Contour, és a szintszabályzóval ellátott Solo Boost kapcsolót. A korábbi 3-hoz képest most 5 effekt fajtát használhatunk egyidejűleg és a független Booster, Mod, FX, Delay és Reverb effektek is további három variációval rendelkeznek, így összesen 15 féle gyárilag beállított, azonnal használható effekt áll rendelkezésünkre. Az 5 erősítő karakternek köszönhetően – a Variations gomb segítségével – összesen 10 különböző hangzás közül választhatunk a korábbi 5 helyett. Elődjéhez hasonlóan a Katana-Artist MkII-t is 100 Wattos 12 inches Waza hangszóróval szerelték fel, melynek hangzását a ’60-as évek brit fej-láda összeállításaiban dübörgő hangszórók inspirálták.



A háromsávos EQ egységen kívül az első panelen kapott helyet a beállítások mentésére szolgáló Tone Settings szekció, melynek négy csatornájának két-két bankjában összesen 8 hangszín tárolható, hívható elő. Ugyanitt helyezték el a Master és Presence szabályzókat, a panel legszélén pedig a Power Control (0,5 W, 50 W, 100 W) és a Cab Resonance kapcsolóval találkozhatunk, mellyel háromféle hangfal – Vinatge, Modern, Deep – rezonanciájával tudjuk megszólalásunkat színezni.

A hangzások további testreszabása a Boss Tone Studio szoftver segítségével lehetséges, mellyel az effektek paramétereibe is mélyen belenyúlhatunk. Az erősítőhöz csatlakoztatható az opcionálisan megvásárolható GA-FC hatgombos lábkapcsoló, mellyel nemcsak a Tone Settings-ben tárolt hangzásokat hívhatjuk elő, hanem az öt effektet is kezelhetjük. A GA-FC lábkapcsolóhoz további külső lábkapcsoló és expression pedál köthető. Ilyen szinten már alap az effekt loop, de egy MIDI bemenetet is elhelyeztek a hátsó panelen külső multieffekt, vagy MIDI vezérlő használatához. A szintén a hátsó panelen található háromállású kapcsoló segítségével két Katana Artist MkII erősítő sztereóban összeköthető. Az említett kapcsoló állásától függően ez kétféle módon lehetséges. Dual Link állásban a két erősítő különböző, egymástól független beállításokkal működhet, keverhetjük a tiszta és a torzított hangzásokat, vagy a létrehozhatunk wet/dry összeállítást, és lábkapcsolóval kezelhetjük. Stereo állásban az egyik erősítőt „master"-ként használhatjuk, ami a másikat (slave) vezérli. Ilyenkor a beépített sztereó effektek (pl. delay, reverb, kórus) sokkal szélesebb és szebb sztereó hangképet nyújtanak. Véleményünk szerint elfogadható áron - 212 900 Ft - egy nagyon jól felszerelt, tökéletesen koncertképes, sokoldalú erősítőt kínál a Boss a Katana Artist MkII személyében. További információk: https://www.boss.info/hu/products/katana-artist_MkII2/