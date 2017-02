Címlap » Hírek » ROYAL GRAND 3D, új Nord virtuális zongora ROYAL GRAND 3D, új Nord virtuális zongora A Nord az első műfejjel felvett Royal Grand 3D-vel bővítette a Nord Piano Library-t. A Nord bemutatott egy új virtuális zongorát, a Royal Grand 3D-t. Ez az első virtuális hangszer, amit a Nord műfejjel, pontosabban az abban elhelyezett mikrofonokkal binaurális technikával készített. A Royal Grand 3D prémium kategóriás koncertzongora hangszín, elegáns, természetes, jól kiegyenlített hangzással. A műfejet egy átlagos emberi fej méretére alakították ki, és fül alakú mikrofonokkal látták el, hogy az emberi hallás érzetét modellezzék. A Royal Grand 3D-t akusztikailag teljesen hangszigetelt helységben vették fel, a műfejet a zongorista fejének pozíciójába helyezték el, hogy olyan autentikus hangot tudjanak rögzíteni, amit a zongora előtt ülő ember hallhat. A binaurális felvételi technikát elsősorban fejhallgatóval történő visszahallgatásra fejlesztették ki, de a Royal Grand 3D csodálatosan szól hagyományos sztereó hangrendszeren is. A több mikrofonnal felvett változata a Royal Grandnek még február folyamán elérhető lesz. A Royal Grand 3D már ingyenesen letölthető a Nord oldaláról. Kompatibilitás: Nord Stage 2 EX • Nord Stage 2 • Nord Stage EX • Nord Stage Classic • Nord Electro 5 • Nord Electro 4 • Nord Electro 3 • Nord Piano 3 • Nord Piano 2 • Nord Piano 88 A Nord európai és hazai forgalmazója: Sound Service. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó