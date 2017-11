Címlap » Hírek » ÉJJEL-NAPPAL ROCK (Rock Around the Clock) ÉJJEL-NAPPAL ROCK (Rock Around the Clock) A fenti, meglehetősen találó címmel jelent meg Hegyi Iván új könyve. A kiváló sportújságíró, sportszakíró ezúttal a magyar és az egyetemes rock történetének sajátos keresztmetszetét adja a több mint 60 különálló írást tartalmazó könyvében. Stílszerűen a Rockmúzeumban tartották Hegyi Iván új könyvének, az ÉJJEL-NAPPAL ROCK-nak sajtóbemutatóját. A Zenész Magazinnak „hivatalból” ott volt helye ezen a jeles eseményen, arról nem is beszélve, hogy e sorok íróját több évtizedes barátság fűzi a szerzőhöz. A bemutatón gyakorlatilag a zenész és az újságíró szakma adott egymásnak egy laza, jó hangulatú találkozót, de azt hiszem, rendben is van ez így, egy ilyen témájú könyv esetében. A bemutatót Hajdú B. István vezette, a maga fanyar humorral fűszerezett stílusában. A színpadon a szerző mellett Kóbor János, Frenreisz Károly és Fenyő Miklós foglalt helyet, nemcsak mint a könyv által érintettek, hanem mint barátok és futball-szakértők. Mindhárom zenész anekdotázva elevenítette fel a hazai rock kezdeteit, kitértek az angolszász és amerikai rockzene kialakulásának különbségeire, a kelet-európai rock sajátosságaira, majd végül Hegyi Iván kapott szót. Megköszönte kiadójának, támogatóinak a segítséget, a könyvről mindössze annyit árult el, hogy nem rock-enciklopédiának szánta, hangulatokat, történeteket írt meg, egy-egy konkrét történeten keresztül bemutatva az adott zenekart, előadót. Elmondta, hogy senki ne várjon bulvár sztorikat, a történetekben hitelességre törekedett, és bár ez a 17. könyve, de ez az első, ami zenei témájú, így tekintsük ezt az ő első „kislemezének”… (Bár a könyv külalakja vintage bakelit albumot sugall.) Néhány írást már korábbról ismertem, a bemutató óta is jó párat elolvastam, és anélkül, hogy véleményt alkotnék a könyv egészéről, az eddigiek alapján úgy érzem, hogy ilyen jellegű, műfajú, a rocktörténet nagyjairól szóló könyv idehaza még nem született. Helyenként novellisztikus stílusjegyeket, máshol dokumentarista eszközöket használva, mindig történeti és zenetörténeti kontextusba helyezve a sztorit, kapunk képet az adott előadóról, eseményről. A paletta pedig rendkívül színes: az 1966-os, akkoriban egy országot megosztó Táncdalfesztiváltól, a Spencer Davis Group első „botrányos” budapesti fellépésén keresztül, az utolsó Mini-Skorpió Tabán koncertig, az amerikai és angolszász rock and roll hajnalának hőseitől kezdve, a közelmúlt szupersztárjaiig bezárólag, olyan progresszív előadókat is megidézve mint a Doors, a Chicago vagy Eric Clapton. Az írások gyakran elgondolkodtató összefüggéseket, párhuzamokat tárnak fel, a szerző a tőle megszokott szellemes nyelvi fordulatokkal, biztos kézzel vezet bennünket végig a rockhistória hazai és külföldi nagyságainak történetein. A könyv kiállítása szemet gyönyörködtető, a borító frappáns, a fotógrafikai illusztrációk ötletesek. Zenészeknek, zeneszerető olvasóknak erősen ajánlott olvasmány! Keres Tibor

Fotók: Sós Gábor

Hegyi Iván – ÉJJEL-NAPPAL ROCK (Rock Around the Clock)

Hegyi Iván – ÉJJEL-NAPPAL ROCK (Rock Around the Clock)

Kiadó: Sprint Kft.