Warm Audio WA76 és WA-2A kompresszorok tesztje Warm Audio WA76 és WA-2A kompresszorok tesztje Kompresszorokkal a zenész manapság még stúdiókban is ritkán találkozhat fizikai valóságban, ugyanakkor azt a hangzást, amit létrehoznak, szinte minden mai felvételen hallhatjuk. Plug-in formában már a legkisebb házi stúdiók számítógépein is ott van. A Warm Audio egy tényleg új név a stúdió eszközök gyártóinak palettáján. 2011-ben alapították, és egy lelkes fiatalember, Bryce Young hozta össze a szakértő csapatot. Ő maga is zenélt, majd saját stúdiójában került kapcsolatba a legendás régi stúdió eszközökkel és ez vezette el ahhoz a kérdéshez, hogy hogyan lehetne többek számára elérhetővé tenni minél kevesebb kompromisszummal ezt a hangzást. A WA12 mikrofon előerősítő fejlesztésével kezdték, de később equalizer, kompresszor és mikrofonok is megjelentek a cég termék kínálatában, amely mára már 18 modellből áll. A kompresszor egy olyan eszköz, amivel a beérkező hang hangerő szintjét egy bizonyos küszöbérték felett (Threshold) egy bizonyos aránnyal (Ratio) összenyomjuk, majd az így halkabb jelet visszahozzuk egy magasabb szintre (Gain vagy Make-up). Ha az összenyomás mértéke nagyon magas, akkor már limiterről beszélhetünk. A folyamat persze ennél bonyolultabb, általában felfutás és lecsengés reagálási időket is állíthatunk, és az egész beavatkozás eredményeképpen a hang karaktere is változhat, a hangzás részletgazdagsága bizonyos frekvencia tartományokban előrébb vagy hátrébb kerülhet. A két kompresszor, amit a Warm Audio modellezett az UREI 1176 FET kompresszor-limiter, illetve a Teletronix LA-2A. Hangmérnökök számára ez a két név olyan lehet, mintha egy gitárosnak a Fender Stratocaster és a Gibson Les Paul hangszereket említeném. Az eredeti LA-2A az 1960-as évek elején keletkezett és 1969-ig gyártották, az eredeti 1176 modell 1967-ben jelent meg. Ez utóbbit Bill Putnam az UREI alapítója tervezte, de a Teletronix név és gyártás is hozzá került. Ez a cég aztán megszűnt, de 1999-ben újjászületett a fiai által és Universal Audio néven a közkedvelt és közismert DSP alapú plug-in effektek fejlesztése mellett ők is gyártják a már említett hardver kompresszorok új kiadásait. Warm Audio WA76 Az eredeti UREI 1176 volt az egyik első kompresszor, amelyik a FET (Field Effekt Transistor) technológiát alkalmazta és az addig kizárólagosan használt csöves technológiához képest ez karakteresen más hangzást és gyorsabb reagálási időket hozott. A WA76 változat külsőben is nagyon emlékeztet az elődre, ugyanúgy két egység magas, fekete előlappal rendelkezik, csak a nagy narancssárga Warm logó tűnhet fel elsőre. A hátoldalon a csatlakozók mellett egy input pad gombot találunk, amivel a bemenő jelet csökkenthetjük 23 dB-vel. Mellette egy, a kijelző műszer kalibrálására szolgáló csavar található, míg a hátlap másik oldalán a külső tápegység csatlakozója. Szinte ez az egyetlen pont, ahol a spórolásnak valamilyen jelét érzékeltem, az eredeti készülék természetesen belső tápos volt. A be- és kimeneti csatlakozók XLR és jack formátumban egyaránt megtalálhatóak, így akármilyen stúdió vagy színpadi körülmények között könnyen csatlakoztathatunk más berendezéseket. Az előlap tartalmazza az összes kezelőszervet és a nagy, analóg kijelző műszert is. Ez utóbbi a készülék jobb oldalán található és két oldalán négy-négy nyomógomb foglal helyet. A jobb oldali gombokból három a kijelző állapotát hivatott vezérelni, +4 dBm és +8 dBm kimeneti szintet jelölhet a műszer 0 szintje, illetve GR (Gain Reduction) állásban a műszer a 0 jelzéstől lefelé (jobbról balra) működik, jelezve a szint csökkentés mértékét. A negyedik gombbal itt az egész készüléket kikapcsolhatjuk. A baloldali gombokkal a kompresszálási arányt változtathatjuk, a 4, 8, 12 és 20 feliratok 4:1 aránytól 20:1 arányig levő fokozatokat jelentenek. A magasabb fokozatok esetében már inkább limiterként működik az eszköz. A WA76 ugyanúgy képes az úgynevezett „All Buttons In“ módra, mint az eredeti 1176. Az összes Ratio gomb egyidejű benyomásával (ezt nem is olyan egyszerű végrehajtani) egy még agresszívabb hangzás jön létre, amely kisebb nagyobb mértékben torzítást is tartalmazhat. Két nagyobb és két kisebb potméter teszi teljessé a kezelőszervek listáját. A két nagyobbal a bemeneti és kimeneti szintet állíthatjuk. A 1176 esetében nincs külön küszöbérték állítás, egy fix küszöbérték van, és a bemenettel állíthatjuk be, hogy honnan akarunk kompresszálni. A két kisebb potméterrel a felfutási és lecsengési időket állíthatjuk (Attack és Release), az eredeti modellhez hű módon a rövidebb értékek vannak jobbra és balra tekerve kapunk hosszabb időket. A WA76 kompesszort (és a WA-2A-t is) igazából az Universal Audio féle DSP plug-in változatokkal tudtam összehasonlítani, illetve más (valamivel olcsóbb kategóriájú) hardver kompresszorokkal. Ezek a plug-inek viszont tényleg elég komoly szinten szimulálják az eredeti hardvereket, és ez a tesztelésnél is kiderült. Klónozva egy éneksávot, amelyen eredetileg 1176 plug-in volt és azt elküldve a WA76-ba majd vissza a számítógépbe, elsőre nem tűnt fel nagy különbség. Jobban belehallgatva azért feltűnt, hogy alul valahogy kerekebb a hangkép, főleg nagyobb mértékű kompresszálásnál. Az egyértelmű volt, hogy a középkategóriás kompresszoroknál ez azért magasabb szint. Vettem fel gitárerősítőt is úgy, hogy be volt kötve a láncba és tényleg jó vastag lett a hang, ráadásul kompresszort használva nem kellett annyira aggódni a szint kiugrások miatt. Stúdióban egy hardver kompresszor igazi előnye manapság az, hogy felvételkor már megcsinálhatjuk a hangzás egy részét. Warm Audio WA-2A A WA-2A esetében a külső szintén valamennyire hasonlít, bár az eredeti modell három egység magas és ez csak kettő. A Teletronix LA-2A csöves modell és hátul a csövek egy külső részen láthatók is voltak. A WA-2A doboza zárt, viszont itt már nem külső táp van, hanem beépített. A Warm Audio eszközök esetében nagyon részletes leírást kapunk és ez különösen igaz a WA-2A modellre. A történeti háttér mellett nagyon részletesen informálnak az alkatrészekről is. Négy cső található a WA-2A belsejében, ezekből három az eredeti modellben találhatók mai megfelelője. A negyedik egy olyan cső, amit ma már nem gyártanak (csak fel nem használt NOS eredeti példányok vannak kisebb mennyiségben pár helyen) így a cég egy másik, de specifikációra nagyon hasonló csövet választott. Viszont beleraktak egy eredeti bekötésű foglalatot is, így ha szerzünk egy olyan csövet, akkor használhatjuk azt. Ugyanígy részletes infót kapunk a felhasznált Kenetek optikai modulról és a CineMag transzformátorokról. Ezek mind amerikai gyártású, minőségi alkatrészek. Míg a WA76 FET kapcsolású, a WA-2A csöves, opto cellát használó kompresszor, így ennek a viselkedése kicsit más. Valamivel lassabb reagálású és talán még melegebb hangú, kevésbé agresszív. A kezelőszervekről itt kevesebbet lehet elmondani, azon kívül, hogy egy kapcsolóval választhatunk kompresszor és limiter mód között valójában csak a kompresszálás szintjét és a kimeneti szintet tudjuk állítani a két potméterrel, időket, kompresszálási arányt nem. Ugyanakkor a készülék hátoldalán van két érdekes lehetőség. Egy tekerő gombbal állíthatjuk azt, hogy a bejövő jel egésze, vagy csak a legmélyebb rész fölött levő tartomány vezérelje a kompresszort. Egy másik potméter a sztereó alkalmazásnál használható, itt azt szabályozhatjuk, hogy két összekötött eszköz esetében az egyik milyen mértékben vezérelje a másikat, hogy a sztereó kép ne boruljon. Ezek az eredeti modellhez képest plusz szolgáltatások. A WA-2A kompresszort is összehasonlítottam a plug-in verzióval, itt az a plusz melegség, levegősség talán még észrevehetőbb volt. Énekfelvételnél a láncba kapcsolva sem okozott csalódást, azt a vastag, kész hangot hozta, amit vártunk. Sajnos nem voltam abban a helyzetben, hogy egy eredeti (pláne régi vintage eredeti) LA-2A példánnyal hasonlítsam össze, de interneten fellelhető videók és tesztek alapján a hasonlóságok sokkal jelentősebbek, mint a különbségek. A Warm Audio kompresszorok minősége és hangzása engem meggyőzött, és hát az egyik, eddig nem említett, talán legfontosabb tényező, az áruk. Persze, ez magyar viszonylatban olcsónak nem mondható, de a még fellelhető régi példányokhoz illetve a megújult eredeti gyártó új modelljeihez viszonyítva az árkülönbség nagyon jelentős. A kompresszorokat a Warm Audio eszközök hazai forgalmazójától a Digital Pro cégtől kaptuk meg tesztelésre, náluk a WA76 ára 219 710 forint, a WA-2A pedig 339 090 forintba kerül. - Lippényi Gábor - Az írás a Zenész Magazin 208. számában jelent meg.