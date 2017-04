Új DPA d:facto™ kézi mikrofon A DPA Microphones új d:facto™ lineáris énekmikrofonja az amerikai NAB 2016 Show-n mutatkozott be. A prémium kategóriás kondenzátor mikrofonokat gyártó dán DPA Microphones a Las Vegasban most zajló 2016-os NAB Show-n (National Association of Broadcasters) mutatta be, népszerű d:facto™ kézi mikrofonjának új, lineáris változatát. Az új mikrofon a d:facto™ Linear Vocal Microphone nevet kapta. Szintén itt debütál a DPA GM1600 Gooseneck, ami a cég gömbkarakterisztikájú miniatűr d:screet™ mikrofonjainak kínál új rögzítési lehetőséget. Habár a DPA énekmikrofonjait már olyan világsztárok is használják, mint Sting és Stevie Wonder, az új változat a d:facto™ Vocal mikrofonhoz képest – melyre jellemző 12 kHz körüli emelés – extrém módon lineáris frekvencia átvitellel rendelkezik. Az új d:facto™ mikrofont azok a hangmérnökök fogják kedvelni, akik a teljesen színezetlen hangot preferálják, és szeretik, ha szabad kezet kapnak az EQ-zás terén. Az új mikrofon legfontosabb jellemzője az új, lineáris MMC4018VL optimalizált szuperkardioid iránykarakterisztikával bíró kapszula. A d:facto™ Linear Vocal Microphone a kardioid és szuperkardioid mikrofonok legjobb tulajdonságait egyesíti, kivételesen természetes, jól szeparált hangot továbbít, 160 dB maximális hangnyomás szintet tud kezelni, és alkalmas mind színpadi, mind stúdió használatra. A DPA d:facto™ sorozatának modelljei moduláris felépítésűek, és ez alól nem kivétel a legújabb verzió sem. A kapszula felcserélhető bármely másik d:facto™ kapszulával, ami az adott felhasználási körülményeknek jobban megfelel. A DPA rugalmas adapter rendszerének köszönhetően a mikrofon kábeles kézi mikrofonból wireless kézi mikrofonná alakítható át, ami gond nélkül együttműködik az olyan elterjedt kábel nélküli rendszerekkel, mint a Sennheiser, Shure, Sony, Wisycom, Lectrosonics és a Line6. A GM1600 Gooseneck gégecsöves mikrofontartó külön, és két különböző d:screet™ mikrofonnal szettben is megvásárolható. A GM1600 Gooseneck kompatibilis a DPA összes, hangszerre rögzíthető csíptetőjével, melyeket úgy terveztek, hogy ne tehessenek kárt a hangszerben. Fontos az adott hangszerhez megfelelően kiválasztott csíptetős rögzítő, mert így a zenész vagy a hangmérnök úgy helyezheti el a mikrofont, hogy a legtökéletesebb hangszínt kapja. Ha a rugalmas és 15,3 cm hosszú gégecsövet az alacsony érzékenységű d:screet™ 4061 gömbkarakterisztikájú mikrofonnal használjuk, akkor stabil, de könnyen áthelyezhető pozícionáló eszköz áll rendelkezésünkre, közeli mikrofonozást igénylő hangszereknél, színpadon, vagy stúdió körülmények között. A nagy érzékenységű, gömbkarakterisztikájú d:screet™ 4060 mikrofonnal használva a GM1600 gégecsövet, jól tudjuk pozícionálni a mikrofont, és tiszta, részletező hangot tudunk felvenni például filmhang rögzítésekor, még akkor is, ha a hangforrás nincs pontosan szemben a mikrofonnal. A DPA Microphones (Danish Professional Audio) piacvezető dán cég, amely felsőkategóriás, kondenzátor mikrofonok területén kínál megoldásokat professzionális felhasználási területekre. A DPA elsődleges célkitűzése – függetlenül attól, hogy színpad, stúdió, színház, vagy rádió a felhasználási környezet – hogy a lehető legjobb minőségű mikrofonokat kínálja az adott feladat megoldásához. A DPA mikrofonjai tervezésénél és gyártásánál nem törekszik kompromisszumra, és ennek eredményeként termékei világszerte elismertek és híresek kivételes hangtisztaságukról, páratlan technikai megoldásaikról, megbízhatóságukról, de legfőképpen természetes, színezetlen, torzításmentes hangjukról. Bővebb információ: DPA





