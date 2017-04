Címlap » Hírek » Sennheiser MK 4 Digital mikrofon Sennheiser MK 4 Digital mikrofon A Sennheiser a Frankfurti Zenei Vásárral egyidőben zajló prolight+sound szakkiállításon ismertette meg a nagyközönséggel MK4 mikrofonja digitális változatát. A közelmúltban írtunk a Sennheiser HandMic Digital mikrofonról, ezúttal a cég új, nagy membrános MK4 Digital mikrofonját vesszük szemügyre. A Sennheiser a Frankfurti Zenei Vásárral egyidőben zajló prolight+sound szakkiállításon ismertette meg a nagyközönséggel MK4 mikrofonja digitális változatát. Az MK4 Digital közvetlenül csatlakoztatható bármely PC-hez, MAC vagy iOS eszközhöz. A Sennheiser és az Apogee Electronics között létrejött együttműködés eredménye az új mikrofon, ami a Sennheiser által már gyártott MK4 kondenzátor mikrofon fazonját örökölte, kibővítve az Apogee kiváló minőségű A/D konverzió és mikrofon előerősítő technológiájával. Az MK4 Digital nagy szabadságot nyújt a zenészeknek zeneszám- és dalötleteik rögzítése terén, ugyanakkor ideális eszköz lehet beszéd kiváló minőségű rögzítéséhez is, legyen szó szinkronizálásról vagy podcastról. „Az MK 4 Digital mikrofon a Sennheiserrel közösen fejlesztett iOS/USB termékcsalád legújabb nagyszerű darabja” – tette hozzá Betty Bennett, az Apogee Electronics társalapítója és elnök-vezérigazgatója. „Az MK 4 digital – az új HandMic digital modellel, és a tavaly tavasszal bevezetett ClipMic és MKE 2 digital mikrofonokkal karöltve – a Sennheiser és az Apogee technológia legjavát egyesíti, elképesztő eszközöket kínálva a hang- és videógyártással foglalkozó ügyfelek számára a mobil felvételkészítéshez.” Az MK4 Digital nagyméretű, 24 karátos arannyal befuttatott 1 inches membránnal rendelkezik. Az MK4 Digital kiváló minőségű összetevőit rugalmasan felfüggesztett kapszulában helyezték el és masszív fémházat kapott, így biztosítva, hogy a mikrofon a legszélsőségesebb felvételi helyzetekben is helytálljon. Az MK4-et 140 dB maximális hangnyomás szintre tervezték, saját zaja kivételesen alacsony, részletgazdag hangja tökéletesen visszaadja mind az énekhang, mind az akusztikus hangszerek egyedi jellemzőit. A mikrofon használható a közismert médiagyártó programokkal (pl. Logic Pro X, Final Cut Pro, Adobe Premiere, Pro Tools vagy Ableton Live) és iOS felvételkészítő alkalmazásokkal (pl. GarageBand és Apogee MetaRecorder). Az MK 4 Digital 2016 nyarától lesz kapható. Specifikáció: Frekvenciamenet: 20 Hz - 20 kHz

Iránykarakterisztika: kardioid

Maximális hangnyomásszint: 140 dB

Egyenértékű zajszint, A-súlyozású: 10 dB

Érzékenység: 25 mV/Pa

Néveleges impedancia: 50 Ω

Minimális lezáró impedancia: 1000 Ω

Tápellátás: 48 V fantomtáp

Áramfelvétel: 3,1 mA

Dinamika tartomány: 130 dB

Kompatibilitás: PC, MAC, iOS eszközök

Súly: 485 gr

Méretek: 160 x 57 mm (hosszúság x átmérő)

Tartozék: USB kábel, Lightning iOS kábel, mikrofon kengyel, tartótok A Sennheiser hazai forgalmazója: AudioPartner Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó