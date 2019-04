Focal Trio11 Be aktív stúdió monitor Már korábban is írtunk a francia Focal high-end kategóriát képviselő stúdió monitorairól, most azonban egy igaz „nagyvadról” lesz szó teljesítmény, technológia és ár szempontjából is. A Focal Trio 11 Be aktív stúdió monitor még az év elején debütált, de azóta is számos cikk és elemzés jelent meg róla a nemzetközi sajtóban, vagyis komolyan felfigyeltek rá a szakmában. A Focal Trio11 Be több olyan jellemzővel, tulajdonsággal is rendelkezik, amit első ránézésre, észre sem veszünk… Két- és háromutas lehallgatás

A háromutas kivitel az 1 inches magassugárzóval, az 5 inches közép hangszóróval, és a 10 inches mélyhangszóróval döbbenetesen pontos és részletes hangképet nyújt a 30 Hz-től 40 kHz-ces tartományban. A tweeternek és középsugárzónak helyet adó alumínium előlap 90 fokonként 360 fokban elfordítható, így a monitor álló és fekvő helyzetben egyaránt jól használható. És akkor itt kezd érdekessé válni a történet, mert a Trio11 Be kétutas és háromutas rendszerként egyaránt működtethető. Focus módban – amit egy lábkapcsolóval válthatunk – a monitor csak a középhangszórót és a magassugárzót használja, vagyis kétutas hangfalként üzemel a 90 Hz és 20 kHz közötti tartományban. Így tökéletesen alkalmas arra, hogy teszteljük, keverésünk egy kisebb frekvencia tartományú lejátszó rendszeren hogyan fog szólni. Optimális mélyhangzás mindkét módban

A Focal Trio11 Be monitoron két előrenéző basszus-reflex nyílás biztosítja, hogy az 5 inches – W-kompozit szendvics membránnal szerelt – hangszóró két- és háromutas módban is egyaránt optimálisan működjön. A 10 inches – szintén W-kompozit szendvics membrános – mélyhangszóró egy nagyobb, az előlapon elhelyezett portot kapott. Az elől található reflex nyílások egyúttal azzal az előnnyel is járnak, hogy akár fal közelében is elhelyezhetjük a monitorokat, a mély frekvenciák lineárisak maradnak, a mélyhangszóró nagyméretű reflex nyílása pedig egyenletes basszus hangzást garantál bármilyen hangnyomásnál. Inverz dómos berillium magassugárzó

A típusjelzésben látható Be – a berillium vegyjele – egy egyedi Focal megoldásra, az inverz dómos berillium magassugárzóra utal, ami tökéletesen lineáris frekvencia-választ és a magas hangok kivételesen részletező visszaadását teszi lehetővé. A különleges dóm kialakítás optimális energiaátvitelt eredményez a lengőtekercs és a dóm között. Ez, és a berillium kivételes szilárdsága is hozzájárul a rendkívül hatékony magassugárzáshoz (1 000-től 40 000 Hz-ig) és a széles lesugárzáshoz. W-kompozit szendvics membrán

A 10”-os mélyhangszóró W-kompozit szendvics membránja (két vékony üvegszál réteg között egy speciális habréteg) lehetővé teszi a frekvencia-válasz optimalizálását, ugyanis megfelelően merev, könnyű és csillapított. Ennek három tényezőnek az egyensúlya az alapja a monitor transzparens, rendkívül alacsony torzítású és neutrális hangzásának. Ráadásul az 5”-os hangszóró membránját a hangfalon belül egy izolált rekeszben helyezték el, így nem rezonál be más frekvenciákra, és optimalizálható a hangszóró akusztikus viselkedése. Nagyobb teljesítmény, kisebb zaj

A Trio11 Be tervezésekor az egyik fő cél a nagyobb teljesítmény és az alacsonyabb zajszint volt. Ennek érdekében a legújabb technológiákkal vértezték fel az új monitorokat. Az egyik ilyen, a hangszórók membránszéleinél alkalmazott új membrán felfüggesztési technológia, a TMD (Tuned Mass Damper), aminek köszönhetően eltűnnek nem kívánatos torzítások és rezonanciák. Az új monitorokban alkalmazott egyik legérdekesebb újdonság a Neutral Inductance Circuit (NIC) technológia, ami extrém stabil mágneses mező kialakításával éri el, hogy a hangszóró torzításaiban szerepet játszó, mágneses teret befolyásoló tényezők többé ne legyenek hatással a hangzásra, és a hangszóró harmonikus és intermodulációs torzítása jelentősen csökkenjen. A Trio11 Be monitorokban három erősítő dolgozik, a mélyhangszórót egy 300 W teljesítményű „G” osztályú erősítő, a közepet egy 150 wattos „G” osztályú erősítő, a magassugárzót pedig egy 100 wattos „AB” osztályú erősítő hajtja meg. Ez összesen csúcsban 118 dB maximális hangnyomást eredményez, míg Focus módban 105 dB maximális hangnyomás érhető el. A hátsó panelen elhelyezett, bemeneti érzékenység állító kapcsolóval ellátott XLR bemenet szimmetrikus, vagy aszimmetrikus jelet is tud fogadni. Itt találjuk a 3 sávos EQ-t és a lábkapcsoló be- és kimenetét. A lábkapcsolóval a Focus módot tudjuk aktiválni, a hozzátartozó kimeneten pedig a hangfalakat lehet összefűzni, hogy egy kapcsolóval mindkét monitor üzemmódja állítható legyen. Kivitel

A monitor doboza 21 és 30 mm vastag, MDF-ből készült, ami elegáns sötétvörös kőrisfa borítást kapott. A monitor súlya méretéből fakadóan elég tekintélyes, nem kevesebb, mint 37,3 kg, méretei pedig: 635 x 345 x 450 mm (magasság x mélység x szélesség). A tájékoztató ár – 3 555 EUR / db – is mutatja, hogy itt egy csúcskategóriás stúdió monitorról van szó, amit professzionális stúdiók számára terveztek, és vegyük figyelembe, hogy a Focal Trio11 Be monitorokkal tulajdonképpen két referencia monitor rendszert kapunk, méghozzá az első ligából. A Focal európai és hazai forgalmazója a Sound Service.