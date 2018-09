Címlap » Hírek » Focal Shape Twin referencia monitor Focal Shape Twin referencia monitor A francia Focal cég, akik egyaránt csúcskategóriát képviselnek az otthoni Hi-Fi- és stúdióhangfalak, valamint az audiofil fejhallgatók gyártása terén, új referencia monitorral jelentkezett. A high-end hangsugárzóiról ismert francia Focal cég piacvezetőnek számít a megfizethető árú közeltéri monitorok gyártása terén. Egy évvel a Shape 40, 50 és 65 monitorok bemutatása után a Focal most tovább bővíti Shape sorozatát a Shape Twin modellel. A cég az úttörő dizájnt kombinálja olyan technológiákkal, amelyeket ők fejlesztettek ki, és először SM sorozatú modelljeikben alkalmaztak. A Shape Twin továbbviszi a Shape sorozat színvonalát, és csúcskategóriás visszahallgatást biztosít stúdióban, hangvágásnál, zeneszerkesztésnél, vagy bármely olyan felhasználási területen, ahol a rendelkezésre álló hely nem túl sok, de a pontos monitorozásra megvan az igény. Flax szendvics membrán, TMD membránszél és NIC

Az új Shape Twin monitorokban lenrost-üvegszál alapú, szendvicsszerkezetű membránnal ellátott két 5 inches hangszóró nyomja a mély és közép frekvenciákat. A Focal először az SM hangszóróiban alkalmazott üvegszálat, ami egyszerre pehelykönnyű és rendkívül merev. A Shape sorozatban még egy lépéssel tovább mentek a lenrostszál (flax) alkalmazásával – ami még merevebb, mint az üvegszál, és fele olyan súlyú – kevert, szendvicsszerkezetű anyagot hoztak létre, ez adja a hangszóró membránjának anyagát. Az eredmény kivételesen pontos mély, és tiszta középfrekvenciák, és egy olyan közeltéri kompakt monitor, aminél jobbat nem is kívánnék magamnak. A Shape sorozat hangszóróinak membránszéleinél egy új membrán felfüggesztési technológiát is bevetettek, ez az úgynevezett TMD (Tuned Mass Damper), aminek köszönhetően eltűnnek nem kívánatos torzítások és rezonanciák. A hangszóró torzításaiban szerepet játszó mágneses teret nagyon bonyolult dolog kontrollálni, mert három tényezőtől is függ: a lengőtekercs mozgásától, a rajta átfolyó áramtól, és a frekvenciától. Az új monitorokban alkalmazott egyik legérdekesebb újdonság a Neutral Inductance Circuit (NIC) technológia, ami extrém stabil mágneses mező kialakításával azt éri el, hogy ezek a tényezők többé ne legyenek hatással a hangzásra, így a hangszóró harmonikus és intermodulációs torzítása jelentősen csökken.

"M" inverz-dóm tweeter

A Shape Twin monitor 1 inches, fordított „M” alakú dómmal rendelkező magassugárzót kapott, aminek egyik előnye, hogy lesugárzása kevésbé irányított, így a hallgatási pozíciók nem korlátozódnak egy szűk helyre. Másfelől az inverz „M” kialakítás képes nagyobb merevséget adni az alumínium/magnézium ötvözetből készült dómnak, ami alacsonyabb torzítást és határozottabb, pontosabb magas frekvenciákat eredményez. Ugyanakkor a magassugárzóban is alkalmazzák a TMD technológiával működő membránperemet, aminek köszönhetően a dómsugárzó meggyőzően egyenes átvitelt produkál. Dupla passzív membránok

A Focal előző generációs felsőkategóriás monitorjait is felszerelte passzív sugárzókkal, a Shape Twin pedig monitoronként két ilyen sugárzóval büszkélkedhet. Ezek a 8 inches passzív membránok – tulajdonképpen mágneskör, lengőcséve nélküli hangszórók – tudják, amit a basszus-reflex nyílással ellátott hangfal konstrukciók nem: olyan megnövelt mély frekvencia átvitelt nyújtanak páratlan linearitással és dinamikával, amit a monitor méretét nézve el sem tudunk képzelni. Az sem elhanyagolható szempont, hogy a basszus-reflex ládáktól eltérően ezeket a hangfalakat nyugodtan elhelyezhetjük fal közelében is, ami kisebb stúdiókban gyakran elkerülhetetlen. Erősítők és beállítások

Az AB osztályú erősítő logikus választás volt a Shape Twin monitorok számára. A két 5 inches hangszórót két, egyenként 80 W-os erősítő hajtja meg, tökéletesen kiegyensúlyozott hangzást lehetővé téve, hangerőtől függetlenül. A magassugárzót egy 50 W-os, szintén AB osztályú erősítő hajtja. A monitorok alapbeállítás szerint a 40 Hz-től 25 kHz-ig terjedő tartományban dolgoznak. Ha a helység akusztikai jellemzői miatt szükség van rá, csökkenthetjük a sávszélességet a HP szűrővel (felül áteresztő szűrő) – ami alapállásban FR (full range) pozícióban áll – úgy, hogy 45, 60, vagy 90 Hz-re állítjuk a szűrőt. Amennyiben mélynyomót akarunk csatlakoztatni a rendszerhez, legjobb, ha a szűrőt 90 Hz-re állítjuk. Az LMF EQ (közép/mélyszűrő) 160 Hz-nél korrigál, +/- 3 dB-lel. További két shelf szűrő is rendelkezésünkre áll, a mély shelf szűrővel a legmélyebbtől a 250 Hz-ig terjedő tartományban emelhetünk/vághatunk, a magas szűrővel pedig 4,5 kHz felett végezhetünk emelést, vagy vágást. A monitorokat kétféle bemenettel, szimmetrikus XLR és aszimmetrikus RCA látták el. Érdekesség, hogy a két bemenet egyidejűleg is működhet, habár ez csökkentheti a hangzás dinamikáját. Összegzés

A Focal Shape Twin monitorok dobozának frontja 25 mm-es MDF-ből (közepes sűrűségű farostlemezből) készült, az oldalak anyagát 15 mm-es vastagságú MDF adja. A doboz eleje ízléses diófa borítást kapott, az oldalakat pedig feketére lakkozták, a monitor aljára négy állítható fémlábat szereltek. A Shape Twin a hangzása a számos technológiai újdonságnak köszönhetően kivételesen kiegyenlített, nagyon széles és precíz sztereó hangképet produkál. A mélyek határozottak és jól kontrolálhatók, az mélyközép és közép frekvenciák valóban neutrálisan szólnak. A Focal Shape Twin csúcstechnológiát képviselő konstrukció, ugyanakkor az ára a középkategóriába sorolja, de ez ne tévesszen meg senkit, itt valóban egy különleges, abszolút egyedi monitorról van szó. További részletek és specifikáció: Focal. Tájékoztató ár: 269 900 Ft. A Focal európai és hazai forgalmazója a Sound Service.