Cubase 10 – a népszerű DAW szoftver legújabb változata - LIPPÉNYI GÁBOR -



Új verzió hasznos újdonságokkal – A 10-es számmal kerek verzióhoz érkezett a zenei világ egyik legnépszerűbb szoftvere. Egy kis történeti visszatekintéssel kezdeném a mostani tesztet. A Cubase ma az egyik vezető DAW (Digital Audio Workstation, azaz digitális audió munkaállomás) szoftver, de húsz évvel ezelőtt, 1989-ben, mint MIDI szekvenszer kezdte a pályafutását az akkor népszerű Atari számítógép platformon. Egy évre rá megjelent Macintosh számítógépekre is, majd 1992-ben a Windows változat. Ez utóbbi egy jó ideig a másik kettő mögött kullogott fejlesztésben, az audiót is kezelő verzió Mac gépeken 1991-től, az Atari Falconon 1993-tól míg Windows gépeken 1996-tól jelent meg. A VST (Virtual Studio Technology) bevezetésével – ami a Steinberg szabványa volt – egy darabig a Cubase VST elnevezést használta a Steinberg és ez az 5.1 verzióig jutott el, majd 2002-ben a Cubase SX jelent meg. Ez három verzió számot ért meg és utána a Steinberg visszatért a sima Cubase elnevezéshez. 2004-ben a német Steinberg céget a japán Yamaha vásárolta meg, de azon belül önálló egységként létezik. A 2014-ben megjelent Cubase 8 óta a teljes változat nevében a Pro is szerepel. Ezzel el is jutottunk oda, hogy most elsősorban a Cubase 10 Pro változatról fogunk írni, de egyébként a Cubase ezen kívül még két kisebb verzióban is elérhető. A középső a Cubase Artist, ebből bizonyos profi stúdió szolgáltatások hiányoznak, míg a legkisebb a Cubase Elements, amely a kezdő szintű változata a programnak. A Steinberg és Yamaha hardverekhez, hangszerekhez a Cubase AI változatot adják, (az AI az Advanced Integration rövidítése és a hangkártyák és szintetizátorok esetében a programban megtalálható monitorozási és kezelőfelületi integráltságra utal) ez az Elementshez képest még kevesebbet tud, de kedvező áron upgrade-elhető az Elements változatra. Más hardver gyártókkal is van együttműködés, ott a Cubase LE az "ingyen" adott változat. A nagy változatok (Cubase Pro és Cubase Artist) USB kulcsos védelemmel vannak ellátva, az eLicenser is a Steinberg céghez tartozik egy jó pár éve. Ha először vesz valaki Cubase szoftvert, akkor a dobozos változatban megtalálható az USB kulcs, az internetről letölthető változat valamivel olcsóbb és ott külön kell megvenni a hardver kulcsot. Az eLicenser az összes Steinberg szoftverhez használható és néhány más gyártó is ezt alkalmazza. A változatok árfekvése nyilván arányban van a bennük található szolgáltatásokkal, az Artist ára kicsit több mint a fele a Pro változaténak, míg az Elements ennek az egyharmada. Fontos tudni, hogy létezik oktatási verzió, az ehhez szükséges nyomtatványt online is meg lehet találni, vagy az itthoni kereskedő is tud ilyet adni, teljes idős oktatásban részt vevő középiskolai és felsőoktatásban részt vevő hallgatók, tanárok vehetik igénybe, ilyenkor a teljes ár körülbelül 60 százalékát kell fizetni. Aki nem ismeri a Cubase-t, vagy nagyon régi változatot ismer, annak elég nehéz lenne teljes egészében írni a mostani verzióról, hiszen egy nagyon sokrétegű program, a teljes leírása 1156 oldal, csak a kottázásról szóló rész több száz oldalt tesz ki. Elsősorban tehát az újdonságokról lesz szó, néhány esetben utalva olyan funkciókra, amelyek egy pár verzióval ezelőtt lettek bevezetve, de most teljesedtek ki. A Cubase 10 hivatalos újdonságainak a száma körülbelül 25-re tehető, persze van sok apróbb kezelési dolog is ezeken kívül. A számomra az első helyen említendő újdonság a VariAudio 3. Ez az audió szerkesztő ablakba beépített hangmagasság és időzítés korrekciós szoftver. Az eredeti VariAudio még az 5-ös verzióban jelent meg, de akkor az algoritmus elsősorban az ének szólamok ilyen szerkesztésére volt csak alkalmas és ott is sok kompromisszummal. A mostani változatban már a felismerés is sokkal pontosabb, nagyobb intervallumban működik, és a kezelése is sokkal jobb lett. Míg előtte külön eszközkészlettel, átkapcsolva két mód között állíthattuk a hangmagasság és hossz felismeréssel és a szerkesztéssel kapcsolatos dolgokat, most egy felületen, nagyon gyorsan és intuitív módon lehet dolgozni. A hangmagasság és hossz mellett most a formáns és hangerő paramétereit is állíthatjuk egy-egy szeletnek, egy szeletnek lehet akár 9 állító „gombja“ így megfelelő helyre nyúlva az összes említett paramétert állíthatjuk, és a felismert szeletek vágása vagy összeragasztása is innen történik. A következő fontos új funkció az Audio Alignment. Ezt elsősorban párhuzamosan énekelt vokál sávoknál lehet jól használni. Az a lényege, hogy egy kiválasztott sávon egy kiválasztott darabot analizál a szoftver, és az észlelt szótag elosztásokat a többi sávon levő vokálokra alkalmazza, azaz a szótagkezdéseket és hosszakat szinkronba hozza. Ezzel rengeteg szerkesztési időt lehet megtakarítani, és nagyon pontos eredményt lehet elérni. A felismerő algoritmus tapasztalataim szerint nem minden esetben működik száz százalékosan, de amikor igen, akkor nagyon látványos a dolog. Jelentős új funkciót kapott a Mixer rész is. A keverőben most lehetőség van Snapshot, azaz állapot pillanatfelvétel készítésére. Ezzel nagyon könnyen lehet egy új fajta statikus hangerő és hangszín arányt beállítani a keverőn és összehasonlítani egy előző verzióval. A 9-es verziónál jelent meg az új User Interface, ami különösen egy monitoros felhasználásnál jó. A projekt ablak alsó részéhez és a két oldalához is, dokkolva csatlakozhatnak kinyitható részek. A bal oldali (Inspector) már nagyon régen megvolt, de alul a keverő vagy valamelyik szerkesztő (vagy a sampler sáv, vagy akkord sáv) nyílhat meg, míg jobb oldalon a médiakereső, fájlkereső és műszerek között választhatunk. Most itt is történt változás, hangszereket és effekteket is behúzhatunk innen és nem csak Steinberg által gyártottakat. A hangszerek és effekt plug-inekhez ráadásul kép is tartozhat, minden kinyitott plug-in ablakban van egy fényképezőgép ikon és az elkészült kép rögtön ebbe a listába kerül. Ha már plug-in vonalról volt szó, itt is történtek változások. A beépített hangszereknél új változatát kapjuk a Groove Agent SE dob hangszernek, immár az 5-ös verziót sok új dobkészlettel és új kezelési funkciókkal. Az effekt plug-in részben egy teljesen új Distroyer effekt jelent meg, amellyel harmonikus torzítást lehet létrehozni finomabb vagy radikálisabb beállításokkal, de új kezelőfelületet kapott szinte mindegyik régebbi plug-in is. Fontos újdonság, hogy a side-chain kezelése is sokkal egyszerűbb lett a programban. Az adott plug-in felületén most már nemcsak azt tudjuk kiválasztani, hogy legyen-e side-chain, hanem rögtön a vezérlő sávot is, és a program létrehoz automatikusan egy küldést (send) is a kiválasztott sáv csatornáján. Az úgynevezett channel strip rész, a Cubase keverőjébe beépített effekt lánc is új felületet és kezelési lehetőséget kapott. Átláthatóbb az effektek működése és könnyen tudjuk változtatni a beépített effektek sorrendjét is. A programhoz csatolva kapunk egy elég jelentős hangszín és groove készletet is. Összesen körülbelül 5 gigabyte méretben neves mai producerek által készített, sok féle stílusban használható minták tölthetők le a programhoz. Több technikai jellegű fejlesztés is történt. A Cubase 10 nagyfelbontású monitorokon is jól használható skálázható megjelenítéssel (HiDPI funkció). Az audió felvétel felbontása immár 32 bit integer és 64 bit float is lehet. Lehetőség van népszerű videó szerkesztő programokból AAF soksávos formátum importálására, illetve oda történő exportálásra is. Megjeleníthető a keverőben csatornánként, hogy az ott berakott plug-in effektek milyen késéssel (latency) működnek (természetesen lejátszáskor ezt automatikusan kompenzálja a program). Videóval kapcsolatos új dolog a Video Follows Edit Mode funkció, amelyet aktiválva, ha videóra dolgozunk, akkor a mozgatott vagy szerkesztett audió mozgatja a videó megjelenítőt is. Virtual Reality szoftverekhez való fejlesztéshez szükséges eszközöket is kapott a program. Új lehetőség, hogy monó sávokat összekapcsolhatunk sztereóvá, vagy fordítva, sztereó sávból csinálhatunk két monót. Kisebb dolog, de az új színező eszköz is sokkal használhatóbb lett, egyszerre tudunk több kiválasztott sávot valamilyen színnel megkülönböztetni. A Cubase 10 az elmúlt év novemberében jelent meg, én december második fele óta használom (akkor már megjelent az első frissítés) nálam stabilan és gyorsan működik. Akik használnak Cubase programot azoknak lehetőség van update verziót vásárolni, ennek ára attól függ, hogy mennyire friss verzióról akarunk frissíteni. Akinek van régebbi verziója (és ez által eLicenser hardver kulcsa) az le tudja tölteni a 30 napig teljes funkcionalitással működő demót, és el tudja dönteni, hogy neki megéri-e. Véleményem szerint igen, persze lehet vitatkozni, hogy kinek melyik a legjobb DAW szoftver, de hogy a Cubase Pro 10 ma az egyik legjobb ezek közül, és bőven alkalmas akármilyen professzionális zenei és stúdió feladatra, az biztos. Aki valamilyen hardverrel, hangszerrel Cubase AI vagy Cubase LE változatott kapott a közelmúltban, vagy kap mostanában az 50 EUR összegért upgade verziót vehet az Elementsre, ami egyébként 100 euró. A középső Artist változat ára 309 EUR, míg a teljes Pro változat 559 euróba kerül. Share |