Apogee ONE, Duet és Quartet interfészek Windows 10-hez Apogee ONE, Duet és Quartet interfészek Windows 10-hez A legnépszerűbb, Mac platformra készült audió interfészek már PC-vel is használhatók! Az Apogee örömmel jelenti be, hogy a legutolsó generációjú ONE, Duet és Quartet USB audio interfészeik immár Windows 10-zel is használhatók. Azok a felhasználók, akik most vásárolják meg ezeknek az eszközöknek a legfrissebb változatát, regisztráció után le fogják tudni tölteni a Windows 10 kompatibilis szoftver telepítőjét az Apogee weboldaláról. Akik korábban vásároltak ilyen eszközöket, szintén hozzáférnek majd a letöltéshez. A szoftver 2017. novembere folyamán lesz elérhető. Az új, Windows-hoz alkalmas szoftver telepítője a hardverek firmware frissítését is tartalmazza, egyedi Apogee ASIO audio drivert, és az Apogee Maestro alkalmazás PC kompatibilis változatát, amivel az interfész beállításait tudjuk kezelni, valamint az alacsony latency-t tudjuk figyelni. Mindazok a funkciók, melyek jelenleg a Mac és iOS felhasználók számára rendelkezésre állnak, elérhetők lesznek Windows 10 felhasználók számára is, vagyis ugyanaz az interfész használható lesz Mac, PC, vagy iOS környezetben egyaránt. Az Apogee ONE, Duet és Quartet interfészei már-már ipari sztenderdnek számítanak a Mac platformon történő professzionális felvételek készítése terén. Számtalan profi művész használja ezeket az eszközöket, melyekkel slágerlistás dalokat is rögzítettek az elmúlt évtizedben. Ezek az eszközök indították el az otthoni és a hordozható stúdiók forradalmát, mert egyszerű megoldásokat kínáltak a zenekészítőknek a hagyományos stúdiók falain kívül történő, kompromisszum mentes felvételek készítéséhez. Most az Apogee legnépszerűbb audió interfészeinek díjnyertes hangminősége már a Windows 10-et használó zenekészítőknek is rendelkezésére áll. A ONE, Duet és Quartet új Windows 10 kompatibilis szoftver telepítője várhatóan 2017 novembere során lesz elérhető az Apogee weboldalán. Az Apogee hazai és európai forgalmazója a Sound Service.