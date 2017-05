A Musikmesse egy hangmérnök szemével Egy ilyen jelentős eseményt nem szívesen hagy ki, aki a szakmai fejlődést és az élenjáró technológiákat fontosnak tartja. Tudják a gyártók és a forgalmazók, hogy mindig valamilyen újdonsággal kell előrukkolniuk, ha meg szeretnék hódítani a beruházáson, fejlesztésen töprengő szakembereket. Még sokakban él a tavalyi Frankfurti Zenei Vásár élményvilága és lám, ismét elérkezett az idei seregszemle ideje. Megfigyelhető, hogy mind a digitális, mind az analóg technológiákban óriási fejlesztéseknek lehetünk tanúi. Sőt érdekes irányvonal, hogy a digitális technika sokszor az analóg hangzásvilágot szándékozik becsempészni. Csak egy példa: mind az élő, mind pedig a stúdió, illetve a felvételi alkalmazások egy-egy tradicionális analóg készülék paramétereit, hangképét modellezik. Így a korszerű eljárások kényelmét ötvözni lehet a méltán híres analóg csúcsminőséggel. Meglepő volt, hogy a nagy tradicionális gyártók, például a Yamaha, DiGiCo, Soundcraft, SSL stb. mellett egyre inkább megjelennek a távol-keleti, számunkra ismeretlen gyártók. Azt tudjuk, hogy a neves termékek javarészt a Távol-Keleten látják meg a napvilágot, de itt most a saját fejlesztésű gyártmányaikra gondolok. Kíváncsiságból megtekintettem egy-két ilyen standot. Első ránézésre nagyon igényesen elkészített termékek voltak. Az egyik kínai cég képviselője például elmondta, hogy nem egy neves gyártó számára készítenek mikrofon kapszulákat. Megkapják a paramétereket és ennek megfelelően készül az alkatrész. Ugyanez a cég viszont teljesen saját fejlesztésű stúdió mikrofoncsaládot is kiállított Meghallgatni, kipróbálni nem volt lehetőség, de a kivitel igényes konstrukciót sejtet. Inkább a tendenciát próbáltam érzékeltetni, érdemes figyelemmel kísérni a távol keleten születendő termékeket Nos, akkor lássuk a nevesebb gyártókat. Elsőként egy számomra nagyon szimpatikus cég standján időztem el egy bő két órát. Ez pedig az Avid volt. Két okom is volt rá. Az egyik az új fejlesztésű live keverőpultja. A kiállított nagy monitoron Anastacia koncertje volt látható. Ami pedig megdobogtatta a szívemet, hogy a koncert hangját sok sávon a keverőpult bemenetére csatlakoztatták, így lehetőség volt, hogy az énekesnő koncertjének hangját össze lehessen keverni. Éltem vele és ekkor jött a meglepetés. Odajött egy úr, Rob Allan hangmérnök. Több neves előadó, például Eric Clapton koncertjeinek keverése is az ő keze munkáját dicséri. Tudni kell még róla, hogy az Avidnál az élő hangosítási részleg felelőse. Egy workshop keretében elleshettünk tőle jó pár szakmai fogást. Egy hamarosan nálunk is kapható igazi analóg csemege a Warm Audio. Nemcsak a stúdiókban, hanem a koncerteken is használható készülékcsalád. Főleg mikrofon előfokok, kompresszorok, limiterek, equalizerek gyártására szakosodtak. Lazításképpen erőt vett rajtam a nosztalgia. Ki ne emlékezne a középkorúak közül a legendás Hammond orgonára, Leslie ládával a játszóasztal mögött. Megtudtam, hogy ismét reneszánszát éli a hagyományos felépítésű Hammond orgona. Rengeteg megrendelésük van pont ebből a típusból. Tessék csak megnézni milyen átéléssel zajlott a bemutató. Egy legendás, itthon is jól hangzó márkanév a PreSonus. Eddig leginkább a hangstúdiók világában voltak megtalálhatóak a készülékeik, de pár éve kiléptek az élő hangosítási területre is. Az Active Integration sorozatú digitális keverőpultokból rengeteget eladtak hazánkban is. De most egy teljesen új kezelőfelületű termékkel jelentkeztek. Kipróbáltam. Letisztult, kitűnő, nagyon kézre álló menürendszer, kitűnő hang és bőséges, igényes effektkészlet jellemzi. 16, 24, és 32 csatornás kivitelben készül. Analóg és digitális stage box csatlakozására is van lehetőség. A PreSonus hangfalcsalád új üdvöskéje a WorxAudio mini kompakt line array. Megfigyelhető, hogy sok gyártó nagy hangsúlyt fektet a kis, kompakt rendszerek fejlesztésére. Ennek az is lehet az oka, hogy egyre több kis és közepes alapterületű, klubszintű előadás hangosítását kell kiváló minőségben megoldani. Ezek a rendszerek pedig pont ezt a felhasználói réteget célozzák meg. Lényegében hasonló felépítésű mini rendszert láttam több standon is, többek közt a Martin Audio, a Meyer Sound, L-Acoustics, és még sorolhatnám. Már tavaly is szembetűnő volt, hogy a különböző informatikai megoldások egyre inkább bekéredzkednek a hangszakmába. Mire gondolok? Egyre inkább elvárt igény, hogy a keverőpult például távoli eléréssel rendelkezzen. Nagyon kényelmes megoldás, hogy a színpadról be tudjuk állítani a kontrollrendszert. Ehhez viszont szükség van rádiós routerekre. Ezek beállítása informatikai alapismereteket mindenképpen igényel. Sőt olyan keverőket is egyre több gyártó forgalmaz, melyek már csak táblagépről vezérelhetők. Nincs szükség csoportkábelre, egyszerűen a színpad szélére helyezzük az intelligens stage boxot, csatlakozunk az iPaddel WIFI kapcsolaton keresztül, és máris kezdődhet a beállás és a koncert. Most pedig a teljeség igénye nélkül vessünk egy pár pillantást az átviteli lánc utolsó elemére. Ime például az egyik neves francia gyártó nálunk is jól ismert termékcsaládjának új fejlesztése a Nexo Geo M 10 Egy másik, szintén francia felsőkategóriás cég új üdvöskéje - L-Acoustics X series A Martin Audio pedig teljesen új fejlesztésű monitorládáival keltett nagy feltűnést Egy itthon még kevesek által ismert, de neves amerikai gyártó a Danley Sound Labs különleges kiképzésű hangsugárzói a nagy hangnyomás mellett is nagy felbontású, rendkívül tiszta, steril hangképet szolgáltattak a szabadtéri demón. Természetesen egy ilyen seregszemlén rengeteg előadás, bemutató színesítette a programot. Az tény, hogy a szakma krémje ilyenkor összejön, és spontán ismeretségek alakulnak ki, illetve a látottakat, és hallottakat itt-ott összeverbuválódó kis szakmai közösségek vitatják meg. Egy biztos, hogy aki ide eljött, mindenképpen elméleti és gyakorlati tapasztalatokkal is gazdagabban tért haza. Többen is úgy köszöntünk el egymástól, hogy jövőre veletek ugyanitt biztosan találkozunk! Jávori Péter