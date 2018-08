Címlap » Hírek » Yamaha STAGEPAS 400BT/600BT PA rendszerek Yamaha STAGEPAS 400BT/600BT PA rendszerek A Yamaha továbbfejlesztette népszerű STAGEPAS 400/600 kisméretű, hordozható PA rendszereit. Napjainkban egyre inkább hódítanak a kisméretű hordozható, de viszonylag nagy teljesítményű PA rendszerek. Számos felhasználási terület igényli ezeket a berendezéseket, kisebb zenekarok, szóló előadók, DJ-k, de konferenciákon, prezentációkon is ezek nyújtják az ideális hangosítási megoldást. A Yamaha már egy ideje jelen van STAGEPAS sorozatával ezen a piacon, de legújabb STAGEPAS 400BT és 600BT rendszerei a könnyű szállíthatóság és kristálytiszta hangzás mellett vezeték nélküli Bluetooth csatlakozási lehetőséggel lepik meg a felhasználókat. Sztereó audio jelet küldhetünk közvetlenül a STAGEPAS rendszerre bármely Bluetooth képes eszközről, okostelefonról, táblagépről, laptopról mintegy 10 méter távolságból. Ez lehetővé teszi a zenészek számára, hogy kísérő sávokat, loopokat, vagy akár virtuális hangszereket illesszenek élő előadásukba, kábel nélkül, és az ehhez használt eszközüket a legkönnyebben elérhető és legbiztonságosabb helyre tegyék a színpadon. A vezeték nélkül küldött audio jel a keverő utolsó sztereó vonalbemenetére érkezik, vagyis a 7/8 csatornára a STAGEPAS 400BT és a 9/10 csatornára a STAGEPAS 600BT esetében. Nagyításhoz klikk a képre! A végerősítővel ellátott 10 csatornás keverő – a STAGEPAS 400 BT-nél csak 8 csatornás – két pehelykönnyű kétutas passzív basszusreflex kialakítású ládát hajt meg 2 x 340 W csúcsteljesítménnyel – ez a STAGEPAS 400 BT esetében 2 x 200 W. A folyamatos teljesítménye a rendszernek 2 x 280 W (600 BT) valamint 2 x 180 W (400 BT). A hangfalakban egyenként 1 x 10 inches mélyhangszóró és 1 x 1,4 inches nyomókamrás magassugárzó dolgozik, melyek maximálisan 129 dB hangnyomásra képesek. A 400 BT hangfalakba 1 x 8 inches és 1 x 1 inches hangsugárzókat szereltek, a maximálisan elérhető hangnyomásszint 125 dB. Mindekét STAGEPAS modell számos különféle bemenetet kínál. Négy mikrofon/vonal bemenet áll rendelkezésünkre, ebből az első két csatorna XLR aljzatai fantom táppal is rendelkeznek, a 3-4. csatornát XLR/6,3 mm-es kombó csatlakozóval látták el, a 4. csatornára pedig nagy impedanciás eszköz, pl. passzív hangszedővel ellátott elektromos gitár is csatlakoztatható. A STAGEPAS 400BT 5-6. csatornája egy sztereó vonalbemenetet tud fogadni, de mono üzemmódban is használható; a STAGEPAS 600BT ezzel szemben három sztereó vonalbemenetet (5-6., 7-8., 9-10.) kapott. Mindkét változat esetében RCA bemenetek és 3,5 mm-es sztereó jack bemenet is található a keverőn. Amennyiben a helyzet úgy kívánja, mindkét rendszer könnyen bővíthető, a keverőn elhelyezett monitor és mélynyomó kimenetekre aktív hangfalakat csatlakoztathatunk, így például a Yamaha DXR sorozat szélessávú ládáit, vagy a DXS sorozatú mélyládát. Számos fejlett technológiai megoldás segíti a STAGEPAS használóit a prémiumkategóriás hangzás problémamentes megszólaltatásában. A fedélzeti Feedback Suppressor (gerjedésgátló) kezeli a problémás, gerjedésre hajlamos frekvenciákat, mielőtt még hallhatóak lennének. A Yamaha Master EQ™ egyetlen gombjával a környezeti adottságokhoz optimalizálhatjuk a hangzást. Az 1-4. csatornákra függetlenül küldhetjük a négy elérhető digitális zengető (Hall, Plate, Room, és Echo) valamelyikét, melyek a jól ismert és méltán közkedvelt Yamaha SPX effekt processzoraiból származnak. A zengető ki- és bekapcsolását az opcionálisan megvásárolható lábkapcsolóval is végezhetjük. Intelligens DSP és fejlett limiterek védik a STAGEPAS rendszereket és garantálják a teljesítmény hatékony kihasználását, valamint biztosítják a folyamatos, torzításmentes, kiváló minőségű hangot bármilyen hangerőn. Aprólékosan megtervezett hullámvezetők optimalizálják a széles lesugárzási szöget (horizontálisan 90°, vertikálisan 60°). A STAGEPAS 400BT-t csatornánként 2 sávos EQ-val látták el, míg a 600BT esetében középfrekvencia szabályzásra is lehetőségünk van, ami különösen jól jön gitár- és énekhang tökéletes visszaadásához. A STAGEPAS 400BT és 600BT hangfalait állvány csatlakoztatására szolgáló állványhüvellyel is ellátták, opcionálisan a keverőhöz is beszerezhetünk mikrofonállvány adaptert, a keverő állványra helyezéséhez. A könnyű szállíthatóság és a kisebb helyfoglalás érdekében a keverő az egyik hangfal hátoldalán kialakított rekeszben helyezhető el szállításkor. (A másik ládában kialakított tárolóhelyen pedig a kábeleket tarthatjuk.) A Yamaha Bluetooth audio streaming képességgel felvértezett nagyhatékonyságú új STAGEPAS 400BT/600BT rendszerei mostantól még rugalmasabban, és szélesebb felhasználási területen kínálnak csúcskategóriás megoldást hangosítási feladatok ellátására. További részletek a hivatalos Yamaha márkakereskedőknél. Specifikáció és hazai ár Mezzoforte Hangszeráruház.