Véget ért az első Interton Egyetem Labor Véget ért az első INTERTON Egyetem Labor képzés, melynek keretében Yamaha digitális keverőpultok gyakorlati oktatásán vettek részt az érdeklődők. Az óriási érdeklődésre való tekintettel a tervezett egy INTERTON Egyetem Labor nap helyett három oktatási napot is tartottak, sajnos azonban így sem volt lehetséges minden regisztrálónak helyet biztosítani a rendezvényen. Az első INTERTON Egyetem Labor oktatást – mindhárom nap – Fekete Gábor „G” tartotta, s az első két nap Robert Jurik, a Yamaha Kereskedelmi Audio Értékesítési képviselője is jelen volt. A résztvevők gyakorlatban szerezhettek mély tudást a Yamaha QL és CL digitális keverőpultokkal, melyekkel különböző feladatokat is végre kellett hajtaniuk. A gyakorlati rész mellett a Yamaha cég történetéről, illetve a Dante alapú hálózatokról is tanulhattak a résztvevők. A Labor végén a megjelentek a Yamaha által hitelesített bizonyítványokat vehettek át. Az INTERTON Egyetem Laborról

Míg az évente megrendezésre kerülő INTERTON Egyetemen az előadások, prezentációk keretében a legfontosabb technológiai újdonságokat, trendeket mutatják be az audiovizuál és fénytechnika világában, addig a 2018-ban debütáló INTERTON Egyetem Labor célja, hogy az ezeken a piacokon elérhető eszközöket és technológiákat a gyakorlatban bemutatva adjon mély tudást, ismeretet. Az INTERTON Egyetem Labor rendezvényen kis létszámú csoportokban vehetnek részt az érdeklődők. Az újonnan elindított INTERTON Egyetem Labor rendezvény keretében tavasszal és ősszel havonta várják az érdeklődőket! A további részletekről hamarosan többet is elárulunk.

