Bemutatjuk az RCF EVOX aktív array sorozatának minden jóval ellátott legkisebb modelljét, az EVOX 5-öt. Napjainkban egyre elterjedtebbek a kompakt aktív PA oszlop rendszerek, mert számos gyártó felismerte, hogy a zenekaroknak, előadóknak, DJ-knek komoly szüksége van a könnyen hordozható és gyorsan felállítható, viszonylag nagyteljesítményű komplett hangrendszerekre. Így ma már szerencsére nem kell hangfal hegyeket mozgatni a zenészeknek és roadoknak, ha mondjuk 2 x 800 W, vagy 2 x 1400 W teljesítményű, kiváló minőségű hangosító rendszert szeretnének hadba állítani. A professzionális élő hangosítás szinte minden szegmensében jelenlévő, világszerte elismert olasz RCF cég ebben a kategóriában megalkotta EVOX sorozatát, melybe különböző teljesítményű 2 utas aktív rendszerek tartoznak. A család legkisebb modellje az RCF EVOX 5, ami azonban nem lebecsülendő 800 W teljesítményt, 125 dB maximális hangnyomást produkál az RCF-től megszokott minőségben. Hangsugárzók

Az EVOX 5 array részében található 5 db 2 inches ultra kompakt, szélessávú hangszóró extrém magas hangnyomás szintet tud kezelni. A basszusreflex kialakítású mélyládában pedig 1 db 10”-os nagykitérésű mélyhangszóró dolgozik, melynek átvitele kiterjed a legmélyebb frekvenciákra is. 60 év gyártási tapasztalat, és olyan high-tech anyagok alkalmazása – mint pl. neodímium mágnes, karbon szál, titánium, kevlár, kapton, és mylar – szükséges ahhoz, hogy ilyen kisméretű hangszórókból ekkora teljesítményt lehessen kihozni. Ezzel a kompakt rendszerrel egyszerre kapjuk meg az RCF hangszórók legendás hangminőségét és a nagy kimenő teljesítményt. Az EVOX array rendszer kialakítása lehetővé teszi vízszintes irányban a 120 fokos szögben történő folyamatos lesugárzást, ami tökéletes hallgatási élményt biztosít a közönségnek. A függőleges array speciális kialakításának köszönhetően az első sorban is jól hallhatóak lesznek a magas frekvenciák, a hang nem „megy el” a hallgatók feje felett, ami amúgy jellemző az egyenes array rendszerekre. Erősítő és DSP

Mindegyik EVOX rendszerben kétutas „D” osztályú erősítő dolgozik, a keresztváltót DSP vezérli. A crossover és a védelmek pontos beállításnak köszönhetően összesen 6 dB-vel nagyobb hangnyomást sikerült elérni, mint a hagyományos passzív keresztváltókkal ellátott szatellitek esetében. Az EVOX-ban használt digitális jelfeldolgozás a line array rendszerek tervezésében szerzett sok éves tapasztalat és új, dedikált algoritmusok alkalmazásának eredménye. Az RCF innovatív DSP-jének, a frekvencia függő torzítás kontrollnak és membrán kitérés limiternek köszönhetően páratlan teljesítmény hozható ki még ezekből a kis rendszerekből is. Az EVOX csúcsban 800 wattot teljesítő digitális erősítője 200 wattal hajtja meg a szatellitet és 600 W jut a mélyládára. Az új generációs DSP minden folyamatot kezel a hangfalakon belül, belenyúl az EQ beállításba is. A mélyláda hátoldalán elhelyezett egyetlen Volume gombbal szabályozhatjuk az egész rendszer hangerejét. Három LED – Power / Signal / Status – teszi lehetővé, hogy figyelemmel kísérjük a rendszer működését. A bemeneti szint érzékenységét a Line-Mic kapcsolóval állíthatjuk. Szállíthatóság



A mélyláda fogantyúját úgy alakították ki, hogy ide csatlakozhasson a szatellit ládát tartó oszlop. Ugyanakkor a fogantyú gumírozott, hogy szállításnál kényelmes legyen a fogása. A mélynyomó hátoldalán található mélyedésbe a szatellit hangfal becsúsztatható, még könnyebbé téve a szállítást. A rétegelt balti nyírfából készült masszív és tartós, alig 20 kg súlyú ládákat egy életre tervezték. A legmodernebb DSP technológia és az RCF kivételes hangszórógyártási eljárásait ötvöző EVOX 5 olyan professzionális felhasználók számára készült, akik az RCF kimagasló hangminőségét szeretnék élvezni, legyen szó akár kisebb zenekarról, szóló előadóról, vagy DJ-ről. Ár és bővebb információ: Mezzoforte Hangszeráruház.