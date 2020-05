Címlap » Teszt / Bemutatás » PA rendszerek » QSC CP és QSC K.2 aktív hangfalak még kedvező áron! QSC CP és QSC K.2 aktív hangfalak még kedvező áron! Amennyiben QSC CP (CP8, CP12), vagy K.2 (K8.2, K10.2, K12.2) aktív hangsugárzót, illetve KS112 aktív mélysugárzót szeretnél vásárolni, itt a vissza nem térő alkalom!

QSC CP sorozat

A QSC CP sorozata kétutas szélessávú modellekből áll, ezek a CP8 és CP12. Mindkét változat rendkívül hatékony 1000 W-os D osztályú erősítő modult tartalmaz, ami „egy gombnyomásos” DSP preset váltást biztosít a leggyakoribb felhasználási módokhoz. Amennyiben több mélyhangra van szükségünk, a CP sorozatú ládák nagyszerűen használhatók egy vagy két QSC KS112 mélynyomóval. A mélyládákkal történő használathoz is rendelkezésünkre áll gyári preset. A különböző fűzési módokat mutatja be az alábbi videó. Ami a bemeneteket illeti, a 2 XLR/6,3 mm-es jack mikrofon/vonal bemenet mellett egy 3,5 mm-es sztereó jack bemenet is rendelkezésünkre áll. A CP8 változatban egy 8 inches mélyhangszóró és egy 1,4 inches nyomókamrás magassugárzó dolgozik, míg a CP12-ben a 12 inches mélyhangszóró mellett szintén egy 1,4 inches nyomókamrás magassugárzót találunk, melyek csúcsban a kisebb modell esetében 124 dB, a nagyobb esetben pedig 126 dB maximális hangnyomásszintet produkálnak. QSC K.2 sorozat

A K.2 sorozat, amibe a K8.2, a K10.2 és a K12.2, – 8, 10 és 12 colos hangszóróval szerelt – szélessávú hangsugárzók tartoznak, számos jelentős újítást tartalmaz és nyugodtan kijelenthetjük, hogy a QSC ezzel új szabványt állított fel az aktív hangsugárzó gyártás területén. A sorozat minden egyes modelljét „D” osztályú 2000 wattos erősítőmodullal szerelték fel, gondosan illesztve a nagyteljesítményű mélyhangszóróhoz és nyomókamrás magassugárzóhoz. DMT™ (Directivity-Matched Transition) biztosítja az egyenletes lefedettséget a teljes hallgatósági területen. A továbbfejlesztett, beépített DSP segítségével ebben a szériában is elérhető az Intrinsic Correction™, ami a további teljesítmény optimalizálást szolgálja. A K.2 széria hihetetlenül sokoldalú: előre beprogramozott preseteket tartalmaz a felhasználók számára olyan általános felhasználási területekre, mint például színpadi monitor, hangszer erősítés, kézi mikrofon stb. Továbbá arra is lehetőséget kínál, hogy saját preseteket hozzunk létre, amelyek segítségével eltárolhatók és visszahívhatóak a felhasználó által végzett beállítások, például a bemenet típusa, késleltetés, EQ, cross-over és a kiválasztott beállítás más fő paraméterei is.

A hangsugárzók használhatók PA rendszerként, vagy akár színpadi monitorként is – a 8 colos verziót is ideértve – hiszen immáron ez a modell is rendelkezik monitorlábbal. Minden egyes modell függeszthető és hangsugárzó állványra helyezhető, utóbbin akár 7,5 fokkal lefelé döntve is. A hangsugárzókat 3 csatornás fedélzeti keverővel látták el, csatornánkénti Gain szabályzással. A hátsó panelen új LCD kijelzőt találunk, a DSP presetek valamint a saját beállítások is könnyen elérhetők. További újdonság a szintszabályzós 3,5 mm-es AUX, valamint a választható Hi-Z (nagyimpedanciás) bemenet. Itt jegyeznénk meg, hogy a QSC aktív ládák kiválóan alkalmazhatók gitár- és basszusgitár erősítés céljaira is. Dweezil Zappa a QSC aktív hangfalait választotta a gitárhangok referenciaértékű megszólaltatásához, míg Darryl Jones basszeros, aki valamikor Miles Davis bandájában, majd a Stones-szal is játszott, többek között QSC K10.2 sorozatú aktív hangsugárzókkal bővítette basszuscuccát. Áremelés előtt az alábbi árakon juthatsz a ezekhez a hangsugárzókhoz:



- QSC CP8 aktív hangsugárzó, 161 990Ft helyett 145 790Ft - QSC CP12 aktív hangsugárzó, 209 990Ft helyett 188 990Ft - QSC K8.2 aktív hangsugárzó, 269 990Ft helyett 242 990Ft - QSC K10.2 aktív hangsugárzó, 289 990Ft helyett 260 990Ft - QSC K12.2 aktív hangsugárzó, 324 990Ft helyett 291 990Ft - QSC KS112 aktív mélysugárzó, 399 990Ft helyett 359 990Ft A kedvezményeket keresd a hivatalos QSC viszonteladóknál: http://intertongroup.com/interton-viszonteladok Az akció a készlet erejéig, vagy 2020. június 18-ig érvényes.