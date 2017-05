Címlap » Hírek » Négycsatornás végerősítők az LD Systemstől Négycsatornás végerősítők az LD Systemstől Az LD Systems nagyteljesítményű professzionális végerősítői már itthon is kaphatók. Az LD Systems DSP 45 K professzionális négycsatornás erősítő nagyméretű hangosító rendszerek kiszolgálására. A koncertminőségű hangzás érdekében a DSP 45 K 1200 W teljesítményt nyújt csatornánként, hídba kapcsolva pedig 2 x 2400 W-ot ad le. A nagy hatásfokú H-osztályú erősítő felépítés és a kapcsolóüzemű tápegység Power Factor Correction (PFC) áramkörrel széles dinamika tartományt és kiváló tranziens átvitelt biztosít. A DSP 45 K többféle védelmi áramkörrel rendelkezik: egyenáram, túláram, túlmelegedés, rövidzárlat ellen, valamint teljesítmény- és csúcs limiter óv a túlterheléstől és a hangszórók tönkremenetelétől. A dupla hőmérséklet-függő ventilátorral kiegészítve rendkívül megbízhatóan működik a legtöbb alkalmazási területen. A 24-bites DSP precíz FIR és IIR szűrést tesz lehetővé, továbbá parametrikus EQ, crossover, késleltető, RMS és csúcs limiter funkció is rendelkezésünkre áll. A felhasználó által beállítható és jelszóval védhető hangszóró konfigurációknak köszönhetően az üzembe helyezés gyorsan elvégezhető. Az erősítőbe menü-vezérelt négysoros kijelzőt, valamint nyomógombként is működő adatkereket építettek. A DSP 45 K erősítőt 2 U magas acélházba építették és mindössze 7 kg a tömege. Szimmetrikus Neutrik XLR bemenetekkel, speakON kimenetekkel, valamint USB és Ethernet porttal szerelték fel. A hangfalak optimális és megbízható működését a készülékhez mellékelt LD Systems hangszóró preset könyvtár segíti, a mellékelt szoftver számítógépes vezérlést és monitorozást tesz lehetővé. A DSP 44 K típus paramétereit tekintve megegyezik a fentivel, de Dante™ hálózathoz való csatlakozási képességgel is felszerelték. Az LD Systems nagyteljesítményű professzionális végerősítői áprilistól már idehaza is elérhetők. Az LD Systems hazai forgalmazója az Elimex. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó