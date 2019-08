Címlap » Teszt / Bemutatás » PA rendszerek » Nagyteljesítményű Eminence mélyhangszórók Nagyteljesítményű Eminence mélyhangszórók Bemutatjuk az Eminence új nagyteljesítményű koaxiális mélyhangszóró sorozatát, de megismerhetjük a gyártó legújabb kisméretű kompressziós driverét is. A hangszórók felépítése nem sokat változott az elmúlt 50 év alatt. Ugyanakkor a hangszórógyártásban felhasznált anyagok – mágnes, membrán stb. – jelentős módon fejlődtek ezen idő alatt. Az 50-es 60-as években a hangszórókban az Alnico (alumínium / nikkel / kobalt ötvözet) volt a leggyakrabban alkalmazott mágnes. Az Alnico megnövekedett ára miatt később előtérbe került a ferrit (kerámia) mágnes használata, ami a ma készülő hangszórókból is ismerős lehet. A 2000-es évek elején a hangszórógyártók kezdték felfedezni a neodímium mágnes előnyeit. Habár a neodímium mágnesek drágák voltak, de lehetővé tették, hogy a hangszórók súlya a felére csökkenjen a kerámia mágneses hangszórókhoz képest. A neodímium ára lassan csökkent, a könnyebb hangszórók iránti kereslet pedig egyre növekedett. Napjainkra az Eminence piacvezetővé vált a neodímium mágnessel készülő hangszórók gyártása terén. A cég neodímium mágneses sorozatainak modelljei pehelykönnyű és nagyteljesítményű hangszórók, melyeket terhelhetőség, működés és megbízhatóság szempontjából kompromisszumok nélkül használhatunk. Ezúttal az Eminence KL30 sorozat CXA típusjelű mélyhangszóróit mutatjuk be, melyek 10, 12, és 15 inches átmérővel készülnek, és elsősorban basszusgitárhoz, vagy professzionális audio alkalmazásokhoz ajánlják ezeket a koaxiális mélyhangszórókat. Eminence KL 3010CX

A KL 3010CX a nagyteljesítményű koaxiális mélyhangszóró család legkisebb tagja, 10”-os átmérővel, névleges terhelhetősége 400 W, de 800 W-os csúcsokat is elvisel, érzékenysége 92 dB és a sorozat többi darabjához hasonlóan ez is 8 ohmos. A frekvencia átvitele 50-3700 Hz, a lengőtekercs átmérője 3” (76 mm), a hangszórótekercs anyaga réz, az öntött alumínium kosaras hangszóró súlya 3,08 kg, hazai ára 101 700 Ft. Eminence KL 3012CX

A középső modell a 12 inches KL 3012CX, névleges terhelhetősége 400 W, de 800 W-os csúcsokat is elvisel, érzékenysége 95,4 dB. A frekvencia átvitele 40-3200 Hz, a lengőtekercs átmérője 3” (76 mm), a hangszórótekercs anyaga réz, az öntött alumínium kosaras hangszóró súlya 3,31 kg, hazai ára 103 570 Ft.

Eminence KL 3015CX

A KL 3015CX a sorozat legnagyobb modellje 15 inches átmérővel, a néveleges terhelhetőség ennél a hangszórónál is 400 W, de 800 W-os csúcsokat is elviseli, érzékenysége 96,7 dB. A frekvencia átvitele 40-4000 Hz, a lengőtekercs átmérője 3” (76 mm), a hangszórótekercs anyaga réz, az öntött alumínium kosaras hangszóró súlya 3,49 kg, hazai ára 109 160 Ft. A hangszóró mágnesén jól látszik a menet, ahová a magassugárzó betekerhető Ezek a koaxiális hangszórók egyaránt használhatók zárt, vagy basszusreflex ládákban, és alkalmasak külsőmenetes magas frekvenciás driverek fogadására. A hangszórókba betekerhető minden külsőmenetes 1 inches Eminence kompressziós HF driver, így szélessávú hangsugárzóként használhatók. Megtehetjük, hogy az általunk preferált magassugárzóval bővítjük a mélyhangszórót, ami még sokoldalúbbá és használhatóbbá teszik ezeket a nagyteljesítményű koaxiális hangszórókat. Hogy egy konkrét példával is éljünk, bemutatjuk az Eminence F110 MA 1”-os nyomókamrás magassugárzót, ami szintén alkalmas a KL sorozatú mélyhangszórókkal történő használatra.

Eminence F110 MA magassugárzó

Az F110 MA az Eminence kompressziós magassugárzó családjának új tagja. Az új modell kisebb mérete ellenére a gyártó új körsugárzóinak minden előnyével rendelkezik. Különösen jól alkalmazható felcsavarozható tölcsérrel, vagy koaxiális mélyhangszóróval. A 25 W teljesítményű, fázis kúpos kialakítású ferrit mágneses magassugárzó lengőtekercsének átmérője 1", a membrán anyaga poliészter, frekvencia átvitele 2000-20000 Hz. Az F110 MA névleges impedanciája 8 Ohm, az ajánlott keresztváltó frekvencia 2000 Hz. A magassugárzó súlya 0,78 kg, teljes átmérője 85 mm, hazai ára 12 460 Ft. Az Eminence KL30 sorozatú CXA típusjelű koaxiális hangszórói a megfelelő HF driverrel együtt jól használhatók kompakt kétutas rendszerekhez, legyen szó basszusgitár ládáról, monitorról vagy pro audio alkalmazásról. Az Eminence hazai forgalmazója az Elimex, további információk, specifikáció az oldalukon találhatók.