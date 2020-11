Címlap » Teszt / Bemutatás » PA rendszerek » Megérkeztek az LD Systems ICOA SUB mélynyomók Megérkeztek az LD Systems ICOA SUB mélynyomók Az LD Systems két méretben hozta ki új aktív szubládáit, ICOA SUB 15 A és ICOA SUB 18 A jelzéssel, beépített DynX DSP-vel, négy presettel. Még februárban mutattuk be az LD Systems új szélessávú aktív ICOA hangfalait, ezek a gyártó korábbi szélessávú aktív GT modelljeit váltották le. A közelmúltban megjelentek az LD Systems ICOA 15 és 18 inches hangszóróval szerelt aktív mélynyomói, melyeket az aktív szélessávú ládák mellé helyezve nagyteljesítményű, jó minőségű és könnyen hordozható PA rendszert építhetünk. Az ICOA szubládák tekintélyes basszust pumpálnak ki magukból, használatukkal nagy dinamika tartalékot és tisztább megszólalást kapunk. Egyértelmű, hogy megnövekedett mély tartomány mellett további pozitívum, hogy a mélynyomó segíti a fő hangsugárzót azáltal, hogy kevésbé terheli mély hangokkal, és így kevesebb intermodulációs torzítás keletkezik. Még nagyobb hangerőnél sem fullad be a hangzás, az ének és a hangszerek kristály tiszták maradnak. LD Systems ICOA SUB 15 A

Az ICOA SUB 15 A 400 W (RMS), illetve 1600 W (csúcs) teljesítményű D-osztályú erősítőjének köszönhetően tekintélyes hangerő áll rendelkezésünkre, 131 dB maximális hangnyomás mellett. A beépített DynX DSP presetjei – amelyek között 80, 100 és 120 Hz-es crossovert találunk – a hangrendszer arányainak finom beállítását teszik lehetővé. A jel polaritása megfordítható, valamint késleltetés is hozzáadható akár 10 méterre vonatkozóan. Az ICOA SUB 15 basszusreflex rendszerű mélyládában egy ferritmágneses 15 inches egyedi gyártású hangszóró dolgozik, akár 36 Hz-ig megszólaltatva a mélyeket. DynX DSP négy presetje – a három keresztváltó frekvencia mellett – egy kardioid módot is kínál. Az ICOA SUB 15 A szubládát védelmi áramkörökkel is felvértezték, melyek a következők: limiter, túlfeszültség, túláram, csúcs limiter és túlmelegedés elleni védelem. Amennyiben nagyobb teljesítmény igény esetén több mélyfrekvenciára van szükségünk, több párhuzamosan működtetett ICOA Subot helyezhetünk el a rendszerben, így egyre nagyobb és nagyobb teljesítményt kapunk. A kardioid preset is előnyösen használható ebben konfigurációban. Ha még egy mélynyomót helyezünk el a már meglévő ICOA Sub mellé hátrafelé fordítva, és bekapcsoljuk a kardioid presetet, máris csendesebb és szabályozott mélyeket kapunk a háttérben, míg a közönség felé továbbra is megmarad az ütős basszus.



A masszív, 18 mm-es rétegelt lemezből készült láda kialakításánál fogva alkalmas arra, hogy egymásra helyezzük őket, és a tetején lévő M20-as csavarmenetnek köszönhetően a fő hangsugárzót is ide szerelhetjük egy távtartó rúdon. A láda hátuljára kerekeket csavarozhatunk a szállítás megkönnyítésére. A szállítófülek gumírozottak, így a láda nem csúszik ki a kezünkből. LD Systems ICOA SUB 18 A

Az LD Systems aktív mélynyomó nagyobb változata a 18 inches ferrit mágneses hangszóróval szerelt ICOA SUB 18 A, ami D osztályú erősítőjének köszönhetően már 600 W (RMS) és 2400 W (csúcs) teljesítményre és 133 dB maximális hangnyomásra képes. Ezt a modellt is ellátták négy DynX DSP presettel – három keresztváltó frekvencia és kardioid mód. Az ICOA SUB 18 A láda is basszusreflex rendszerű és a méreteitől eltekintve minden fontos jellemzője megegyezik az ICOA SUB 15 A ládáéval. Mindkét modell hátsó paneljén két szimmetrikus XLR/6,3 mm jack kombó szolgál bemenetként és két XLR kijáratot is kapunk, további ládák összefűzéséhez. Szintén itt találjuk a Volume potmétert és egy LCD kijelzőt, melyről a legfontosabb adatokat leolvashatjuk. Ha nagyteljesítményű, jó minőségű és könnyen hordozható PA rendszert szeretnénk összeállítani, akkor sok szempontot kell figyelembe vennünk, és természetesen fontos az ár is. Kijelenhető, hogy az új ICOA sorozatú aktív ládák az új ICOA SUB mélyekkel kiegészítve tökéletes választást jelentenek, ha valódi értéket és minőséget képviselő, elérhető árú megoldást keresünk PA rendszerünk kialakításához. Technikai specifikáció és ár az LD Systems termékek hazai forgalmazójának oldalán: https://elimex.hu/