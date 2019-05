LD Systems U300 sorozatú fülmonitor rendszerek Májustól idehaza is kapható az LD Systems U300-as sorozatú fülmonitor rendszere, ami öt különböző frekvenciasávban képes működni és még az ára is kedvező. A zenészek véleménye eléggé megoszlik a fülmonitor versus lábmonitor kérdésről, bár úgy tűnik, lassan de biztosan idehaza is a „csendes színpad” irányába mozdul a szakma. Természetesen az sem mindegy, hogy énekest, gitárost, dobost, billentyűs vagy fúvós hangszerest kérdezünk. Nem csak arról van szó, hogy az előadó jobban hallja magát, vagy sem, és szabadabban mozoghat, hanem olyan szempontok is számítanak, mint a halláskárosodás veszélyének elkerülése, és a mikrofonok (hangszerek) jelszintjének kimaxolása. Dübörgő padlómonitorok mellett ez lehetetlen, állandó a gerjedés veszély, és mivel a monitorok rászólnak a mikrofonokra, a hangkép sem lehet igazán dinamikus és tiszta. Az LD Systems U300 rendszere elérhető áron nyújtja a fülmonitor szabadságát, kényelmét és kiváló hangminőségét. A német tervezésű, letisztult modern kialakítás és egyszerű működés tökéletes választássá teszi – nem csak kezdők számára. A megbízható 100 méteres hatótávolság és az 50 Hz-16000 Hz közötti frekvencia átvitel professzionális felhasználási feltételeket biztosítanak. Az U300 fülmonitor készletek öt frekvenciasávban képesek működni és típusjelzésük is ennek megfelelően alakul. U308 IEM fülmonitor készlet – 823 MHz-832 MHz + 863 MHz-865 MHz

U306 IEM fülmonitor készlet – 655 MHz-679 MHz

U305 IEM fülmonitor készlet – 584 MHz-608 MHz Mindegyik készlet fülhallgatóval és anélkül is elérhető, és mindegyik készlet egységenként – adó és vevő – külön is megvásárolható. Az U300 fülmonitor adó 12 átviteli csatornát és 10 mW teljesítményt biztosít. Monó és sztereó üzemmódban egyaránt használható. Kombó csatlakozók szolgálnak szimmetrikus XLR és aszimmetrikus 6,3 mm-es jack bemenetként. A jobb és bal oldali bemeneti jelszint külön szabályozható, a hangerő szintjét két LED sor mutatja. Egyidejűleg hat rendszer használható. Az U300 övre csíptethető vevőt mini jack fülhallgató csatlakozóval, valamint csatorna, sztereó-mód és alacsony elemfeszültség kijelzővel is ellátták. A vevőn elhelyezett hangerő szabályzóval előadás közben is beállíthatjuk a kívánt hangerőszintet. Az egység két AA elemmel működik, melyek 10 órás üzemidőt garantálnak. A készlethez 19”-os rack beszerelő készletet is kapunk. Az LD Systems U300 sorozatú fülmonitor rendszerei 2019. május 20-tól lesznek kaphatók. Technikai specifikáció, és árak az LD Systems hazai forgalmazójának, az Elimexnek oldalán találhatók. Share |