Címlap » Hírek » LD Systems Stinger G3 - a harmadik generáció LD Systems Stinger G3 - a harmadik generáció Az Adam Hall csoporthoz tartozó LD Systems február végén mutatta be harmadik generációs, Stinger G3 csúcskategóriás hangfal sorozatát. A harmadik generációs sorozat modelljein jelentős fejlesztéseket hajtottak végre. A profik értékelni fogják a robosztus, turnéálló, multifunkcionális szélessávú ládákat és mélynyomókat, melyek aktív és passzív változatban is kaphatók. A megszokott kitűnő ár-érték arányú, számos hasznos gyakorlatias jellemzővel felruházott, felsőkategóriás megszólalást biztosító STINGER® G3 sorozat professzionális megoldást kínál minden felhasználási területen. STINGER 15 G3 A sorozat szélessávú modelljeit 8”, 10”, 12” vagy 15”-os mélyhangszóróval, valamint egy BMS nyomókamrás magassugárzóval látták el, és mind aktív, mind passzív kivitelben gyártják. A 15 és 18 inches hangszóróval szerelt mélyládákból szintén létezik aktív és passzív modell. Minden hangfal 15 vagy 18 mm-es rétegelt nyírfalemezből készült, precízen hangolt basszus-reflex nyílással a pontos mélyhang visszaadás érdekében. A karcolás- és ütésálló polyurea bevonat még a legerősebb igénybevétel esetén is rendkívül hosszú élettartamot biztosít. Az aktív ládákban nagyteljesítményű, „D” osztályú erősítő dolgozik. A szélessávú ládák sugárzási jellemzőit a magas tartományban még tovább fejlesztették. A magassugárzó tölcsérének tervezésekor a BEM technológiát – a hangsugárzás és hangterjedés numerikus modellezését – alkalmazták. Az LD Systems saját fejlesztésű DynX® DSP technológiája a legnagyobb hangerőnél is torzításmentes, kristálytiszta hangzást garantál. A négy gyárilag hangolt preset – szélessávú, szatellit, monitor és egyenes – segítségével a szélessávú ládák egy gomb érintésével optimalizálhatók a kívánt felhasználási módhoz. STINGER SUB 18 A G3 Ráadásul az aktív STINGER® G3 mélynyomók beállításai között a kardioid preset is megtalálható. Ha három azonos kivitelű STINGER® G3 mélyládát ezzel a beállítással állítunk rendszerbe, akkor a kardioid lesugárzási karakterisztika számos előnyét – pl. nincs zavaró mélyfrekvenciás többlet a színpadon – élvezhetjük. A kétfajta szögbe állítható hangfalhüvely, a függesztési pontok, valamint az ergonomikus hordozófülek a STINGER® G3 sorozat modelljeinek még egyszerűbb és sokoldalúbb alkalmazását teszik lehetővé. A sorozathoz számos hasznos kiegészítő így pl. forgatható és dönthető fali tartó, kerekes szállítólap, párnázott védőhuzat választható. Összegezve: az új STINGER G3 sorozatú hangfalak csúcstechnológiát képviselő, professzionális és rendkívül megbízható megoldást kínálnak profi felhasználók részére. Az LD Systems számos új, egyedi technológiát alkalmazott új sorozatában, aminek jóvoltából az eddig is kivételes hangminőséget sikerült még tovább fejleszteni. További információk, specifikáció és árak az LD Systems hazai forgalmazójának oldalán.

