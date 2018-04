Címlap » Hírek » LD Systems MAUI® 5 GO PA rendszer LD Systems MAUI® 5 GO PA rendszer Az első elemmel üzemeltethető nagyteljesítményű, stílusos és ultra hordozható, torony kivitelű PA rendszer az LD Sytemstől. Az Adam Hall Group rendkívül széles termékskálával volt jelen az idei, április 10. és 13. között megrendezett Prolight + Sound kiállításon Frankfurtban. A professzionális audio- és világítástechnika világából, színpadi kiegészítőkből, állványokból számos új termék és technológia is bemutatkozott, olyanok, amelyek aktívan formálják a jövő zeneipari technológiájának fejlődését. Az itt bemutatott MAUI® 5 GO az LD Systems díjnyertes ultra-hordozható MAUI® 5 PA rendszerének az elemmel működő változata. Ez a „minden egyben” rendszer a kiemelkedő hangminőséget ötvözi a kivételesen kompakt dizájnnal. A szabadalmazott Quick-Swap technológiának köszönhetően az elemmel üzemeltetés gyakorlatilag időkorlát nélkül megvalósítható. A pehelykönnyű –12,3 kg súlyú – MAUI® 5 GO sokoldalú, hordozható, Bluetooth® képességgel ellátott és bővíthető PA- és monitor rendszer kisebb zenekarok, előadók, DJ-k számára ideális hangosítási megoldás. Az elemről üzemelő torony kivitelű PA rendszer nagy kapacitású lítium-ion elemet kapott, amely mintegy 30 órás folyamatos üzemidőt biztosít. A töltőt a mélynyomóba építették, de tartozékként külső töltő is vásárolható. A MAUI® 5 GO mikrofonjával, sztereó Bluetooth streaming képességével, Hi-Z hangszer- és vonalbemenetével ideális zene és beszéd hangosítására, utcazenéléshez, akár áramszolgáltatástól távol eső helyeken is. Az alig 13 kg súlyú, négy darabból álló rendszer könnyen szállítható, és sokérintkezős csatlakozóinak köszönhetően pillanatok alatt összeszerelhető. A hangszórók line array elrendezése széles lesugárzási területet és minimális gerjedékenységet garantál, így nincs szükség lábmonitorokra. Összesen 800 W csúcsteljesítményével a MAUI 5 GO a leghangosabb és legjobb hangzást nyújtó, elemről üzemelő PA rendszer a piacon, és akár 100 fős, vagy annál nagyobb közönséget is könnyedén kiszolgál. A minden felhasználási területen kifogástalan megszólalás érdekében a berendezést ellátták az LD szabadalmazott LECC DSP rendszerével, többsávos limiterrel, EQ-val, kompresszor és crossover funkciókkal. A beépített négycsatornás keverő mikrofon (XLR/jack kombó), sztereó vonalszintű jel (2 x XLR/jack kombó), Hi-Z jel (1 x 6,3 jack) fogadására alkalmas, de egy sztereó 3,5 mm-es jack aljzaton keresztül MP3 lejátszót, okostelefont is csatlakoztathatunk hozzá. Minden bemenethez külön hangerőszabályzó tartozik. A további kezelőszervekkel – főhangerő, magasfrekvencia emelő, mélynyomó hangerő, könnyen és gyorsan tudunk tökéletesen kiegyenlített sound-ot beállítani. A MAUI® 5 GO rendszer fekete és fehér színben kapható, és különféle kiegészítők is vásárolhatók hozzá. Specifikáció és ár: Elimex, az LD Systems hazai forgalmazója. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó