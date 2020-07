Címlap » Teszt / Bemutatás » PA rendszerek » LD Systems ICOA sorozatú passzív szélessávú hangfalak LD Systems ICOA sorozatú passzív szélessávú hangfalak Még februárban mutattuk be az LD Systems új ICOA sorozatú ládáit melyek a cég korábbi szélessávú aktív GT modelljeit váltották le, most megjelentek az ICOA hangfalak passzív változatai. Kétségtelen, hogy megvannak az aktív hangfalaknak az előnyei, felépítéstől és szolgáltatásoktól függően egyszerűen állíthatunk össze kompakt rendszereket belőlük. Van azonban olyan helyzet, mikor valamilyen okból – elégedettek vagyunk a keverő és végerősítő parkunkkal, de bővíteni akarjuk a passzív ládáink sorát, nem akarunk megválni jól bevált végerősítő rack-ünktől stb. – inkább erősítés nélküli passzív ládákra lenne szükségünk. Szerencsére az LD Systems – több más sorozatához hasonlóan – az ICOA család esetében is kínál kiváló minőségű passzív hangfalakat. Az Adam Hall Csoporthoz tartozó LD Systems a közelmúltban kihozta a sikeres ICOA sorozatú passzív hangfalait is, melyek 12” és 15”-os változatban készülnek, és aktív társaikhoz hasonlóan kiemelkedően jó hangzást biztosítanak a mélyebb frekvencia tartományokban is. Ismerkedjünk meg a két új modellel! LD Systems ICOA 12

Az ICOA sorozat passzív ládáiban is az aktív változatból már ismert egyedi gyártású, elforgatható CD tölcsérrel ellátott koaxiális hangszóró dolgozik, amit egy nyomókamrás magassugárzóval kombináltak. Ez a dizájn hihetetlenül feszes, határozott hangzást és kivételes mélyhang átvitelt garantál. Felhasználási területtől függően akár mélynyomó nélkül is használhatjuk az ICOA ládákat, tekintve, hogy elegendő és tiszta, torzításmentes méllyel rendelkeznek.

A koaxiális kialakításnak és a forgatható, BEM-optimalizált CD tölcsérnek köszönhetően a hangfalak álló és fekvő helyzetben egyaránt kiválóan használhatók, anélkül, hogy ez a hangzást hátrányosan befolyásolná. Függőlegesen felállítva a kettős állványhüvely 0°-os és 5°-os döntést tesz lehetővé, így könnyedén a hely akusztikai körülményeihez igazíthatjuk a rendszert. Akár szatellit, akár szélessávú vagy precíz, nagyteljesítményű színpadi lábmonitorként is használhatjuk az új ICOA hangfalakat, az LD Systemstől megszokott topkategóriás hangminőséget kapjuk. Az ICOA 12-ben egy ferritmágneses 12 inches koaxiális mélyközép hangszóróval kombinált 1 inches magassugárzó dolgozik. A passzív hangfal névleges terhelhetősége 250 W RMS, – ami csúcsban 1000 W – és 123 dB maximális hangnyomásra képes. Ezt a teljesítményt az 55-20000 Hz-es frekvenciatartományban adja le. A polipropilénből készült láda basszusreflex rendszerű, melyen a reflexnyilások előre néznek. A hangfal abszolút turnébiztos kialakítású, ütésálló hangszórórácsot, négy gumival bevont ergonomikus alumínium fület, és Speakon kompatibilis csatlakozókat kapott.

Fontosabb adatok:

Névleges terhelhetőség: 250 W RMS

Sugárzási szög: 90° x 50°

Keresztváltó frekvencia: 2000 Hz

Impedancia: 8 Ohm

Méretek: 375 x 635 x 396 mm (szélesség x magasság x mélység)

Súly: 19,8 kg

Ár: 88 000 Ft



LD Systems ICOA 15

Az ICOA sorozat nagyobbik basszusreflex rendszerű szélessávú ládájába is ugyanazt a rendszert, vagyis koaxiális kialakítású forgatható, BEM-optimalizált CD tölcsérrel ellátott mélyhangszóró/magassugárzó kombinációt építették, mint a kisebb változatba. A 15 inches mélyközép hangszóró és az 1 inches magassugárzó együttesen csúcsban 1000 W-ot teljesít, névleges terhelhetőségük 250 W. A maximális hangnyomás esetükben 125 dB, a frekvencia átvitel a nagyobb hangszóró miatt egy kicsit mélyebbről indul, a hangfal a 48-20000 Hz-es frekvencia tartományban dolgozik. A hangfal anyaga, kialakítása és egyéb jellemzői, megegyeznek a kisebb modellnél ismertetettekkel. Mindkét láda esetében opcionálisan megvásárolható praktikus kiegészítők egész sora áll rendelkezésre a beépítéshez és szállításhoz.

Fontosabb adatok:

Névleges terhelhetőség: 250 W RMS

Sugárzási szög: 90° x 50°

Keresztváltó frekvencia: 2000 Hz

Impedancia: 8 Ohm

Méretek: 416 x 695 x 415 mm (szélesség x magasság x mélység)

Súly: 24,7 kg

Ár: 105 000 Ft Teljes technikai specifikáció az LD Systems hazai forgalmazójának, az Elimex-nek az oldalán.