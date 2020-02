Címlap » Teszt / Bemutatás » PA rendszerek » LD Systems ICOA aktív szélessávú hangfalak LD Systems ICOA aktív szélessávú hangfalak Az Adam Hall csoporthoz tartozó LD Systems bemutatta új szélessávú aktív ICOA hangfalait, melyeknek bizonyos modelljeit Bluetooth képességgel is felruházták. Az LD Systems új ICOA sorozatú ládái a cég korábbi szélessávú aktív GT modelljeit váltják le. Egyértelmű, hogy ha nagyteljesítményű, jó minőségű és könnyen hordozható PA rendszert keresünk, akkor sok szempontot kell figyelembe vennünk, és természetesen fontos az ár is. Azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy az új ICOA sorozatú aktív ládák tökéletes választást jelentenek, ha valódi értéket és minőséget képviselő, elérhető árú megoldást keresünk PA rendszer kialakításához. A minőség és az ár mellett az új LD Systems hangfalak mellett szól az is, hogy sokoldalú felhasználási lehetőséget kínálnak. Az LD Systems ICOA ládái négyféle változatban kaphatók: ICOA 12 A, ICOA 12 A BT, ICOA 15 A és ICOA 15 A BT. Nem nehéz kitalálni, hogy a 12 és 15 típusjelölés a mélyközép hangszóró méretét jelzi, a BT pedig a Bluetooth képességet. Okos döntés a gyártó részéről a Bluetooth adapter beépítése, és az is, hogy akinek erre nincs szüksége, az megvásárolhatja az új hangfalakat Bluetooth nélkül is. Az ICOA aktív hangfalakban egyedi gyártású, elforgatható CD tölcsérrel ellátott koaxiális hangszóró dolgozik, amit egy nyomókamrás magassugárzóval kombináltak. Ez a dizájn hihetetlenül feszes, határozott hangzást és kivételes mélyhang átvitelt garantál. Felhasználási területtől függően akár mélynyomó nélkül is használhatjuk az ICOA ládákat, tekintve, hogy elegendő és tiszta, torzításmentes méllyel rendelkeznek. A koaxiális kialakításnak és a forgatható, BEM-optimalizált CD tölcsérnek köszönhetően a hangfalak álló és fekvő helyzetben egyaránt kiválóan használhatók, anélkül, hogy ez a hangzást hátrányosan befolyásolná. Függőlegesen felállítva a kettős állványhüvely 0°-os és 5°-os döntést tesz lehetővé, így könnyedén a hely akusztikai körülményeihez igazíthatjuk a rendszert. Akár szatellit, akár szélessávú, vagy precíz, nagyteljesítményű színpadi lábmonitorként is használhatjuk az új ICOA hangfalakat, az LD Systemstől megszokott szuper hangminőséget kapjuk. Az LD Systems DynX DSP technológiájára támaszkodva a hangsugárzók tökéletes megszólalást, hangtisztaságot és kiváló teljesítményt nyújtanak minden felhasználási területen. A 4 gyári presetnek, a 3-sávos EQ-nak és a delay funkciónak köszönhetően a hangzás optimálisan beállítható a helyiség adottságainak megfelelően. A Master Volume gombot megnyomva léphetünk a DSP menübe, ahol a Flat, Monitor, Satellite és Fullrange presetek közül választhatunk. Ugyanitt szabályozhatjuk az EQ-t, a Delay funkciót és a Bluetooth kapcsolatot. A külön Gain szabályzóval ellátott két vonal/mikrofon csatorna, az AUX bemenet és a monó mix kimenet számos csatlakozási lehetőséget tesznek lehetővé. Mindegyik verzióban jó hatásfokú D-osztályú erősítő dolgozik, 128 dB-es hangnyomást és 300 W RMS teljesítményt produkálva. A teljesítmény optimalizálását és a biztonságos használatot szolgálják a mindegyik típusban megtalálható védelemi áramkörök, melyekből a következők állnak rendelkezésünkre: többsávos limiter, túlfeszültség- túláram- és túlmelegedés elleni védelem.

Az opcionálisan megvásárolható praktikus kiegészítők egész sora áll rendelkezésre a beépítéshez és szállításhoz, a szállítást pedig a négy, ergonomikus kialakítású gumírozott alumínium fül teszi kényelmesebbé. Mindegyik hangfalhoz víztaszító 1680D nejlon anyagból, 8 mm vastag béléssel ellátott strapabíró védőhuzat vásárolható. Nézzük az új LD Systems ICOA aktív ládák legfontosabb jellemzőit típusonként! LD Systems ICOA 12 A /12 A BT Mély/közép hangszóró mérete: 12”, 304,8 mm

Magassugárzó mérete: 1”, 25,4 mm

Erősítő: D-osztályú

Teljesítmény: 300 W RMS

Csúcsteljesítmény: 1200 W

Frekvenciaátvitel: 50-20000 Hz

Keresztváltó frekvencia: 2 kHz

Max. hangnyomás: 126 dB

Méret: 375 x 635 x 396 mm (szélesség x magasság x mélység)

Súly: 19,95 kg

Ár: ICOA 12 A – 112 950 Ft, ICOA 12 A BT – 129 000 Ft LD Systems ICOA 15 A / 15 A BT Mély/közép hangszóró mérete: 15”, 381 mm

Magassugárzó mérete: 1”, 25,4 mm

Erősítő: D-osztályú

Teljesítmény: 300 W RMS

Csúcsteljesítmény: 1200 W

Frekvenciaátvitel: 48-20000 Hz

Keresztváltó frekvencia: 2 kHz

Max. hangnyomás: 128 dB

Méret: 416 x 695 x 415 mm (szélesség x magasság x mélység)

Súly: 24,3 kg

Ár: ICOA 15 A – 129 000 Ft, ICOA 15 A BT – 142 998 Ft



