Headrush FRFR 108 aktív gitárláda teszt - BORBÉLY TAMÁS -



Itt a megoldás modellező multieffekteket használó gitárosok számára, akik hangos és lineáris hangzást szeretnének, egy nagyobb hangfal kényelmetlenségei nélkül. Mit is jelent az „FRFR” kifejezés?

A modellezős multieffektek térhódítása óta a monitorgyártók is rászálltak erre az új ágazatra. Mivel ezek a modern, újgenerációs effektek magukban foglalják az erősítő és a bemikrofonozott láda szimulációkat, így a teljes potenciáljuk úgy használható ki, ha minél semlegesebb eszközön hallgatjuk vissza a hangjukat. Maga az FRFR rövidítés a „Full Range Flat Response” szavakból tevődik össze, magyarul ez annyit tesz, hogy egy szélessávú, relatíve semleges tulajdonságú eszközről beszélünk. Felmerülhet a kérdés, hogy miért nem használ az ember inkább egy végfokot, és valamilyen klasszikus gitárládát? Nos, ez is egy lehetséges opció, de a gitárládának ugye megvan a saját hangja, akárcsak egy gitárerősítésre alkalmas végfoknak is, a láda mikrofonozása pedig adott esetben eseményről eseményre változhat. A modellezős effekteknél a láda szimulációk, pláne a konvolúciós technológiával készített láda IR-ek (Impulse Response) nagyon nagymértékben hozzájárulnak a sound élethű mivoltához. Ha ezeket kivonjuk a képletből, akkor beszorítjuk magunkat az adott gitárláda keretei közé.

Előfordulhat, hogy egyes erősítőmodellek más-más ládát igényelnének. Ez főleg azoknak fontos, akik többféle erősítőmodellt-, egymástól gyökeresen eltérő soundokat használnak. Az FRFR monitorok ezért a viszonylag semleges hangjukkal alkalmasak más-más láda szimuláció, vagy IR reprezentálására. Tehát úgy funkcionál, mintha a gitárunk mikrofonozott hangját kapnánk vissza a monitorba, csak itt nem vagyunk kiszolgáltatva a valós mikrofonozás nehézségeinek, vagy a hangosító által generált bizonytalansági tényezőnek. További előnye, hogy az így kapott monitorozott hang jóval közelebb áll közönség által hallott, PA-n keresztül megszólaló hanghoz. A színpadon hallott valódi, klasszikus gitárerősítőn, gitárládán megszólaló hang sajnos sok esetben elég messze áll az adott környezetben bemikrofonozott, PA-n keresztül hallott végeredménytől. Felmerülhet az a kérdés is, hogy miért ne lehetne használni modellezős multik monitorozására egy átlagos szélessávú monitort, miért jobb ez az FRFR? Elvileg valamilyen okosság azért el van rejtve ezekben a gitárosoknak készült FRFR ládákban, miszerint a gitár monitorozására vannak optimalizálva. A Headrush 108-at fej-fej mellett teszteltem egy másik gyártó által eredetileg PA-nek készült aktív ládával. Nagyon jó hangot kaptam ott is, nagyon hasonlított egymáshoz a két eredmény, de a Headrush-nál valamivel konkrétabban szólt a cucc, fókuszáltabb volt. Egy átlagos, jó minőségű szélessávú láda és a gitárra optimalizált FRFR láda között tényleg nincsen óriási különbség, egymás mellé téve érzetben annyi volt, hogy egyszerűen jobb, inspirálóbb érzés volt a Headrush-on játszani. Tehát tényleg van valami ebben a „gitárra kalibrált szélessávú monitor” kifejezésben. Szolgáltatások

A Headrush FRFR 108-as aktív monitorja két egymástól független csatornával rendelkezik, mindkét csatornán kombinált XLR/6.3-as jack aljzatokkal. Ez lehetővé teszi, hogy egyik csatornájába közvetlenül mi dugjuk be hangszerünket (multieffektből kivezetve), a másikba pedig egy monitor mixet kérhetünk. Ezek hangereje egymástól függetlenül állítható, így a külső monitorozástól függetlenül, első kézből kaphatjuk meg saját sound-unkat, és annak arányát mi magunk állíthatjuk a többi hangszerhez képest, amit a monitor mixbe kérünk. Így akár koncert közben, ha állítani akarunk a saját hangerőnkön, akkor nem az effektünk kimenő hangerejét kell piszkálnunk (ami esetleg beleszólna a kinti arányokba, és ez által szegény hangmérnök idegeit is feszegetnénk), hanem csak a minket érintő befelé jövő arányokon kell állítani. A Headrush 108-as két csatornájának köszönhetően így nagyon nagy szabadságra tehetünk szert. Hang

A Headrush 108 FRFR a piacon lévő szélessávú monitorok közül az egyik (vagy lehet, hogy „A”) legkisebb modell. Súlya alig több mint 9 kg, ami nevetségesen könnyűnek mondható. Mélyhangszórója mindössze 8”-os, így a láda méreteit is sikerült eléggé minimálisra kihozni. Viszont felmerül a kérdés, hogy mekkora kompromisszumot jelent ez? Az közismert, hogy a gitárládák nagy része 12”-os hangszóróval rendelkezik, méghozzá olyannal, mely speciálisan a gitárnak kedvező középtartományban dolgozik. Ehhez képest ijesztően kicsinek hangozhat a 8”-os verzió. Hogy jöhet ki ebből egészséges gitárhang? A válasz nagyon egyszerű, ugyanis nem összekeverendő a két hangszóró méret. A gitársound-ért a multieffektünk a felelős, amely rendelkezik ládaszimulációval, vagy jobb esetben IR-rel. Az IR már magában foglalja a 12”-es hangszóróval (vagy hangszórókkal) szerelt gitárláda jó tulajdonságait, sőt már egy ideális mikrofonozást is, így a sound már megvan, tehát már csak egy jó minőségű, megfelelő erővel rendelkező szélessávú rendszer kell ahhoz, hogy hallhassuk kedvenc (akár kedvenc 4x12-es) ládánk hangját. Itt felmerül a következő kérdés, hogy: „no, de bírja-e erővel, elég hangos-e”? Bevallom, amikor először megláttam a kis jószágot ez bennem is felmerült, de amint bekapcsoltam az állam leesett. Bődületesen hangos és rengeteg méllyel rendelkezik, már-már olyan sokkal, hogy padlóra helyezve a megszokott sound-okon kicsit módosítani is kellett, nem sokat, de egy hangyányi mélyet vágnom kellett. Az 1000 W (2000 W peak) teljesítmény mellett a 126 dB-es folytonos hangnyomás (SPL) gondoskodik erről. Ha esetleg két Headrush 108-at használunk, akkor az gyakorlatilag mindenhol elég, nincs az a színpad, nincs az a dobos a földön, aki mellett ne hallanánk jól magunkat. Kipróbáltam két Headrsuh 108-at nagyjából a hangerő 80%-át kihasználva, és már szinte nem bírtam, olyan hangos volt, a sound viszont mindvégig szép maradt. A modellezős cuccok olykor megkapják szkeptikusabb „versenyzőktől” azt a megjegyzést, hogy bár élethű, praktikus stb. de nem mozdul meg a levegő, mint egy „rendes” gitárládánál. Amikor két ilyen monitort próbáltam ki egy valóban csúcsminőségű multival (Fractal Audio), akkor győződtem meg róla, hogy ez nem igaz. Itt bizony gatyaszár-lobogtató hangnyomás van. Abszolút realisztikus hang (ezért mondjuk a multi felelős), és részletgazdag, olyan hangerővel és érzettel, mint egy (vagy inkább több) bivaly „klasszikus” gitárláda – ez viszont már a Headrush jó tulajdonságait dicséri. A két láda használata akkor is nagyon hasznos, ha mono-ban használjuk, csak a felület, hangerő, és az élménynövelés kedvéért. Ekkor egyik a másikból fűzhető egy XLR kimenettel. Ilynekor elég ugye az első ládába küldenünk a jelet és egy nagyobb területet fedhetünk a színpadon, nem olyan irányított a hang, mintha csak egy forrásból jönne. A két független hangforrás jelenlétét viszont igazán sztereóban tudjuk kihasználni. Ilyen módon élőben is maximálisan élvezhetjük a sztereó effektek adta térérzetet, illetve élményt.

Összefoglalás, ajánlás

A Headrush FRFR 108 monitor kiváló választás azoknak, akik valamilyen jobbféle modellezős multit használnak, és nem szeretnék kiszolgáltatni magukat koncertről-koncertre a helyi monitorozási viszonyoknak. Mérete ultra kompakt, súlya mondhatni pehelykönnyű, így tényleg mindenhová elkísérheti a zenészt, biztosítva a jól megszokott sound-ját. Monitorozáson kívül gyakorlatilag PA-nek is használható. Kisebb klubkoncerteken ona-man-band énekes-gitárosoknak a két független csatorna egyszerűen főnyeremény lehet. Két Headrush 108-at használva pedig megvalósulhat minden színpadon az a sztereó hangkép, melyről a legtöbb gitáros álmodik.



Technikai adatok



Teljesítmény: 1000/2000 Watt (RMS/Peak), RMS: 650 mély hangszóró + 350 magas hangszóró

Hangnyomás (SPL): 126 dB folytonos, 129 maximális

Hangszóró: 8" mély, 1,4" magas

Csatornák száma: 2 db, egymástól független hangerőszabályzóval

Csatlakozók: 2 db XLR/6.3-as jack kombinált bemenet, XLR vonal kimenet

Contour kapcsoló: középvágás EQ

Ground lift kapcsoló: földhurok problémák, hálózati zaj kezelésére

Frekvencia átvitel: 50 Hz- 20 kHz

Méret: 434 x 256 x 245 mm

Súly: 9,2 kg Kapható: Mezzoforte Hangszeráruház

Kapható: Mezzoforte Hangszeráruház

Ára: 92 900 Ft