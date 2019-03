Darryl Jones az ideális basszushangzásról mesél Milyen cuccot használ Darryl Jones, aki valamikor Miles Davis bandájában játszott, benne volt Sting első szólózenekarában, de Eric Clapton és sok más világsztár basszusgitárosa is volt, és több mint 20 éve a Stones „ötödik tagja”? Darryl Jones basszusgitáros hosszú és sikeres karriert tudhat magáénak, hiszen 1993 óta, amikor is Bill Wyman felhagyott a turnézással és zenéléssel ő a Stones basszusgitárosa, és nagyjából minden azóta megjelent lemezükön ő játszik. Ugyanakkor Jones a legkülönbözőbb stílusokban tevékenykedő előadókkal játszott és készített felvételeket pályája során, de sikeres szóló projektjei is voltak. Az első nagy áttörést 1983-ban érte el, amikor öt éven át Miles Davisszel játszott. Később csatlakozott Sting első szólóbandájához, majd Peter Gabriel, Madonna, a Herbie Hancock & the Headhunters, Eric Clapton és sok más világsztár mellett basszusozott. Jones az elmúlt öt évben QSC KW122 és KW181 aktív hangsugárzókat használt. Nemrég azonban QSC K10.2 sorozatú aktív hangsugárzókkal és KS212C aktív kardioid mélysugárzóval bővítette cuccát, és így indult európai turnéra Mike Stern világhírű gitáros zenekarával, melyben Keith Carlock dobos (ex Toto) és Bob Malach szaxofonos is játszott. QSC K10.2 „A K.2 aktív hangsugárzók rendkívül feszes mélyekkel rendelkeznek, ami nagyon szép basszust eredményez” – meséli Jones. „Ami pedig a KS212C kardioid mélysugárzókat illeti, Ilyen teljesítmény és ilyen mélyek mellett, nem is kell nagyon hangosnak lennie. Olyan módon adja vissza a mélyeket, amit basszus erősítőktől még nem hallottam.” A K.2 széria hangsugárzóinak erőteljes, de neutrális hangzását Jones könnyen ahhoz a stílusú zenéhez szabhatja, amit éppen játszik. „Ha inkább fúziós zenéhez való basszust szeretnél, egy tisztább előerősítőt használhatsz” – mondja Jones, aki egy Avalon előerősítőt használt a QSC K.2 aktív ládához és a kardioid mélyládához a Mike Stern turnén. „És persze egy jó hangú hangszer is kell, én olyan hangszeren játszom, amit a cégem, a Jones Musical Instruments tervezett és gyártott, így nem is használok EQ-t.” KS212C „Ha piszkosabb hangzást szeretnél, tehetsz elé egy csöves előerősítőt és már jön is a melegség. Egy ideje egy Warwick előerősítőt is használok, amit a Warwick Amplification Jonas Hellborggal, a svéd basszusgitárossal közösen tervezett. Megvan benne az a fajta melegség és teltség, ami csak a Neve előerősítőkre jellemző. Ezzel a Warwick előerősítővel és a K.2 széria aktív ládáival csodálatos hangzást tudok elérni. Jones elmondta, hogy sok basszusgitároshoz hasonlóan, ő is kísértést érzett arra, hogy a Jaco Pastorious kései korszakára jellemző hangzást utánozza. „De emlékszem, hogy hallottam Danny Wilsont játszani Jeff Lorberrel a hetvenes évek végén. Amikor meghallottam a basszusának a hangját, egy Music Man, egy PA mélyláda és egy nagy Gallien-Krueger fej, rájöttem, hogy nem olyan hangzású basszust szeretnék, mint Jaconak van. Jaco csodálatos volt, és valami nagyon különlegeset alkotott, ám amikor meghallottam Dannyt játszani azt mondtam, hogy ez az, ahogy a basszusnak szólnia kell, és ilyen érzést kell kiváltania. Ütötte a mellkasomat és rájöttem, hogy ilyen basszust szeretnék magamnak, és nagyon boldog vagyok, hogy a K.2 aktív hangsugárzóktól ezt a hangzást kapom.” A hagyomános mélysugárzók minden irányban egyenlően sugározzák a mélyeket, ellentétben a kardioid lesugárzású mélynyomókkal. Bár a QSC K.2 és a kardioid mélysugárzó kombinációja valóban nagy teljesítményt nyújt, Jones nem győzi hangsúlyozni: „Nem az a lényeg, hogy nagyon hangos legyél, de ha akkora teljesítmény és dinamikai tartalék áll rendelkezésdere, mint nekem KS212C mélyládával, akkor az nemcsak tökéletes basszushangzást jelenti, hanem lehetővé teszi, hogy igazán érezd a hangszered.” Jones ez év áprilisában a Rolling Stones-szal indul a No Filter Tour következő állomására Miamiba, és egészen júniusig turnéznak majd együtt. Amikor a világ legnagyobb rock ‘n’ roll bandájával turnézik, Jones jellemzően azokat a vintage Ampeg basszus ládákat és azokat a gitárfejeket használja, amelyek 1970 óta szolgálják ki a zenekart. „De azért használom a QSC KW181 18 inches aktív mélyládát és a K12-eseket is a »lóerő« és hangnyomás érdekében” – teszi hozzá. A QSC K10.2 aktív hangsugárzó néhány jellemzője

Kétutas aktív hangsugárzó

1 x 1800 W (csúcs) „D” osztályú végerősítő mélyre

1 x 225 W (csúcs) „D” osztályú végerősítő magasra

1 x 10 inches mélyhangszóró

1 x 1,4 inches titánium membrános komprerssziós magassugárzó

Maximális hangnyomás: 130dB @ 1m

Méret: 519 x 320 x 300 mm (magasság x szélesség x mélység)

Súly: 14,5 kg A KS212C aktív kardioid mélynyomó néhány jellemzője:

2 x 1800 W (csúcs) teljesítményű „D” osztályú végerősítő

2 x 12 inches nagykitérésű hangszóró

Maximális hangnyomás: 132dB @ 1m

Méret: 622 x 394 x 851 mm (magasság x szélesség x mélység)

Súly: 40,1 kg Forrás: Guitar Player A QSC termékek hazai forgalmazója az INTERTON Group.