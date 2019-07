Címlap » Tesztek » PA rendszerek » A Yamaha továbbfejlesztette STAGEPAS PA rendszerét A Yamaha továbbfejlesztette STAGEPAS PA rendszerét A Yamaha a STAGEPAS 1K array rendszerű modellel bővítette hordozható PA rendszereinek kínálatát. A Yamaha új array rendszerű, hordozható PA rendszere, a STAGEPAS 1K 10 db 1,5 inches magas hangszórót tartalmazó oszlopsugárzóból és egy 12 inches hangszórós mélynyomóból áll. Minthogy aktív rendszerről van szó a mélyládában egy 1000 wattos „D” osztályú erősítőt építettek, de ebben az egységben helyezték el az ötcsatornás digitális keverőt is. A rendszer része még két távtartó is, melyekből egyet vagy kettőt a szubládába állítva, tudjuk a oszlopsugárzó megfelelő magasságát beállítani. A STAGEPAS 1K összeállításához nincs szükség kábelezésre, állványokra, ugyanakkor az array rendszerek minden előnyével rendelkezik. Karcsú, J elrendezésű line array magassugárzó

A magassugárzó oszlopban 10 db – a cég VXL sorozatú oszlopaiból már ismert – a STAGEPASS 1K-hoz optimalizált neodímium mágneses magassugárzót helyeztek el, mégpedig egy „J” betűre emlékeztető, alul bekanyarodó ívben. Ennek eredményeként rendkívül kedvező, vízszintesen 170°-os, függőlegesen pedig 30°-os lesugárzási szög jött létre. A 10 db magas hangszóróval és ezzel az elrendezéssel, kiváló minőségű, egyenletes magas frekvencia sugárzás valósítható meg a közönség első és utolsó soraiban egyaránt. Kategóriaelső 12 inches „kompakt” mélynyomó

A 12”-os hangszórónak otthont adó basszusreflex rendszerű mélyláda tervezésénél fontos szempont volt a kompakt kialakítás, és úgy tűnik a Yamahának sikerült elkészítenie a piacon található, ilyen méretű és teljesítményű hangszóróval rendelkező legkisebb mélynyomót. A szubláda építésénél a Yamaha saját Twisted Flare Port™ technológiáját is bevetette, hogy csökkentse a kompakt mélynyomók basszusreflex nyílásánál gyakran fellépő szélzajt, maximalizálja a mélyhang átvitelt, és erőteljes, torzításmentes mélyeket kaphassunk. Nagyhatékonyságú 1000 wattos „D” osztályú erősítő

A Yamaha PA rendszerek építése terén elért több évtizedes tapasztalatának és újításainak köszönhetően, ebben a megtévesztően apró szubládában dolgozó 1000 wattos „D” osztályú erősítő meggyőző 119 dB hangnyomást képes produkálni. A STAGEPAS 1K tiszta és pontos hangvisszaadására és tökéletes hangminőségére még a legnagyobb kimenő teljesítménnyel történő használatnál is számíthatunk. Ötcsatornás digitális keverő Bluetooth képességgel

A mélynyomóba integrált 5 csatornás digitális keverő 3 monó mikrofon/vonal XLR kombó bemenettel rendelkezik, melyből a 2. és 3. csatorna nagy impedanciás jel fogadására is alkalmas, valamint kapunk egy 1/8″-os sztereó mini jack vonalbemenetet, de ez a csatorna Bluetooth-on is képes jelet fogadni, ami könnyű csatlakozási lehetőséget teremt táblagéphez, okostelefonhoz. Minden csatornát egy egyszerűen kezelhető egygombos EQ-val hangszínezhetünk, bemeneti szintet állíthatunk, és az 1-3. csatornán a zengetést is adagolhatjuk. A beépített digitális reverb négyféle zengetést kínál: HALL, PLATE, ROOM és ECHO. A Master szekcióban a MODE gomb könnyíti meg életünket, melyet háromféle pozícióba állíthatunk: SPEECH, MUSIC, és CLUB mód. A Yamaha szerint ezzel a felhasználási célnak megfelelő optimális kompresszálást tudjuk elérni. A hátsó panelen az XLR Link kimenetről csatlakozhatunk egy másik STAGEPASS 1K rendszer XLR Link bemenetére, így összekötve – sztereó, vagy monó módban – a két rendszert. Amennyiben monó módban kötjük össze a két rendszert, összesen 6 monó és 2 sztereó csatorna áll rendelkezésünkre. A monitor kimenet XLR aljzatát is a hátsó panelen helyezték el, amiről aktív ládára monitor jelet küldhetünk, melynek szintjét a Monitor Level gombbal szabályozhatjuk. STAGEPAS Editor

A STAGEPAS 1K-hoz fejlesztett alkalmazással próbán, vagy koncerten Bluetooth-on keresztül távolról is kezelhetjük a hangerő szinteket és az EQ-t. Adott dalokhoz, vagy helyszínekhez beállításokat menthetünk el, és így legközelebb, ezeket előhívva gyorsabb lesz a beállás. Könnyű összeszerelés, turnébiztos kivitel

Ahogyan már említettük, a STAGEPASS 1K rendszer összeállítása rendkívül egyszerű és gyorsan elvégezhető. A mindössze 20 kg súlyú mélyláda ABS-ből készült, és kiváló minőségű polyurea bevonatot kapott, ami kellően ellenáll a színpadon, vagy szállítás közben történő esetleges sérüléseknek. A mélynyomó egyszerre könnyű és masszív, így a turnézás nehézségeit minden gond nélkül átvészeli. Tartozékként kapunk a rendszerhez egy professzionális bélelt védőtokot, ami azon túl, hogy védi a hangfalat, tároló zsebekkel is rendelkezik távtartók és más eszközök, kábelek számára. Opcionálisan egy DL-SP1K szállítókocsit is vásárolhatunk a STAGEPASS 1K rendszerhez, ami egyszerű, de masszív mechanikájával kényelmes szállítást tesz lehetővé, és a rászerelt csatok segítségével a hangfal védőtokját is hozzárögzíthetjük. Összességében a STAGEPASS 1K rendszer ideális megoldás lehet kisebb zenekarok, szóló előadók, DJ-k számára, méretéhez képest bődületesen nagyot szól, kialakítása egyszerű és strapabíró, két rendszert összekötve 2 x 1000 W teljesítménnyel, összesen 8 csatornával és kiváló hangminőséggel akár egy nagyobb klub hangosítására is tökéletesen alkalmas. Legfontosabb technikai adatok

Teljesítmény: 1000 W (810 W szubláda, 190 W oszlopsugárzó)

Frekvencia átvitel: 37 Hz - 20 kHz

Maximális hangnyomás: 119 dB

Csatornák száma: 5 (3 monó + 1 ST)

Line array mérete, súlya: 67 x 582 x 86 mm, 1,8 kg

Aktív mélyláda mérete, súlya: 334 x 550 x 418, 20 kg

Távtartó mérete, súlya: 67 x 555 x 86 mm, 0,6 kg (egyenként)



A Yamaha STAGEPAS 1K szeptembertől lesz elérhető, további részletek és hazai ár a hivatalos Yamaha viszonteladóknál, pl. Mezzoforte Hangszeráruház.