Címlap » Teszt / Bemutatás » PA rendszerek » A Yamaha népszerű hangfalrendszerei fehér színben A Yamaha népszerű hangfalrendszerei fehér színben A 2020-as NAMM Show alkalmából mutatta be a Yamaha DZR/CZR hangfalainak és DXS XLF/CXS XLF mélynyomóinak fehér színű, új verzióit. A 2018-as debütálásuk óta, ezek az eddig csak fekete színben kapható hangfalrendszerek meglehetősen nagy hírnevet vívtak ki maguknak kivételesen tiszta és pontos hangvisszaadásuk, valamint széles termékskálájuk miatt. Népszerűségükhöz az is hozzájárult, hogy rendkívül változatos felhasználási területeken bizonyították képességeiket. Most már minden DZR/CZR és DXS XLF/CXS XLF modell fehér színben is elérhető lesz, ami az alkalmazási lehetőségeiket még tovább szélesíti, hiszen ez a dizájn szinte bármilyen környezetbe szépen belesimul. DZR / DXS XLF sorozat

Az aktív DZR/DXS XLF sorozatot már korábban részletesen bemutattuk, de azért nézzük meg mit érdemes tudni erről a szériáról. Kiemelendő, hogy a Yamaha első teljesen integrált okos, aktív hangfalcsaládjáról van szó, ráadásul a DZR-D modellek Dante hálózati kommunikációs képességgel is rendelkeznek, így könnyedén csatlakoztathatók a Yamaha digitális keverőihez. A hangfalak beépített DSP-vel, fedélzeti LCD kijelzővel készülnek, ami élő hangosítási körülmények között a teljes kontroll lehetőségét biztosítja a felhasználónak. Az összesen nyolc modellből álló DZR család két- és háromutas hangfalakat tartalmaz, melyeknek hangminősége és teljesítménye kompakt méretük ellenére csúcskategóriát képvisel.

DXS18XLF szubláda A négy DXS XLF mélynyomóból két méret – 15 és 18 inches hangszóróval szerelt – áll rendelkezésünkre, és mindkettőnek létezik Dante képességgel ellátott változata is. A DXS15XLF – DXS15XLF-D szubládák kategóriájukban kiemelkedő, 136 dB hangnyomást produkálnak és „D” osztályú erősítőjüknek köszönhetően 1600 W-ot teljesítenek csúcsban, a 33 Hz-150 Hz-ig terjedő tartományban. A két nagyobb testvér, a DXS18XLF – DXS18XLF-D a hangfal és a hangszóró méretében tér el kisebb társától, a teljesítményük és a hangnyomásuk megegyezik, de a 18 inches hangszórónak köszönhetően a frekvencia átvitel mélyebbről indul, és 30 Hz-150 Hz-ig terjed. DXS18XLF-D aktív szubláda - klikk a képre!

Ami még újdonságnak számít a Yamaha DXS-XLF aktív mélynyomónál, az a menüből beállítható kardiod karakterisztika. A mélysugárzók ugyanis jellemzően minden irányban egyenlő mértékben sugározzák a hangot, ezzel nem kívánt mélyfrekvenciás többletet okozva a színpadon és rengeteg elvesztegetett energiát a rendszer hátsó oldalán. A kardiod módot beállítva a mély hangok irányítottá válnak, és elérhető, hogy a hangfalból kilépve a közönség felé terjedjenek, és így nem zavarják a színpadon hallható hangképet. CZR / CXS XLF sorozat

A CZR sorozat nagyteljesítményű, kiemelkedő hangminőséget nyújtó, könnyen szállítható, mégis masszív felépítésű, kétutas passzív hangfalakból áll. A sorozathoz tervezett CXS XLF passzív mélynyomókkal, kivételes mélyátvitellel rendelkező rendszereket állíthatunk össze. Mind a CZR, mind a CXS XLF modellek már fehér színben is megvásárolhatók. A CZR sorozat mindhárom modelljét neodímium mágneses mély hangszóróval és szintén neodímium mágneses kompressziós magassugárzóval látták el. Ennek köszönhetően teljesítményükhöz képest pehelykönnyű a súlyuk. Mindegyik basszusreflex kialakítású hangfal könnyű, és tartós 15 mm-es rétegelt lemezből készült, melyet kivételesen ellenálló, víz- és kopásálló szórt poliurea bevonattal láttak el. Mindegyik CZR láda 2 Neutrik SpeakON NL4MP csatlakozót kapott, párhuzamosan kötve, ami biztonságos és rugalmas csatlakozási lehetőséget biztosít. A teljesítmény és működés optimalizálása érdekében a CZR hangfalak mindegyike használható bi-amp módban is, vagyis a magassugárzó és a mélyhangszóró egy erre alkalmas erősítővel (pl. Yamaha PX sorozatú erősítők) külön-külön is meghajtható. A SpeakON csatlakozók gyári bekötése un. passzív módban van, vagyis szélessávú használatra alkalmas. Ha bi-amp módban szeretnénk a hangfalakat használni, akkor a láda hátlapját leszedve, az ott található bi-amp In és bi-amp Out csatlakozókba kell átkötni a kábeleket, és a SpeakON csatlakozókat is ennek megfelelően kell bekötni. A széria CZR10W típusjelű modelljében egy 10 inches mélyhangszóró és egy 1 inches nyomókamrás magassugárzó dolgozik. A titánium membrános 2”-os tekerccsel rendelkező tweeter széles lesugárzású tölcsére a DZR sorozathoz hasonlóan 90 fokkal elforgatható, ez is hozzájárul ahhoz, hogy a CZR10W a széria többi modelljéhez hasonlóan állványon, álló helyzetben, függesztve és fektetve, padló monitorként is egyaránt jól használható. A CZR10W zenei teljesítménye 700 W, maximális hangnyomása 127 dB, frekvencia átvitele pedig 43Hz - 20kHz-ig terjed, a súlya pedig mindössze 14 kg. CZR12W

Mélyhangszóró: 12” neodímium mágneses

Magassugárzó: titánium membrános 2” neodímium mágneses

Zenei teljesítmény: 800 W

Maximális hangnyomás 129 dB

Frekvencia átvitel: 38Hz-20kHz

Súly: 18 kg



CZR15W



Mélyhangszóró: 15” neodímium mágneses

Magassugárzó: titánium membrános 2” neodímium mágneses

Zenei teljesítmény: 800 W

Maximális hangnyomás 129 dB

Frekvencia átvitel: 33Hz-20kHz

Súly: 21,3 kg



CXS15XLFW passzív szubláda - klikk a képre! A passzív CZR sorozat három szélessávú hangfala két különböző teljesítményű Yamaha CXS XLF szubládával bővíthető a tökéletes mélyhangzás érdekében. Ezekben a mélynyomókban ugyanazok a ferrit mágneses 4”-os lengőtekerccsel szerelt hangszórók nyomják a mély hangokat, mint az aktív DXS szubládákban. A basszusreflex rendszerű mélyládák megnövelt mélyfrekvencia átvitellel rendelkeznek – ezt sugallja az XLF – Extra Low Frequency típusjelzés is – a 15 inches hangszóróval szerelt CXS15XLFW 33Hz-3,5kHz frekvencia tartományban 800 Wattot teljesít, míg a 18 inches hangszóróval ellátott CXS18XLFW frekvencia átvitele 32 Hz-3kHz-ig terjed, és maximum 1000 Wattal terhelhető. Mindekét CXS XLF mélyláda kategóriájában kiemelkedő hangnyomást produkál – 130 dB és 133 dB – és megfelelő DSP processzálással vagy beépített DSP-vel rendelkező végerősítő használata esetén kardiod karakterisztikájú mélysugárzásra is alkalmas, aminek az előnyeit a DXS-XLF aktív mélynyomóknál már említettük. Opcionálisan megvásárolható kiegészítő az új modellekhez a fehér U konzol, melyet könnyű felszerelni függőleges és vízszintes konfiguráció esetén is. A jelenlegi SPCVR tokok (fekete színben) és kerekek, a fehér DXS XLF / CXS XLF modellekhez is használhatóak.

Részletes technikai specifikáció: Yamaha Hazai ár és további részletek a hivatalos Yamaha viszonteladóknál. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó