Címlap » Teszt / Bemutatás » Mikrofonok » Zoom Am7 sztereó mikrofon Android eszközökhöz Zoom Am7 sztereó mikrofon Android eszközökhöz A Zoom piacvezető iOS mikrofonjai, a Zoom iQ6 és iQ7 után a gyártó most bemutatta új Am7 Androidos eszközökre fejlesztett sztereó mikrofonját, ami a rendkívül sikeres iQ7 hangminőségét nyújtja. A Zoom Am7 mikrofon segítségével először lesz lehetséges, hogy Androidos telefonunkat kiváló minőségű sztereó hangot rögzítő felvevő eszközzé varázsoljuk, amivel akár önmagában, akár videóhoz rögzíthetünk 48 kHz/16 bit minőségű hangot. A Zoom Am7 használata rendkívül egyszerű, a mikrofonegységet az okostelefon USB C portjához csatlakoztatjuk és megnyitjuk az alkalmazást, amelyet használni kívánunk. Használhatjuk a kamera alkalmazással, a Zoom Handy Recorder appal, vagy bármilyen más alkalmazással, ami külső mikrofon fogadására alkalmas. A mikrofonegységen található nagyméretű analóg Gain gombbal állíthatjuk a mikrofonok érzékenységét, a három apró LED kijelző pedig vizuálisan mutatja bemenő jel szintjét. Az Am7 két elforgatható mikrofonnal dolgozik, az egyik mikrofon szemből, a másik mikrofon az oldalról jövő hangforrások rögzítésére szolgál. A Gain potméter mellett található háromállású kapcsolóval választhatunk a 90 fokos és a szélesebb 120 fokos sztereó hangkép között, M-S (mid-side) állásba kapcsolva pedig a Zoom Handy Recorder alkalmazásban szabályozhatjuk a sztereó hangkép szélességét. Ebben az alkalmazásban más egyéb fontos felévteli paramétert is beállíthatunk, EQ, különböző terű zengetők és maszterelési valamint vágási funkciók is rendelkezésünkre állnak. Az alkalmazás felvételkor latency mentes monitorozást biztosít. Az alkalmazásból közvetlenül megoszthatjuk felvételünket a Sound Cloud-on, vagy a Google Drive-on. Amennyiben videóhoz rögzítünk hangot, a mikrofon kapszula elforgatható, hogy a mikrofon a hangforrással szemben legyen. Szelfihez is rögzíthetünk kiváló minőségű hangot, ilyenkor ki kell húzni az Am7-et az USB portból és fordítva bedugni, majd a Zoom Handy Recorder appban meg kell fordítani a L/R irányt. A mikrofonegység oldalán egy mini sztereó jack aljzat található, amihez fejhallgatót csatlakoztathatunk, ha monitorozni akarjuk a felvett hangot, de sztereó vonalkimenetként is szolgál. A Zoom Am7 minden Adroid felhasználónak hasznos társa lehet, ha csúcsminőségű hangot szeretne telefonjával rögzíteni, zenészeknek egyszerű és olcsó megoldást jelenthet produkciójuk audio, vagy videó felvételéhez, akár saját célra, akár továbbküldéshez, megosztáshoz. A Zoom Am7 december második felétől lesz elérhető, tájékoztató bruttó ára 114,84 EUR.



Fontosabb adatok

Mikrofon típusa: Mid-side (M-S) sztereó (90º/120º/M-S)

Max. hangnyomás: 120 dB

Bemeneti érzékenység: +3 - +43 dB

Audio minőség: 44.1 kHz/16 bit, 48 kHz/16 bit

Tápfeszültség: a csatlakoztatott eszközről

Csatlakozók: USB Type-C, sztereó mini jack

Méretek: 54,5 x 57,2 x 26,5 mm (szélesség x mélység x magasság)

Súly: 31,8 g



A Zoom termékek hazai és európai forgalmazója a Sound Service.