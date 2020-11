Címlap » Teszt / Bemutatás » Mikrofonok » Újdonság – Heil Sound PR 37 énekmikrofon Újdonság – Heil Sound PR 37 énekmikrofon A Heil Sound bemutatta új üdvöskéjét, a PR 37 névre keresztelt énekmikrofont. Az 1,5 col átmérőjű dinamikus kapszula egy rezgéscsillapított felfüggesztésben kapott helyet. A PR 37 kiválóan használható színpadon és stúdió munkálatok során egyaránt. A PR 37 az előd PR 35 mikrofon alapjaira épül, de megjelenésében a PR 22 modellt idézi. A Heil Sound híres arról, hogy a tervezés és kivitelezés fázisában épít a külsős hangmérnökök véleményére és a végleges verzió az ő tapasztalataik alapján készül el. Így volt ez most is, John Hopkins, a Sleep, és az Uncle Acid and the Deadbeats zenekarok hangmérnöke az így nyilatkozott az újonnan bemutatott mikrofonról: „A PR 37 azonnal az első helyre lépett a kedvelt énekmikrofonjaim listáján.” Hasonlóan vélekedett Adam Pike is, a Red Fang zenekar FOH hangmérnöke: „A Heil Sound PR 37 mikrofonja egy szörny, persze jó értelemben. Gazdag hangszínnel és kiváló frekvenciaátvitellel rendelkezik, ugyanúgy, mint a többi Heil Sound termék.” A szuperkardioid karakterisztikájú mikrofon frekvenciamenete 40-18000 Hz közé esik kikapcsolt szűrővel, és 80-18000 Hz-re módosul bekapcsolt szűrővel. A Heil Sound PR 37 modellt a karakteres felső-közép frekvencia átvitel jellemzi. A mikrofon kivételesen tiszta és transzparens hangja átszól bármilyen zenekari mixen, és -40 dB-es oldalirányú (off-axis) zajcsökkentést is nyújt, ami különösen alkalmassá teszi színpadi használatra, akár a legnagyobb koncert hangerő mellett is. A masszív fekete fémház (színes cserélhető gyűrűkkel) tartós védelmet nyújt a mikrofonnak, és jól használható munkaeszközzé teszi folyamatos turné használat során is, miközben azt a szuper hangminőséget biztosítja, amiről a Heil Sound mikrofonok híresek. A Heil Sound mikrofonokat sokáig nem lehetett elérni hazánkban, így azokat az amerikai zenekarok a poggyászukban hozták magukkal egy-egy fellépésre, mert nem akartak lemondani a mikrofonok által biztosított hangzásról.



Aki próbálta már a Heil Sound eszközeit, tudja, ez nem véletlen. A cég alapítója, Bob Heil nagyban hozzájárult a mai koncertek hangzásának kialakulásához. Minden Heil Sound mikrofon összeszerelése és tesztelése a cég amerikai központjában, Fairview Heights-ben történik. „Mindig tiszteletben tartjuk a művészek és a zeneiparban dolgozó professzionális szakemberek észrevételeit. Hallgasd meg, mondj véleményt és csináljunk jobbat!” Ez a hozzáállás köszön vissza minden Heil Sound mikrofon esetében.



Többek között olyan neves művészek és zenekarok használják a Heil Sound mikrofonokat és kapszulákat, mint Rihanna, a ZZ Top, a Red Fang és még hosszasan sorolhatnánk. A PR 37 elődjéről, a PR 35-ről korábban Ferenczi György is elismerően nyilatkozott. A Heil Sound mikrofonok kizárólagos magyarországi forgalmazója az INTERTON Group. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó