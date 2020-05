Címlap » Teszt / Bemutatás » Mikrofonok » Dupla vezeték nélküli rendszerek az LD Systemstől Dupla vezeték nélküli rendszerek az LD Systemstől Megjelentek, és június elejétől már itthon is kaphatók az LD Systems népszerű U300 sorozatú vezeték nélküli rendszerének dupla készletei. U300 vevőegység

A Németországban fejlesztett UHF diversity rendszerek U300 sorozatú vezeték nélküli rendszerei kétféle kivitelben kaphatók. A HHD2 típusjelzésű készlet két dinamikus, cserélhető fejű kézi mikrofonadóból és R2 típusú, fém készülékházba szerelt dupla vevőből áll. A BPH2 készletek a dupla vevő mellett két 10 mW teljesítményű zsebadót és két, fantomtáppal működő headsetet tartalmaznak. A típusjelzések (U305/U306/U308) továbbra is a különböző frekvenciasávokat jelölik, és a készletek tartalmazzák a rackbe szereléshez szükséges tartozékokat is. Az U300-as sorozatú UHF diversity vezeték nélküli rendszerek kiváló hangminőséget nyújtanak és ideális körülmények között 100 méteres hatótávolsággal rendelkeznek. A készletek három frekvenciasávra hangolt változatban kaphatók. Az U305 típusú szettek az 584-608 MHz, az U306 a 655-679 MHz, az U308 pedig a 823-832 MHz és 863-865 MHz frekvenciasávon dolgoznak. Minden frekvenciasávon hat U300-as rendszer használható egyidejűleg. A kényelmes, egy gombnyomással működő infra szinkronizálás gyors és problémamentes kapcsolatot biztosít az adó és a vevő között, a squelch és a pilot jel pedig zavarmentes működést garantál.

LD Systems U305 HHD 2 Nézzük először a két mikrofonos LD Systems U305 HHD 2 szettet! A dinamikus kardioid iránykarakterisztikájú kézi mikrofonok adója 10 mW teljesítményt nyújt, frekvencia átvitelük 55-16000 Hz, üzemidejük pedig két AA elemmel 10 óra. A kézi mikrofonok feje cserélhető és kompatibilis az LD U500 sorozattal.

A két fix antennával szerelt U300 vevő jól látható LCD csatorna kijelzőt kapott és LED sor mutatja az audió jel erősségét. Ami a kimeneteket illeti, Side 1, Mixed Out, és Side 2 kimenet áll rendelkezésünkre, mindegyik egy szimmetrikus XLR és egy aszimmetrikus jack kijáratot kínál. A kimenetek – a line mellett – hangszerszintűre is kapcsolhatók, így közvetlenül gitár- vagy basszusgitár erősítőre köthetők. LD Systems U305 BPH 2

Ebben a készletben az U300 vevőegység mellé két U305 BP csíptetős zsebadót, valamint két WS 100 MH 1 kardioid karakterisztikájú mikrofonos headsetet kapunk. A mikrofonok frekvencia átvitele 20-20000 Hz-ig terjed. A zsebadó is 10 mW névleges teljesítményt nyújt, üzemideje két AA elemmel 10 óra. Az adót mini XLR csatlakozóval látták el, a bemeneti érzékenység egy háromállású kapcsolóval szabályozható, így mikrofont, gitárt, sőt aktív elektronikájú gitárt is csatlakoztathatunk hozzá. Az XLR bemenet 5 V fantomtápot is biztosít a headset számára.

Az U305 BP zsebadó frekvencia tartománya 25-16000 Hz-ig terjed, így alkalmas az öthúros basszusgitár alsó H-húrjának átvitelére is. A bekapcsológomb is három állásba állítható, ON = adó bekapcsolva, OFF = adó kikapcsolva, STANDBY pozícióban pedig az adó működik, de az audió jel némított. Az itt közölt tulajdonságok, paraméterek érvényesek a más frekvenciasávon dolgozó U306 és U308 kétmikrofonos vagy headsettel forgalmazott rendszerekre is. Hazai árak és további technikai paraméterek az LD Systems termékeket forgalmazó Elimex Kft. oldalán.

