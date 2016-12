Címlap » Hírek » Bill Evans és a DPA d:vote™ 4099S mikrofon Bill Evans és a DPA d:vote™ 4099S mikrofon Bill Evans, a legendás amerikai jazz szaxofonos is DPA mikrofont használ tenor és szoprán szaxofonjához. Azért ez jelent valamit… Mike Stern és Bill Evans Az elmúlt három és fél évtized során a szaxofon-legenda Bill Evans, világszerte elvarázsolta a közönséget szenvedélyes és egyedi szaxofon hangjával. Evans számára a szaxofon eredeti, akusztikus hangjának valósághű reprodukálása minden egyes élő koncertjén alapvetően fontos. Így történt, hogy amikor megismerkedett a DPA d:vote™ 4099S szaxofon hangszer-mikrofonjával, azonnal tudta, hogy megtalálta azt az eszközt, amit keresett, azt a mikrofont, amivel precízen visszaadható hangszerének csodálatos tónusa. „A hangmérnököm, Richard Leutner mutatta először meg nekem a DPA d:vote™ 4099S mikrofonját,” – meséli Evans. „Először az elmúlt nyáron használtam tenor és szoprán szaxofonhoz egy 26 előadásos európai turnén, és csodálatosan szólt. Elkezdett nagyon érdekelni, és szerettem volna további DPA mikrofonokat is kipróbálni, így amikor néhány hónappal később New Yorkban voltam Gabriel Antonini, a DPA termékfejlesztési menedzsere hozott nekem néhány mikrofont kipróbálásra. Azóta nincs megállás…” Evans legalább annyira kedveli a d:vote™ 4099S mikrofont kompakt, pehelykönnyű kivitele, mint kitűnő hangja miatt. „A d:vote™ 4099S-et rendkívül kényelmes turnén használni, mert könnyen elfér egy kis táskában, amit a turnékra szoktam magammal vinni. Manapság kevés és könnyű csomaggal kell utaznunk, és a DPA tökéletes ebből a szempontból is. Most már minden koncertemen ezt használom, mert kábel nélkül, pontosan reprodukálja a hangszerem akusztikus hangját.” „Nagyon illik a szoprán meleg és bensőséges tónusához, és számomra ez elsődleges. A trükk az, hogy a mikrofont úgy helyezzük el, hogy a hangszertestet is mikrofonozzuk, nem csak a tölcsérét. Ez is Antonini és kollégája, Bo Brinck értékesítési menedzser ötlete volt. A DPA csapata világszínvonalú, ha minőségi hangzásokról van szó! Az a tény, hogy mikrofonnal erősítve úgy szólnak a hangszereim, mint akusztikusan, valóban lenyűgöző.” DPA A DPA Microphones (Danish Professional Audio) piacvezető dán cég, amely felsőkategóriás, kondenzátor mikrofonok területén kínál megoldásokat professzionális felhasználási területekre. A DPA elsődleges célkitűzése – függetlenül attól, hogy színpad, stúdió, színház, vagy rádió a felhasználási környezet – hogy a lehető legjobb minőségű mikrofonokat kínálja az adott feladatra. A DPA mikrofonjai tervezésénél és gyártásánál nem törekszik semmiféle kompromisszumra, ennek eredményeként termékei világszerte elismertek és híresek kivételes hangtisztaságukról, páratlan technikai megoldásaikról, megbízhatóságukról, de legfőképpen természetes, színezetlen, torzításmentes hangjukról. További információk: http://www.dpamicrophones.com/

