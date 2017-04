Címlap » Hírek » AKG C7 színpadi kondenzátor mikrofon AKG C7 színpadi kondenzátor mikrofon A stúdióminőséget képviselő AKG C7 színpadi kondenzátor mikrofon tervezésénél a szuper hangminőséget és a színpadi használat kihívásait kellett összeegyeztetni. Az osztrák AKG az idei Musikemesse Prolight + Sound kiállításon mutatta be vadonatúj C7 típusjelzésű kondenzátor énekmikrofonját. A gyártó ezt a mikrofont elsősorban olyan előadók részére tervezte, akik színpadon sem akarnak lemondani a kondenzátor mikrofonok kiváló hangminőségéről. Azon túl, hogy a vadonatúj szuperkardioid kapszula kristálytiszta hangot biztosít, a tervezésnél figyelemmel kellett lenni a színpadi körülményekre is. Így az új AKG C7-hez rendkívül ellenálló házat terveztek, ugyanakkor a mikrofon kivételesen magas hangnyomást képes kezelni (150 dB SPL), és tökéletes védelmet nyújt a nemkívánatos gerjedések és egyéb, a használatból származó zajok ellen. Használata pont olyan egyszerű, mint egy hagyományos dinamikus mikrofoné. Ebben a mikrofonban alkalmazták először az új tervezésű Open-Space technológiát képviselő kapszulát, ami szó szerint kiiktatja az énekesek rémét, a monitorok okozta gerjedést. Az egyedi hangolású szuperkardioid karakterisztikájú kapszulát kézzel válogatott összetevőkből készítik, a mikrofon garantáltan tisztán és valósághűen reprodukálja az előadó hangját a leghangosabb koncert körülmények között is. Az AKG C7 másik újdonsága a szabadalmazott mechano-pneumatikus rezgéselnyelő felfüggesztés, ami biztosítja, hogy a kézzajok ne zavarják az énekhangot. A kapszulát egy egyedi tervezésű gumirétegen helyezték el, ami megakadályozza, hogy a mikrofonházon keletkező rezgések elérjék a kapszulát. További jellemzője az új C7 kondenzátor mikrofonnak a háromrétegű zajvédelmi rendszer, ami kiszűri a nemkívánatos pop zajokat. A védelmi rendszer három rétegből áll: szabadalmazott rács, a rács alatti szivacsréteg, és egy hálósréteg a C7 kapszula felett. A C7 a rendkívül ellenálló cink-ötvözet háznak, a rozsdamentes rugóacél rácsnak köszönhetően kiválóan bírja a színpadi alkalmazással járó megpróbáltatásokat, a 24 karátos arannyal bevont kapszula pedig garantáltan ellenáll az esetleges nedvességnek és korróziónak. Specifikáció Kapszula: tranzisztoros kondenzátor Iránykarakterisztika: szuperkardioid Frekvencia átvitel: 20 - 20000 Hz Kimeneti impedancia: 600 Ohm

Javasolt terhelési impedancia: 2000 Ohm Maximális bemeneti hangnyomás: 150 dB SPL Érzékenység: 4 mV/Pa Zajszint: 21 dB-A Jel/zaj viszony: 73 dB-A Fantomtáp szükséglet: 48 V +/- 4 V Kimeneti csatlakozó: szimmetrikus XLR

Szín: matt szürkéskék Hosszúság: 185 mm Átmérő: 51 mm Súly: 317 g Tartozékok: SA61 mikrofontartó, mikrofontáska AZ AKG C7 már idehaza is kapható, kiskereskedelmi ára: 83 000 Ft.