A Samson bejelentette DK700 dobmikrofon sorozatát A Samson bejelentette DK700 dobmikrofon sorozatát Az amerikai Samson cég három márkanévvel vált piacvezetővé mind a szórakoztató, mind a professzionális audio eszközök gyártása terén. Ezek a Samson Audio, a Samson Wireless és a Hartke. A Samson cég bemutatta új DK sorozatú, három, öt és hét darabos dobmikrofon készleteit. A szettekben megtaláljuk a Samson Q71 lábdob mikrofonját, Q72 hangszermikrofonját, valamint a C02 kondenzátor ceruza mikrofont. A három új, egyedi konfiguráció kivételesen tökéletes dobhangzást produkál mind élő, mind stúdió körülmények között. A Q71 lábdob mikrofon legfőbb jellemzője az erőteljes mélyfrekvencia átvitel, a mikrofont úgy hangolták, hogy a lábdob hangjának lényegét továbbítsa. A Q71-et elforgatható kengyellel szállítják, így tökéletesen illeszthető a meglévő állványokhoz. A Q72 alkalmas mind pergődob, mind tamok hangosítására. Kivételesen nagy hangnyomás szintet képes kezelni, frekvencia átvitelét úgy alakították, hogy kitűnően reprodukálja a dobok natúr hangját. A Q72-höz is kapunk elforgatható mikrofon kengyelt, valamint egy nagyon szellemesen kialakított, dobkávára csíptethető csavaros mikrofontartót, ami stabil, és garantáltan nem zavarja a játékot. A C02 kondenzátor ceruza mikrofon ideális overhead mikrofon és ehhez is kapunk rezgéscsillapítós, forgatható kengyelt. Mindegyik készlethez tartozik egy kemény deluxe hordtáska, ami megfelelően védi a mikrofonokat és egyszerűvé teszi a szállítást. A három mikrofon szett összetétele a következő: DK703 - 3 darabos dobmikrofon készlet - három Q72 forgatható kengyellel és kávára csíptethető mikrofontartóval - Műanyagból készült keménytok DK705 - 5 darabos dobmikrofon készlet - Egy Q71 lábdob mikrofon forgatható kengyellel - Négy Q72 forgatható kengyellel és kávára csíptethető mikrofontartóval

- Műanyagból készült keménytok DK707 - 7 darabos dobmikrofon készlet - Egy Q71 lábdob mikrofon forgatható kengyellel - Négy Q72 forgatható kengyellel és kávára csíptethető mikrofontartóval

- Két C02 ceruza kondenzátor mikrofon, rezgéscsillapítós, forgatható kengyellel

- Műanyagból készült keménytok A mikrofon szettek hivatalos ára még nem áll rendelkezésre, ahogy ismertté válik, megírjuk. Bővebben: Samson