Címlap » Hírek » A Margaret Island és a Sennheiser A Margaret Island és a Sennheiser Pillantás a backstage-be: milyen mikrofonokat használ a Margaret Island és milyen szempontokra kell figyelni egy mikrofon kiválasztásakor? Korábban már többször írtunk a Margaret Island zenekarról, interjút is közöltünk velük, ami az online felületen kívül a Zenész 201. nyomtatott számában is olvasható volt. A Sennheiser márkát, azon belül a kiváló wireless mikrofon rendszereket sem nagyon kell bemutatni olvasóinknak, hiszen számos alkalommal írtunk ezekről az eszközökről, teszteltük is őket. Ezúttal egy kicsit bepillantunk a backstage-be és a kiváló produkcióhoz szükséges eszközök használatának titkaiba is. Örök téma a fülmonitor/padlómonitor használatának kérdése, erről is hallhatunk a videóban, csakúgy, mint a női énekhang erősítésének különlegességeibe. Lábas Viki, a Margaret Island énekesnője régóta kereste azt a mikrofont, melynek hangja legközelebb áll saját elképzeléséhez. Farkas Istvánnal, a zenekar hangmérnökével jó pár mikrofont kipróbáltak keresgélésük során, mire eljutottak az eddigi legmegfelelőbb, testreszabott megoldásig. Hogyan változik Viki hangszíne a különböző fellépések során, milyen elvárásoknak kell megfelelni egy eszköznek és hogyan hatott ez a választás a zenekarra? Kiderül a videóból az is, hogy mit jelent a fiatal, új generációs zenekarnak a fülmonitorozás és milyen mikrofonokkal támogatják a nagyon jó minőségű hangszerparkjukat. A Sennheiser hazai forgalmazója: AudioPartner További információk: http://hu-hu.sennheiser.com/ Share |