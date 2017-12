Címlap » Hírek » Új Rockboard pedálboardok 2018-ban Új Rockboard pedálboardok 2018-ban A 2018-as januári NAMM Show-n – amire szokás szerint a kaliforniai Anaheimben kerül sor – mutatkozik be a Warwickhoz tartozó RockBoard teljesen új pedálboard sorozata. A Quad 4.2 modell fémbőrönddel

Az 2018-as RockBoard pedálboard sorozat modelljeit újratervezték, olyan eszközöket kívántak létrehozni, amelyek pehelykönnyűek, de masszívak és ellenállók. Az is cél volt, hogy minél több pedál kaphasson rajta helyet, és peresze megfelelően lehessen a tápegységet is rögzíteni az ügyes alumínium konstrukción. A pedálborad vázát hidegen hengerelt, egy darabból készült alumínium lemez alkotja, így nincsenek rajta hegesztési varratok, ezáltal a board felülete tökéletesen sima és több hely marad a pedáloknak. Az U alakú függőlegesen elhelyezett alsó merevítők teszik stabillá az eszközt, anélkül, hogy a súlyát jelentősen növelnék. Rögzítés tépőzárral Az új RockBoard pedálboard nem hajlik és nem is csavarodik. Az új, nyílásokkal ellátott kivitel egyaránt jól használható a hagyományos rögzítési megoldásokkal (pl. öntapadó tépőzár szalag) valamint az új RockBoard Quick Mount pedál rögzítő lapokkal (nem tartozék). A nyílások lehetővé teszik, hogy a kábeleket könnyedén a lemez alá rejtsük, ugyanígy a tápegység is rögzíthető a lemez alatt, vagy az opcionálisan megvásárolható RockBoard The Tray tápegység rögzítő segítségével. Az opcionális RockBoard patch modullal A RockBoard 2018 sorozat mindegyik modellje (kivéve a Duo 2.1) kompatibilis a RockBoard Module patch dobozzal. A pedálboardok 7 féle méretben készülnek 46 cm szélestől egészen a 102 cm szélesig. Mindegyik méret kapható hordtáskával, vagy fémbőrönddel. A Rockboard korábbi modelljei elérhetők voltak Magyarországon, pl. Muziker forgalmazásában, így feltehetően az új modellek is előbb utóbb megjelennek nálunk. Árak és modellek: http://www.rockboard.de/en/Home--Category.html?category=D0731396001511190771A83