Új kompakt fejhallgató erősítő gitárhoz és basszushoz Új kompakt fejhallgató erősítő gitárhoz és basszushoz A Blackstar a napokban jelentette be két új amPlug2 Fly fejhallgató erősítőjét, egyiket gitárhoz, a másikat basszushoz optimalizálták.



A gitár változaton háromféle csatorna sound áll rendelkezésünkre: Clean, Crunch és Lead, de megkapjuk a Blackstar szabadalmazott ISF hangszín szabályzóját is, és kilenc beépített effektet. Három kórus, három delay, és három zengető teszi élvezetesebbé a fejhallgatóval történő gyakorlást. A basszus verzió egy kicsit eltér ettől, és érdekes módon több szempontból talán még jobban szolgálja a basszerosokat. A három „csatorna": Classic, Modern és Overdrive. Ugyanakkor az eszköz hatféle ritmus kíséretet is kínál így pl. funk, R&B, hip-hop, blues, de metronóm is rendelkezésünkre áll tap tempo funkcióval kiegészítve. Lehet, hogy ez elsőre kicsit kevésnek tűnik, de jóval több, mint a semmi – lásd gitár változat… Mindkét modellt úgy alakították ki, hogy a jack csatalakozót 180 fokban el lehet forgatni, hogy bármilyen gitárhoz csatlakoztatható legyen. Mindkét változaton AUX bemenet is található, vagyis okostelefonnal, vagy másféle lejátszóval együtt gyakorolhatunk. A két amPlug2 Fly modell két AA elemmel üzemeltethető, melyek 17 óra üzemidőt biztosítanak, ami azért nem kevés. Az fejhallgató erősítő auto power funkciója kikapcsolja az elemeket, ha nem használjuk az eszközt. Természetesen a Blackstar még számos kompakt megoldást kínál FLY erősítő sorozatában, ha egy kicsit többre lenne szükséged gyakorláshoz. Itt van például a könnyen hordozható Fly 3 Def Leppard Bluetooth kombó, amiről mi is írtunk. Mindkét modell tájékoztató ára 45 USD. A Blackstar hazai és európai forgalmazója a Sound Service.