Ügyes és praktikus színpadi megoldások és kiegészítők Ügyes és praktikus színpadi megoldások és kiegészítők Időről időre bemutatunk néhány olyan színpadi kiegészítőt, melyek megkönnyítik életünket, vagy professzionális szintet képviselő megoldásaik miatt érdemes fontolóra venni használatukat. König & Meyer Omega Pro billentyűállvány

A német König & Meyer cég több mint 65 éve van a piacon, zenével és színpaddal kapcsolatos, német precizitást tükröző, különféle állványaival. A családi vállalkozásnak induló cég az évtizedek során a világ egyik vezető hangszer- mikrofon- és világításállvány gyártójává nőtte ki magát, de termékei közé tartoznak egyéb, állványra szerelhető kiegészítők, dob- és zongoraszékek is. A kisméretű acélvázas, összecsukható, könnyen szállítható, állítható magasságú Omega Pro billentyűállványok nagyobb stabilitást nyújtanak, mint az X alakú állványok. Ebben közrejátszanak a széles, padlóvédővel ellátott lábak is. A rugós rögzítő gombok mindkét oszlopon egyszerű és precíz magasság beállítást tesznek lehetővé. A hangszertartó karok egyenként a hangszer méretéhez igazíthatók. A behajtható lábaknak köszönhetően kompakt és lapos csomag képezhető, amely az Omega Prót tökéletes útitárssá teszi. Az Omega Pro billentyűállvány fekete, fehér és piros színekben érhető el, ára 54 289 Ft és az állványhoz szállítást segítő vállpánt is jár. További részletek: Elimex. König & Meyer extra hosszú, ellensúllyal felszerelt gém

Ha rövid a kardod, toldd meg a König & Meyer teleszkópos gémjével. A 870-1550 mm között állítható hosszúságnak köszönhetően olyan helyekre is pozícionálhatjuk mikrofonunkat, ahova a hagyományos gémes állvány nem ér el. És hogy az állvány stabilitása se szenvedjen csorbát, a gémet ellensúllyal látták el, így jól kiegyenlíthető a mintegy másfél méteres gém végére szerelt mikrofon. A gém bármely szabványos mikrofonállványra felszerelhető, a két részből álló acél rudazat hossza T-bar megoldással állítható, ára 12 338 Ft. További részletek: Elimex



Gravity szintező láb és vízszintező

Ennek az egyszerű és szellemes eszköznek köszönhetően a hangfal- vagy világításállványok biztonságosan elhelyezhetők egyenetlen vagy ferde talajon, de akár lépcsőn is. A Gravity Vari-Leg 01 szintező láb hossza fokozat nélkül állítható, akár 25 cm szintkülönbség is kiegyenlíthető vele. Minden 33 és 37 mm belső átmérő közötti csőlábhoz illeszkedik, gyorsan és egyszerűen, szerszámok nélkül beszerelhető és ott maradhat akkor is, ha már nincs szükség szintezésre. A Gravity vízmértékkel a Vari-Leg és hasonló termékek tökéletes vízszintes és függőleges beállítása pofon egyszerűen elvégezhető. A vízmérték strapabíró műanyagból készült, és utólag egyszerűen felcsatolható minden 34 és 45 mm közötti átmérőjű állványra. A Gravity vízszintező nélkülözhetetlen tartozék a szintező lábakkal ellátott hangfalállványok használata esetén. A Gravity szintező láb ára 5 199 Ft, további részletek: Elimex. Klotz Titanium akusztikus gitár kábel, diófa csatlakozóházas aranyozott csatlakozókkal A professzionális audió és videó világában a KLOTZ név 1979 óta a csúcsminőség és megbízhatóság szinonimája, ha kábelekről, csatlakozókról van szó, így feltehetően egyetlen zenésznek sem kell különösebben bemutatni a márkát. A Klotz Titanium sorozat kábelei a referencia osztályba tartoznak. Már tíz éve megtalálhatók a piacon, megkapták a profik elismerését és folyamatosan tovább fejlődnek. Azon rajongók számára, akik nem csupán a high-end hangzást szeretik, de értékelik az exkluzív megjelenést is, fejlesztette tovább a Klotz a Titanium sorozatot ezzel a többféle hosszúságban kapható, kiemelkedően elegáns verzióval, lézer-gravírozott diófa csatlakozóházzal, selyemfényű lakkozással és aranyozott érintkezőkkel. Klotz Titanium sorozat kábeleit zenészek, hangmérnökök és producerek egyaránt szeretik. Az olyan kritikus tényezők, mint a kábelzaj, statikus feltöltődés vagy mikrofónia, a Titanium kábelek használata esetén figyelmen kívül hagyhatók. Legfontosabb jellemzők



• Nagy dinamika, gyors reagálás, figyelem a részletekre és tranziens átvitelre • Nincs torzítás, kiegyenlített hangzás • Nincs fázisprobléma, rendkívül alacsony jelkompresszió • A plusz szigetelőréteg megakadályozza a mikrofóniát A Klotz Titanium akusztikus gitár kábel 3 m, 4,5 m, 6 m és 9 méteres változatban kaphatók. További részletek és árak: Elimex



WorldMix Prémium forrasztásmentes patch kábel készlet



Azok számára, akik nem szeretnek, vagy nem tudnak forrasztani, de pedálboardjukhoz szükségük van különféle patch kábelekre, gyors és praktikus megoldást kínál a WorldMix Prémium forrasztásmentes patch kábel készlet. Ezzel a készlettel speciális szerszámok és forrasztópáka nélkül is professzionális minőségben elkészíthetjük effektjeink kábelezését pedálboardunkon. A kábelt fogadó érintkezők és a jack hegyének aranyozása, valamint az alacsony kapacitású, szövött árnyékolású kábel garancia a tökéletes átvitelre. A csatlakozó minimális helyigénye és kétféle – egyenes vagy derékszögű – szerelhetősége tökéletes helykihasználást tesz lehetővé. A pedálok között akár az 1 cm-es távolság is tartható. A készletek hétféle kiszerelésben, 4–24 db csatlakozóval kaphatók, de a csatlakozók és a szereléshez szükséges hozzávalók külön is megvásárolhatók.

