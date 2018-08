Címlap » Hírek » Prémium kategóriás Gravity állványok és szállítótáskák Prémium kategóriás Gravity állványok és szállítótáskák Őszi hangfal- és mikrofonállvány ajánlatunk a Gravity prémium kategóriás termékeiből. A német Adam Hall, elsősorban minőségi hang- világítás- és színpadtechnikai termékeiről ismert, és piacvezető szerepet vívott ki a zeneiparban használatos konténer, állvány és egyéb szállítással kapcsolatos rendszerek gyártásában. Amikor a cég 2016-ban új, modern állványokat dobott piacra, Gravity márkanév alatt, akkor bemutattunk néhányat az új termékekből. Ezúttal a Gravity termékcsaládba tartozó új, ősztől megjelenő jól használható állványokra és szállítótáskára hívnánk fel a figyelmet.

A mikrofon és a kábel nem tartozék Gravity mikrofonállvány gégenyakkal és oszlopban kábelezett XLR csatlakozóval

Különösen azoknak az énekeseknek ajánljuk figyelemébe a Gravity MS 23 XLR B kerektalpas, gégecsöves állványát, akik szeretnek különböző mutatványokat előadni a mikrofonállvánnyal. Ezzel megtehetik, bár azért arra ügyelni kell, hogy a talp felett csatlakozó mikrofonkábel elég hosszú legyen. A lényeg az, hogy a kábel nem az állványon kívül fut, hanem magában az állványcsőben. Felül a gégecső magában foglalja a hárompólusú XLR csatlakozót, amelyhez közvetlenül rögzíthetjük a mikrofont, az állványcső tövében pedig az XLR csatlakozó aljzatához csatlakoztatjuk a mikrofonkábelt. A kellően súlyos öntvény talp kiváló stabilitást tesz lehetővé. A 114,5 cm hosszú állványcső fekete porfestett acélból készült, ehhez csatlakozik a 36,5 cm-es gégenyak. A talp anyaga öntöttvas, átmérője 270 mm, az állvány teljes súlya 4,3 kg. Az állvány magasságának és stabilitásának növelésére további gégenyak és súlytárcsa is vásárolható tartozékként. A Gravity prémiumkategóriás állványa október 8-tól lesz kapható 19 980 Ft-os bruttó áron. Gravity szállítótáska – 4 darab külön rekesszel

Gyakorlatból tudom, hogy a mikrofonállványok, hangfalállványok szakszerű, kényelmes és főképp sérülésmentes szállítása mennyire zűrös feladat. Ennek a problémának a megoldására kínál egyszerű és praktikus megoldást a Gravity BG SS 2 MS 2 B szállítótáska, amelyben két hangfalállvány és két mikrofonállvány számára van elegendő hely. A strapabíró táska erős 600D nejlon anyagból készült, amely víztaszító és könnyen tisztán tartható. A bélelt elválasztó rekeszeknek köszönhetően az állványok nem ütődnek egymáshoz és nem karcolódnak. A kényelmes használatot a táska két végén és középen elhelyezett fülek, valamint az erős cipzár biztosítják. A táska belsejében egy további hálós zseb áll rendelkezésre a tartozékok elhelyezésére. A szállítótáska súlya 2,5 kg, bélés vastagsága 10 mm, a táska méretei pedig 1050 x 450 x 180 mm (szélesség x magasság x mélység), október elejétől lesz kapható 25 347 Ft-os bruttó áron. Gravity hangfal- és mikrofonállvány készlet szállítótáskában Végezetül hadd mutassunk be egy gyárilag összeállított hangfal- és mikrofonállvány + szállítótáska készletet, a Gravity SS MS Set 1-et. A készlet tartalmaz két Gravity SP 5211 B típusú hangfalállványt, valamint két Gravity MS 4322 B típusú mikrofonállványt behajtható lábakkal és két ponton állítható teleszkópos gémmel. Mindez egy bélelt, strapabíró Gravity BG SS 2 MS 2 B típusú szállítótáskában elhelyezve kerül forgalmazásra a praktikus, sérülésmentes szállíthatóság érdekében. A Gravity SP 5211 B 35 mm-es, alumínium, fekete, hagyományos háromlábú hangfalállvány, ami vastag falú, de könnyű súlyú, porfestett alumínium csőből készült, maximális magassága 192 cm, teherbírása 50 kg. Az alumínium öntvényből készült láb gallér kialakítása strapabíró, hosszú élettartamot ígér, a magasságállító gallér pedig acél és még erősebb, gyakorlatilag tönkretehetetlen. Biztonsági tüske tartja helyén a 35 mm-es toldó csövet. A kézre álló beállító csavarok kiváló minőségű ABS műanyagból készültek, puha fogásúak, csúszásmentes thermoplastic bevonatot kaptak a kényelmes kezelés érdekében. Az állványhoz egy készlet fekete jelölőgyűrű jár, további készletek változatos színekben kaphatók. (A hangfalállvány külön is kapható 14 260 Ft-os bruttó áron.) A Gravity MS 4322 B mikrofonállvány vastag falú csővel, porfestett felülettel és 169 cm-es maximális magassággal rendelkezik. A súlyos lábazat cink öntvényből készült, három erős behajtható lába stabil helyzetet biztosít, a gumivégek óvják a padlózatot a karcolásoktól. A gém rögzítője precíz kétpontos állítást tesz lehetővé a teleszkópos gém számára. A könnyű magasságállítás érdekében az MS 4322 B puhán járó, strapabíró menetes markolatot kapott. Az ergonomikus gomb és markolat kiváló minőségű ABS műanyagból készült, puha fogású csúszásmentes thermoplastic bevonattal látták el és az egyedi rögzítő nem igényel szerszámot a mikrofonkengyel felszereléséhez. (A professzionális gémes mikrofonállvány külön is megvásárolható 13 000 Ft-os bruttó áron.) Gravity hangfal- és mikrofonállvány készlet + táska október elejétől lesz kapható 78 994 Ft-os bruttó áron. A fenti termékek ismertetésével csak tippeket akartunk adni, érdemes a Gravity, Robust, Palmer stb. termékek hazai forgalmazójának, az Elimex Kft-nek a honlapján alaposan körülnézni, mert a különféle állványokból, szállítótáskákból, konténerekből, tokokból rendkívül széles választékot találunk.