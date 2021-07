Címlap » Teszt / Bemutatás » Kiegészítők » Palmer Pedlabay Pedalboard sorozat Palmer Pedlabay Pedalboard sorozat Már korábban is írtunk az Adam Hall Csoporthoz tartozó német Palmer cég egyik pedálboardjáról, de most, hogy a hazai kínálat jelentősen bővült, úgy gondoltuk, érdemes visszatérni erre a témára. A Palmer cég számos stúdiótechnikai- és elektronikai eszköz, erősítő, hangfal, valamint kiegészítő termék mellett egy remek pedálboard sorozatot is gyárt. A Palmer Pedlabay családban különböző méretű és felszereltségű pedálboardokat találunk, mi most ebből három típust emelünk ki, egy tápegység nélküli, és két tápegységgel kombinált eszközt. Rendkívül sokféle rendszerű pedálboard létezik, ezek közül a Palmer cég az un. rácsos, tépőzáras, variálható távolságú keresztrögzítőkkel ellátott modellek mellett tette le a voksát. Palmer MI Pedalbay 60

A 60-as típusszám az eszköz szélességére utal, és ez a többi modellnél is így van. Ennek a pehelykönnyű, könnyen variálható pedálboardnak a pontos mérete 605 x 305 mm. Az alumíniumból készült modell ideális az általánosan elterjedt padlóeffektek tárolására. Ha az effekt méretei úgy kívánják, a keresztrögzítők távolsága állítható, de a pedálboard magasságát és dőlésszögét is igényeink szerint szabályozhatjuk. A keresztrögzítőket a tépőzár a bolyhos felületével burkolták, és a csomagban megfelelő mennyiség található az ellenoldali öntapadós szalagból is. A külön beszerzett tápegységek és egyéb kiegészítők a pedálboard aljára szerelhetők, ehhez négy praktikus akasztót találunk az alsó részen. Két rugalmas szalag is a csomag része, amellyel egyszerűen rögzíthetők a berendezések. A pedalboard mellé egy kiváló minőségű bélelt szállítótáska is jár, párnázott vállpánttal és külön zsebbel a kiegészítőknek. A Palmer MI Pedalbay 60 ára szállítótáskával és tartozékokkal (3 m tépőzár szalag, 2 fekete gumiszalag, imbuszkulcs) 30 771 forint. Palmer Pedalbay 40 PB WTPB40 tápegységgel

A 40-es típus jelzés itt is a szélességre utal, bár ez a modell valójában 450 x 305 mm méretű. Ahogyan az összes Palmer Pedalbay modell, ez is porfestett alumíniumból készült, a keresztrögzítők szélessége 50 mm, és távolságuk állítható, csakúgy, mint az eszköz magassága és dőlésszöge. A készlet érdekessége, hogy kapunk hozzá egy WTPB40 Powerbar nyolckimenetes hálózati tápegységet. A tápegység elhelyezését nagyon szellemesen úgy oldották meg, hogy a Pedalbay 40 hátsó kereszttartóját egyszerűen kicseréljük a tápegységre, aminek a felszínét szintén a tépőzár bolyhos felületével burkolták. A csere után a pedálboardot és a tápegységet már nem kell külön szállítani, egy egységet képeznek. A tápegység többféle feszültséget tud biztosítani effektjeinknek. Az 1 - 6. kimeneten 9 V-ot kapunk (max. 300 mA), a 7 - 8. kimeneten pedig – a kimenet mellett található kapcsolóval – választhatunk a 9 vagy 12 vagy 18 V között (max. 500 mA). A tápegység tartozékai: 5 darab DC kábel (egyenes/pipa) 16 cm, 9 darab DC kábel (egyenes/pipa) 60 cm, hurkoló/akasztó szalag, M6-os anyák, M8-as anyák, hálózati adapter. Ehhez a pedálboardhoz is jár a kiváló minőségű vállpántos szállítótáska, valamint kb. 2,5 m tépőzár szalag, 2 fekete gumiszalag és imbuszkulcs. A készlet ára 75 731 forint.

Palmer Pedalbay 60 PB WTPB60 tápegységgel

A sorozat legújabb tagja a közelmúltban bemutatott 605 x 305 mm-es méretű Palmer Pedalbay 60 modell. A nagyobb méret ellenére is a pedálboard súlya mindössze 1,51 kg, ehhez jön még a WTPB60 tápegység, ami 0,7 kg-ot nyom, vagyis az egész készlet alig több, mint 2 kg, ami a zárható tokos, „dobozos” kivitelű pedálboardokhoz képest elenyésző. A pedálboard felépítése és a felhasznált anyagok megegyeznek a Pedalbay 40-ével, csak a mérete nagyobb és így a kihasználhatósága is jobb. A tápegység integrálása is ugyanúgy történik, az utolsó kereszttartó helyére kell becsavaroznunk. A WTPB60 tápegység háza is porfestett alumíniumból készült, és a felszínét a tépőzár bolyhos felületével burkolták, vagyis ugyanúgy fogadja az effekteket, mint a normál kereszttartó. A tápegység műszaki jellemzői megegyeznek a WTPB40-ével, de a hossza nagyobb. Ehhez a pedálboardhoz is jár a kiváló minőségű vállpántos szállítótáska, valamint kb. 2,5 m tépőzár szalag, 2 fekete gumiszalag és imbuszkulcs. A készlet ára 86 236 forint. A tápegység beépítési módjának további előnye, hogy ha szükség van rá, akár két tápegységet is integrálhatunk a pedálboardba, a másodikat a második kereszttartó helyére, vagyis rugalmasan bővíthetjük a rendszert. Mindkét integrált tápegységgel rendelkező készlet tartozéka egy szintén porfestett alumínium profil, amit könnyen a tápegység ki- és bemenetei elé rögzíthetünk, hogy csatlakozókat megvédjük, és a kábeleket a profil mögött vezessük el. Azt nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a padlóeffektek szállítása, összekábelezése, tápfeszültség biztosítása a kényelmes és biztonságos színpadi vagy stúdiómunkához szükségessé teszi valamilyen pedálboard használatát. Akinek nincs szüksége ilyen méretű eszközökre, mert mondjuk 3-4 effekt pedált használ, annak is érdemes végig nézni az Elimex oldalán a Palmer kínálatát, mert egészen kis méretben, elfogadható áron lehet hozzájutni, kompakt pedálboardokhoz, szállítótáskával együtt.

A Palmer termékek hazai forgalmazója az Elimex.