Ortega ODWS-1 vezeték nélküli rendszer újratöltve Ortega ODWS-1 vezeték nélküli rendszer újratöltve 2019-ben teszteltük az Ortega népszerű digitális ODWS-1 vezeték nélküli rendszerét, ami most szoftver és hardver frissítésen esett át. Az elegáns apró készülékek már öt különböző színben érhetők el, úgymint fekete-narancs, fekete, szénfekete, juharfa, és diófa. Azt hiszem az egyre népszerűbb vezeték nélküli rendszerek hasznosságát és kényelmét nem kell különösebben ecsetelni, aki használt már jóminőségű wireless rendszert például gitárral, az tudja, hogy milyen a kábelnélküliség szabadságát élvezni. Az Ortega 2019-ben mutatta be kiváló ár-érték arányú ODWS-1 rendszerét, ami most szoftver és hardver frissítés után öt különféle színben, ügyes kiegészítővel is kapható. Ortega ODWS-1 wireless rendszer Az Ortega ODWS-1 rendszer 2,4 GHz-es frekvenciatartományon dolgozik, tehát tévé, rádió, és egyéb alacsonyabb tartományon működő digitális rendszerek nem zavarják és kristálytiszta minőségű hangátvitelt biztosít. Az adó- és vevőegység, valamint a két egység egyidejű töltéséhez használható kétágú USB kábel egy olyan elegáns dobozban foglal helyet, ami leginkább egy díszes ajándékdobozra emlékeztet. Az dobozt úgy alakították ki, hogy esztétikus megjelenésén túl tárolásra és szállításra is ideális legyen. Az Ortega vezeték nélküli rendszere a legkülönbözőbb szituációkban szolgálja kényelmünket, akár próbán, gyakorlásnál, felvételnél, de a négy csatornának köszönhetően tökéletesen alkalmas koncerteken történő használatra is. ODWS-1 CAR

Az ODWS-1 beüzemelése rendkívül egyszerű, egy kapcsoló szolgál a bekapcsolásra, egy pedig a csatornaválasztásra. A rendszer négy különböző (A, B, C, D jelű) csatornával rendelkezik, így lehetőség van egyéb 2,4 GHz-en dolgozó eszköz melletti zavartalan használatra. Az adó- és vevőegységet azonos csatornára állítva már készen is áll az eszköz a jelátvitelre. Az aktuális csatornaállást jól látható LED-ekkel jelzi mind az adó- mind a vevőegység. ODWS-1 BK Az adó- és vevőegység is újratölthető elemekkel üzemel, melyek egyszeri feltöltéssel 5 óra folyamatos üzemidőt biztosítanak. Ha 10 másodpercnél hosszabb ideig nem kap jelet valamelyik egység, akkor standby állapotba kapcsol, és amikor újra jelet kap, azonnal visszakapcsol, ami takarékos üzemeltetést tesz lehetővé. Az ODWS-1 rendszer meglehetősen széles – 20 Hz-től 20 kHz-ig terjedő – tartományban biztosít szuper minőségű jelátvitelt 5 ms-nál kisebb jelkéséssel. Az ODWS-1 a használható aktív és passzív elektronikájú gitárral és a piezo hangszedővel ellátott akusztikus hangszerekkel is. ODWS-1 WND Az ODWS-1 rendszer digitális, 24bit/48KHz-es tömörítetlen jelátvitellel működik, ami igazán kiváló minőségnek számít. Hatótávolsága 30 méter, ezen belül garantáltan folyamatos, hibátlan jelátvitelt garantál. A dizájnerek 225 fokban állítható jack dugóval látták el készülékeket, így bármilyen jack aljzattal rendelkező gitárhoz, erősítőhöz könnyedén csatlakoztathatjuk az ODWS-1 egységeket. Az esztétikus megjelenés mellett az egységek masszív, strapabíró, gumírozott, rázkódásvédelemmel ellátott házat kaptak, ami nem egykönnyen karcolódik és bírja a „gyűrődést”. ODWS-1 MAD Az Ortega ODWS-1 wireless rendszer ötféle öt színben érhető el, úgymint fekete-narancs, fekete, szénfekete, juharfa, és diófa. Mindegyik Ortega ODWS-1 wireless rendszer ára 35 400 forint.



OWSH | OWCI kiegészítők ODWS-1 wireless rendszerhez

Ha valakinek nem szimpatikus, hogy az ODWS-1 adóját közvetlenül a gitárjába bedugva használja, annak rendelkezésére áll egy, a gitárhevederre rögzíthető készség. A jóminőségű műbőrből és rugalmas anyagokból készült adótartó tok bogáncs zárral szinte minden gitárhevederre biztonságosan rögzíthető. Az OWSH adótokhoz rendelkezésre áll egy 75 cm hosszú OWCI kábelt, aminek az egyik végére egy pipa jacket, a másik végére egy jack aljzatot szereltek, így ezzel a speciális kábellel tudjuk az adót a gitárral összekötni. Az OWSH adótartó tok más kompakt méretű wireless adóhoz is használható, és az adó ilyen módon történő használata jelentősen csökkenti a digitális interferenciát. Az OWSH adótartó tok hazai ára 6 050 forint, míg az OWCI kábel 2 470 forintba kerül. Mind az Ortega ODWS-1 rendszer, mind a kiegészítők február folyamán kerülnek a boltokba. Az Ortega termékek hazai és európai forgalmazója a Meinl Distribution.