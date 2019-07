Címlap » Tesztek » Kiegészítők » Ortega Atmosphere Green nejlon húrok Ortega Atmosphere Green nejlon húrok Új, innovatív, 100%-ig növényi alapanyagokból készült magas húrok – forradalmi lépés a tiszta, természetes hangzás felé! Nem hiszem, hogy bárkinek, aki akusztikus gitárján nejlon húrokat használ, valaha is eszébe jutott volna, hogy ezek a húrok olaj alapú anyagból készülnek, és gyártásuk környezetszennyező. Úgy látszik az ORTEGA Guitarsnál gondoltak erre is, és bemutattak egy új nejlon húrcsaládot, ami az Ortega Atmosphere Green nevet kapta. Az Ortega Guitars Atmosphere Green húrjai Olaszországban készülnek. Azzal, hogy a hagyományos, olajbázisú alapanyag helyett sikerült kifejleszteniük egy 100%-ig növényi alapanyagokból készülő, környezetbarát húrt, az Ortega Guitars nagy lépés tett a fenntartható fejlődés felé. A gyártási folyamat során keletkezett károsanyag-kibocsátást több mint 50 százalékkal csökkentették. Az új fejlesztésű húr a fényes, tiszta és meleg hangzás tökéletes kombinációja, amely precízen tartja a hangolást, fokozva ezzel a játékélményt és játékkényelmet. Pillanatnyilag kétféle változatban kaphatók az Ortega Guitars Atmosphere Green húrok: ATG44NM közepes, normál feszítésű és ATG44NH, ami kemény, magas feszítésű. Mindkét készlet ára 3 200 Ft. Fontosabb adatok:

100 %-ban szerves anyagból készülő magas húrok

A készlet egy extra D húrt tartalmaz

Húrfeszesség: közepes vagy magas feszítésű

Származási hely: Olaszország Hazai és európai forgalmazó: Meinl Distribution.