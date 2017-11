Címlap » Hírek » Nélkülözhetetlen kiegészítők az Elimextől Nélkülözhetetlen kiegészítők az Elimextől Az elkövetkezendőkben szeretnénk bemutatni néhány hasznos, sőt esetenként nélkülözhetetlen kiegészítő eszközt, melyekhez kiváló minőségben hozzá lehet jutni idehaza. Robust Stage Boxok különféle kivitelben

Figyelmetekbe ajánljuk az Elimex által forgalmazott RO-SB típusjelű Stage Box sorozat tagjait melyek változatos csatornaszámukkal és kábelhosszukkal sokféle konfigurációt kínálnak a különféle felhasználói igényeket kielégítve. A 8 csatornás, 10 méteres kábellel szerelt csoportkábeltől kezdődően egészen 40 csatornás (32 oda / 8 vissza), 30 méteres, dobra szerelt változatig a legkülönfélébb kivitelben állnak rendelkezésre ezek a nevükhöz méltóan robosztus eszközök. Az extrudált alumínium profil és ABS műanyag kombinációjával készült ház a csatlakozóknak tökéletes védelmet, a felhasználónak kényelmes kezelhetőséget és biztonságos szállítást biztosít. A kiváló minőségű, hajlékony csoportkábel egy tömszelencén keresztül fixen kapcsolódik a dobozhoz, másik végén XLR csatlakozóval szerelt legyezőben végződik. A legyező kifejtési pontját fém burkolat, a legyező minden szálát kábelvédő harisnya, a csatlakozókat acél tehermentesítő védi a sérülésektől. A csatornák azonosítását a kábel mindkét végen elhelyezett számozás segíti. Gravity gitárállvány Vari G9 – 9 darab különféle típusú gitárokhoz

Az elektromos, akusztikus és basszusgitárhoz is alkalmazható gitárállvány négy változatban kapható: 3, 5, 7, vagy 9 hangszer befogadására. A váz erős acélcsőből készült fekete porfestett felülettel. A nyakat szorosan és biztonságosan tartó állítható kengyelek puha felületűek és levehetők. A gitár testével érintkező és azt tartó elemek speciális habanyaggal vannak bevonva, védelmet nyújtanak az ütődések és karcolások ellen. Az állvány a szállításhoz és tároláshoz könnyedén összecsukható. Gravity laptop és kontroller állvány – állítható, dönthető

A forradalmi és szabadalmaztatott megoldásokat tartalmazó laptop és kontroller állvány minden eddiginél többet nyújt. A rendkívül erős és könnyű alumínium konstrukciójú állványt 12"-os és 17"-os laptopok számára tervezték, de kontrollerekkel is használható, mint például a Launchpad, Maschine, vagy Push 2. Rendkívül stabil és mégis könnyű, másodpercek alatt összecsukható egész kisméretűre. A szorító kallantyúk segítségével a gumírozott talp és tartókeret dőlési szöge gyorsan és biztonságosan az optimális helyzetbe állítható. Jár hozzá egy asztali leszorító elem és egy középső tálca, amely az állványhoz erősíthető. Technikai részletek és árak: https://elimex.hu/