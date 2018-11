Címlap » Hírek » Itt a Zoom zenészek számára tervezett 4K kamerája Itt a Zoom zenészek számára tervezett 4K kamerája A Zoom új Q2n-4K kamerájával egy olyan eszközt ad a digitális kor zenészeinek kezébe, amivel utolérhetetlen hang- és képminőségben vehetnek fel egy próbát, vagy előadást, de használhatják élő közvetítéshez is. A Zoom október 31-én jelentette be kifejezetten zenészek számára tervezett Zoom Q2n-4K videokameráját, amivel nagyfelbontású videót és hangot tudunk rögzíteni. Az alapjellemzők: 4K UHD videó felbontás, HDR, 12 helyszín preset és 24 bit/96 kHz hangrögzítési minőség. Elég meggyőző! A Q2n-4K 150 fokos, nagylátószögű lencsével, ötféle látószög (FOV) beállítási lehetőséggel, színes LCD kijelzővel és egyérintéses felvételi lehetőséggel dicsekedhet. Egy gyengén megvilágított klubban, vagy szabadtéren, ragyogó napsütésben egyaránt tökéletes videót készíthetünk, anélkül, hogy világosító szakemberek lennénk. A HDR technológiának és a 12 különböző fényviszonyhoz optimalizált helyszín presetnek köszönhetően, jól megvilágított és kiegyensúlyozott felvételeket forgathatunk a legkülönbözőbb körülmények között. Az eszközön található 3,5 mm-es sztereó jack kimenetre csatlakoztatott fejhallgatóval monitorozhatjuk vagy hallgathatjuk vissza felvételünk hangját. (A kamerát egy 300 mW-os beépített mono hangszóróval is ellátták.) A szintén 3,5 mm-es sztereó bemeneten külső eszköz audio jelét küldhetjük a kamerára. A mikro HDMI videó kimenetre pedig TV-t, vagy monitort köthetünk, hogy nagyobb méretben élvezhessük videónkat. A zenészek bizonyára értékelik, hogy számítógéphez csatlakoztatva, webkameraként használva az új Zoomot, élő adást streamelhetnek a Facebookon, a YouTube-on vagy máshol a neten, de az USB porton keresztül adatokat is küldhetünk a számítógépre. A Q2n-4K audio jelét mobil podcasting, vagy zene streamelés céljából iOS eszközre* is továbbíthatjuk. Az új Zoom kamerába épített X/Y sztereó mikrofonokat úgy tervezték, hogy egy halk akusztikus gitártól kezdve a heavy metal zenéig (max. 120 dB hangnyomásig) tudjunk 24 bit/96 kHz minőségben felvételt készíteni. Ha kedvünk tartja a kamerát akár digitális USB mikrofonként, vagy önálló audio felvevőként is használhatjuk, ami egy újabb jó pont a Zoomnak. Az eszközt ellátták felüláteresztő szűrővel, az esetleges mélyfrekvenciás zajok kiküszöbölése érdekében, az Auto Gain funkció pedig megakadályozza, hogy a bemenő jelet túlvezéreljük. A Zoom Q2n-4K a videókat hanggal együtt MPEG-4 (MOV) fájlformátumban rögzíti. Ha Camera Off módban csak hangot veszünk fel, akkor ezt tömörítetlen WAV formátumban tárolja. A felvétel történhet microSD, microSDHC és microSDXC kátyára. A kamera három HD videó felbontást támogat: 720p, 1080p és 4K. A kamera üzemeltetése 2 AA elemmel, vagy a külön megvásárolható Zoom AD-17 AC adapter adapterrel történik. A szintén külön megvásárolható BCQ2n elemtartó házzal, melybe 6 AA elem fér el, az eszköz üzemideje négyszeresére növelhető, ugyanakkor a Q2n-4K USB porton keresztül is kaphat tápfeszültséget. Összegezve: a Zoom ebben a kamerában a zenészek szempontjait szem előtt tartva, ügyesen ötvözte a nagyszerű hangminőséget a csodálatos 4K képminőséggel. Ezzel a kamerával minden muzsikus könnyűszerrel felvehet egy próbát, vagy előadást, és webkameraként használva olyan minőségben közvetíthet élőben, amire még nem volt példa. A Zoom Q2n-4K javasolt kiskereskedelmi ára 249 EUR, forgalmazása november folyamán kezdődik. További részletek, specifikáció: Zoom. A Zoom európai és hazai forgalmazója a Sound Service. *iPad Camera Connection Kit vagy Lightning-USB kamera adapter szükséges hozzá, ami nem tartozék. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó