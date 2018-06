Címlap » Hírek » Itt a Boss TU-03 csíptetős hangológép és metronóm Itt a Boss TU-03 csíptetős hangológép és metronóm Kettő az egyben – a Boss új hangolójával a zenészek két fontos „gépet” kapnak készhez egy kisméretű, könnyen használható eszközben. A Boss bejelentette TU-03 csíptetős hangológépét, ami a legújabb modell a cég piacvezető hangolóinak sorában. A TU-03 ideális gitárhoz, basszusgitárhoz, ukuleléhez és más húros hangszerekhez is. A modell egy felsőkategóriás kromatikus hangolót kombinál egy metronómmal, mindezt csíptethető kivitelben, vagyis a zenészek két alapvető „gépet” kapnak egy kényelmesen használható eszközben, ami mindig kéznél lehet. A TU-03 a Boss számos eszközében jól bevált és megbízható hangoló technológiáját alkalmazza a gyors és pontos hangolás érdekében. A felhasználó öt hangolási mód közül választhat: standard kromatikus, dedikált gitár, basszusgitár, ukulele, vagy hegedű. A referencia hangmagasság 430-450 Hz között állítható, de támogatja a flat és a double-flat hangolási módokat is. A referencia hangmagasság megszólaltatható a beépített hangszórón keresztül is. Metronóm módban a TU-03 fontos gyakorló eszközt kínál, ami közvetlenül a hangszerünkön helyezhető el. Más csíptetős hangolóktól eltérően, melyek csak vizuális metronómot kínálnak, a TU-03 által diktált tempó mind látható, mind hallható. Az eszköz nyolc különböző ritmus mintát és tíz különböző ütem variációt tud, a tempó 30-250 BPM között állítható. A metronóm hangja természetesen ki is kapcsolható és ilyenkor a kijelzőn követhetjük figyelemmel csendben referencia tempót, például próba közben. A TU-03 könnyű, kompakt, de masszív kivitelben készül a párnázott csíptető gyors és kényelmes felrakást, eltávolítást tesz lehetővé. A hatalmas megvilágított kijelző könnyen leolvasható bármilyen környezetben, a sötét színpadtól kezdve a tűző napsütésig. A TU-03 hazai ára: 7 290 Forint, további információk: http://www.rolandshop.hu/ Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó