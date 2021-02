Címlap » Teszt / Bemutatás » Kiegészítők » Hasznos kiegészítők otthoni munkához Hasznos kiegészítők otthoni munkához Már többször írtunk különféle hasznos színpadi kiegészítőkről, állványokról, állvány tartozékokról, székekről. Most is ilyen eszközökről lesz szó, annyi eltéréssel, hogy otthoni munkához használható ötletes kiegészítőket mutatunk be. Az otthonról történő munkavégzés nem csupán három napig tartó csoda. A home office velünk marad, és nem mindegy, hogy milyen eszközökkel tesszük könnyebé az életünket. Ezt ezen sorok írója is megerősíti, aki – minthogy többnyire otthonról dolgozik – hetekig nagy erőkkel vadászott két, viszonylag súlyosabb stúdiómonitorhoz való profi állványra, míg végre rábukkant a Gravity masszív, álló, állítható magasságú, tálcás készségére, ami a mai napig remekül teszi a dolgát.



Milyen kiegészítő eszközökkel tehetjük még hatékonyabbá a munkánkat? Ehhez nyújt segítséget az alábbi néhány ötlet.

König & Meyer univerzális asztali okostelefon és tablet tartó



Az asztali okostelefon és tablet tartó nemcsak hasznos, hanem esztétikus megjelenésű is. A tartó 10,2-13” méretű készülék fogadására képes, a 130-224 mm-es befogási szélességnek köszönhetően. Vagyis egy 10”-os táblagépet állva könnyedén elhelyezhetünk benne. A tartóelem csúszásmentes gumival borított, ami stabilitást és védelmet biztosít a behelyezett készülék számára. A tartófej minden irányban mozgatható, a tartókar 360°-ban forgatható és 0-150°-ban dönthető. A masszív talp fémből készült, négy csúszásmentes lábbal rendelkezik. A tartófejen a töltéshez, fejhallgató csatlakozáshoz kábelelvezető nyílást alakítottak ki, a tartórúd beszereléséhez és dőlésszögének beállításához használható tartozék imbuszkulcsot ügyesen a talpban rejtették el, a König & Meyer asztali állvány ára 12 696 forint.



König & Meyer univerzális okostelefon és tablet tartó asztali szorítóval

Az előző modellnek létezik egy másik változata is, ha valaki az asztalához szeretné az univerzális állványt rögzíteni és preferálja a karos állíthatóságot, annak ideális megoldás ez a modell. A tartófej kialakítása és befogadóképessége megegyezik az előbbiekben ismertetett állványéval. A tartókar itt is 360°-ban forgatható. A szorítóelem 10-35 mm vastag asztallaphoz történő rögzítésre alkalmas, befogó részei gumírozottak, így nem sértik fel az asztallap felületét. Az állvány ára 16 996 forint.



König & Meyer asztali fejhallgató-tartó

Ahogyan a gitáros otthon a gitárját nem a székre, ágyra stb. teszi, hanem valamilyen gitárállványra helyezi, aki fejhallgatóval dolgozik – pláne, ha az egy drágább darab – bizonyára értékeli a König & Meyer egyszerű, de roppant esztétikus asztali fejhallgató-állványát. Az asztali fejhallgató tartó fekete érdesített felületével exkluzivitást tükröz, emellett tökéletesen stabil és rendkívül praktikus. Az állvány akár otthoni, akár professzionális, stúdióban történő használatra is ideális. A gumival borított tartó felület védi a fejhallgatót a sérülésektől. Vékony gumitalpak gondoskodnak arról, hogy az állvány ne csúszkáljon az asztal felületén. Az acélból készült fejhallgató-tartó ára 6 802 forint.

König & Meyer laptop állvány Mindenki, aki otthonról dolgozik és laptopot használ, értékelni fogja e laptop tartó által kínált ergonomikus használati lehetőségeket. A legfontosabb, hogy ezzel az állvánnyal a gépet tökéletesen beállíthatjuk az ülőhelyzetünkhöz, vagyis nem kell állandóan lefelé néznünk. Ugyanakkor az állvánnyal helyet is spórolhatunk. Jegyzetek, papírok és íróeszközök a laptop alatt is elhelyezhetők. Az alumínium és acél elemekből álló állvány a stabilitás és a könnyű súly tökéletes kombinációját nyújtja. Az egyenként állítható ütközők a laptopot szorosan a helyén tartják és óvják a leeséstől – legalább a hardver garantáltan nem fog összeomlani. Látványra és tapintásra is vonzó König & Meyer 12195 típusú laptop állvány kiváló minőségű szürke porfestést kapott. A formás acél talp és a masszív csuklómegoldás remek stabilitást nyújt. A tartólap és a kar alumíniumból készült, ezért csekély súlyú, a hűtést igénylő eszközök miatt a tartólapot a levegő áramlását segítő nyílásokkal látták el. Az állvány egyszerűen kezelhető, pillanatok alatt összerakható és szétszedhető. Összecsukva lapos és az opcionálisan megvásárolható 12199 típusú szállítótáskával tökéletesen megfelel mobil DJ-k és zenészek számára. Az egyenként állítható gumírozott ütközőknek köszönhetően a legtöbb típusú laptoppal, keverővel, MIDI eszközzel stb. használható. A legnagyobb magasság 265 mm, amely 65 mm-ig csökkenthető. A laptop állvány maximális terhelhetősége 8 kg., összecsukott mérete 303 x 284 x 65 mm, súlya 2,9 kg., az ára 31 312 forint.



