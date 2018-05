Címlap » Hírek » Hasznos és fontos kiegészítők az Elimextől Hasznos és fontos kiegészítők az Elimextől Már korábban is bemutattunk hasznos kiegészítőket, melyek az életünket megkönnyítik színpadi zenélésnél, és nem utolsó sorban védik, óvják hangszereinket. Sokan nem szívesen áldoznak efféle eszközökre, vagy ha igen, a legolcsóbb kivitelt veszik meg. Pedig hosszútávon ezek a befektetések megérik, sok idegeskedéstől kímélnek meg minket, és az esetleges sérülésektől hangszereinket. Először egy profi gitárállványra hívnánk fel a figyelmet, ami egyaránt használható akusztikus és elektromos gitárhoz is. Sokféle összecsukható gitárállvány létezik a piacon, de ennyire stabil és elegáns kivitelű állvány nem nagyon található. König & Meyer Carlos gitárállvány

Az egyedi megjelenésű gitárállvány, váza egy hosszú „A” betűt formáz és kiválón alkalmas bármilyen testvastagságú gitárhoz. A masszív, egy darab műanyagból készült konstrukció megfelelően stabil, és amikor a gitárt az állványra helyezzük a nyaktartó kengyelen lévő zár becsukódik, és nem engedi a gitárt leesni az állványról. A tartókarok filccel párnázottak, nem okoznak karcolást vagy sérülést a gitár alján. Az állvány bármilyen gitárlakkozáshoz használható, beleértve a nitrolakkot is. Az állvány összecsukva lapos, így könnyen szállítható. Fontosabb jellemzők:

Magasság: 760 mm Tartókarok: filccel párnázottak Méret összecsukva: 790 x 515 x 85 mm Alkalmazható gitártípusok: elektromos és akusztikus gitárok Tartókar hossza: 125 mm Szín: fekete Tömeg: 1,1 kg Egyéb jellemzők: laposra összecsukható, biztonsági nyaktartó kengyellel Bruttó ár (az ÁFA-t is tartalmazza): 22 142 Ft Robust UC 1002 Mikrofonok, kábelek, kisméretű hangszer-keverők, effekt pedálok (ha valakinek nincs pedálboardja) praktikus szállítása gyakran gondot okoz a zenészeknek. Ezért mutatnánk be a Robust cég különféle profi hordtáskáiból néhányat, jelezve, hogy a legkülönbözőbb méretekben és célokra készítenek ilyen szállító táskákat. Robust univerzális táska UC 1002 ütés-, por és vízálló műanyag



A Robust univerzális műanyag szállítótáskák alapanyaguknak és kialakításuknak köszönhetően könnyűek és megbízható védelmet nyújtanak a víz, por és fizikai behatások ellen. A Robust UC sorozatú univerzális táskák széles méretválasztéka sokoldalú felhasználást tesz lehetővé. Kiválóan alkalmasak alkatrészek, kisebb készülékek, mikrofonok, tabletek, laptopok, számítógépek, keverők vagy nagyobb berendezések, műszerek védelmére és biztonságos szállítására. A belső terüket kitöltő előmetszett szivacsbélés könnyedén a szállítandó eszközökhöz igazítható és azoknak maximális védelmet, tulajdonosának pedig kényelmes használatot biztosít. Fontosabb jellemzők:

Külső méret: 342x233x115 mm Belső méret: 330x200x (38+59) mm Tömeg: 0,91 kg Anyag: polipropilén Bruttó ár (az ÁFA-t is tartalmazza): 13 500 Ft Robust UC 4001 Robust univerzális táska UC 4001 ütés-, por és vízálló műanyag



Ugyanebből a sorozatból a nagyobb testvér, ez a ROBUST UC 4001 típusú szállítótáska, ami szintén ütés-, por és vízálló és polipropilénből készült. Fontosabb jellemzők:

Külső méret: 605x325x190 mm Belső méret: 583x275x (65+105) mm Tömeg: 2,82 kg Anyag: polipropilén Bruttó ár (az ÁFA-t is tartalmazza): 29 000 Ft Bevezetés dátuma: 2018.06.01. A König & Meyer és Robust termékek forgalmazója az Elimex Kft. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó